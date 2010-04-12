Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:19
да-да, ты один такой тут долб...б
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:21
tea написав: kharkov_val написав:
Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))
Дякую Гагаріну за сьогоднішню екскурсію по Благовіщенському собору.
... от хто у Ваш конкурс буде грати, якщо Ви по-під ручку з Гагаріним ходите?!
topic216630.html?start=430
... а кінцевий курс то "по Гагаріну" ж будемо звіряти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:24
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:24
дарий написав:
Орган, говорят, офигительный... 5 лет учился - так и не попал.
может не попал потому, что все 5 лет думал не про оргАны, а про Органы
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:26
и что ты собрался весной считать, приймачок?
мозгов хватит хотя бы сформулировать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:27
Долярчик написав:
... прочитавши відповідь Вітла і Вашу..... - то покищо, Я один такий гривнелюб?!
Якщо б гривня була, можна було б i на депо покласти. Але нема, а здавати по 28 сенсу нема теж
sryvkin
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:42
Корнеев написав:
https://economics.unian.net/finance/10307172-agentstvo-s-p-sprognozirovalo-kurs-grivni-na-tri-goda-vpered.html
Будєт тока даражать
Не понимаю аленьи агентства! Зачем давать прогноз на столько лет а потом менять!
https://minfin.com.ua/2017/11/13/30933675/
И кто вообще прислушивается к их прогнозам!Бабушки у подъезда и то лучше спрогнозируют!
bub-har
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:51
Не, ещё, наверно, 2006-й.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:02
Yuri_T написав: дарий написав:
Орган, говорят, офигительный... 5 лет учился - так и не попал.
может не попал потому, что все 5 лет думал не про оргАны, а про Органы
Вот, теперь вижу - Юрик....
А то, процентыгривнедепо.....
дарий
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:05
Можно 2 вопроса?
1. Никто не встречал сообщений, как будет поступать stand by (какими траншами) и под какой %?
2.
В январе-сентябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до
782,5 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. https://ukranews.com/news/590932-s-yanvarya-po-sentyabr-obem-naznachennykh-subsydyy-umenshylsya-pochty-na-80
проект главной сметы страны на следующий год предусматривает сокращение расходов на субсидии
с 71 млрд грн в 2018 году до 55 млрд грн. При таком финансировании количество субсидиантов придется уменьшить в полтора раза. https://kurs.com.ua/novost/85827-rost-vseh-tarifov-skolko-budem-platit-za-kommunalku/
Почему такое расхождение цифр? У нас что, субсидии на ЖКХ составляют всего 2% от всех субсидий? На что у нас такие большие субсидии кроме ЖКХ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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