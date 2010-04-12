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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6588658965906591>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:19

  Долярчик написав:...Я один такий гривнелюб?! :shock: :mrgreen:

да-да, ты один такой тут долб...б :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:21

... і будь тут мудрим ©

  tea написав:
  kharkov_val написав:Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))

Дякую Гагаріну за сьогоднішню екскурсію по Благовіщенському собору.

... от хто у Ваш конкурс буде грати, якщо Ви по-під ручку з Гагаріним ходите?! :lol:
topic216630.html?start=430
... а кінцевий курс то "по Гагаріну" ж будемо звіряти! :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:24

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...Я один такий гривнелюб?! :shock: :mrgreen:

да-да, ты один такой тут долб...б :D

.... навесні зробимо підрахуя і подивимось хто з нас...... підра-хуйчик! :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:24

  дарий написав:Орган, говорят, офигительный... 5 лет учился - так и не попал.

может не попал потому, что все 5 лет думал не про оргАны, а про Органы :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:26

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:да-да, ты один такой тут долб...б :D

.... навесні зробимо підрахуя і подивимось хто з нас...... підра-хуйчик! :lol: :lol:

и что ты собрался весной считать, приймачок?
мозгов хватит хотя бы сформулировать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:27

  Долярчик написав:... прочитавши відповідь Вітла і Вашу..... - то покищо, Я один такий гривнелюб?!


Якщо б гривня була, можна було б i на депо покласти. Але нема, а здавати по 28 сенсу нема теж
sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:42

  Корнеев написав:https://economics.unian.net/finance/10307172-agentstvo-s-p-sprognozirovalo-kurs-grivni-na-tri-goda-vpered.html
Будєт тока даражать
Не понимаю аленьи агентства! Зачем давать прогноз на столько лет а потом менять! https://minfin.com.ua/2017/11/13/30933675/
И кто вообще прислушивается к их прогнозам!Бабушки у подъезда и то лучше спрогнозируют!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:51

  Долярчик написав:
  sryvkin написав:.............
все в $, та трохи ойро, ото i вся диверсiфікація :)

... прочитавши відповідь Вітла і Вашу..... - то покищо, Я один такий гривнелюб?! :shock: :mrgreen:

Не, ещё, наверно, 2006-й. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:02

  Yuri_T написав:
  дарий написав:Орган, говорят, офигительный... 5 лет учился - так и не попал.

может не попал потому, что все 5 лет думал не про оргАны, а про Органы :mrgreen:

Вот, теперь вижу - Юрик....
А то, процентыгривнедепо..... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:05

Можно 2 вопроса?
1. Никто не встречал сообщений, как будет поступать stand by (какими траншами) и под какой %?
2.
В январе-сентябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.

https://ukranews.com/news/590932-s-yanvarya-po-sentyabr-obem-naznachennykh-subsydyy-umenshylsya-pochty-na-80
проект главной сметы страны на следующий год предусматривает сокращение расходов на субсидии с 71 млрд грн в 2018 году до 55 млрд грн. При таком финансировании количество субсидиантов придется уменьшить в полтора раза.

https://kurs.com.ua/novost/85827-rost-vseh-tarifov-skolko-budem-platit-za-kommunalku/
Почему такое расхождение цифр? У нас что, субсидии на ЖКХ составляют всего 2% от всех субсидий? На что у нас такие большие субсидии кроме ЖКХ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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