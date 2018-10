Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 6588658965906591 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 922 1. Нет сбережений в валюте 10% 92 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 589 Всього голосів : 922 Додано: Пон 22 жов, 2018 19:06 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в пятницу относительно доллара на 14,54 коп., на торгах понедельника укрепился на 10,16 коп., оказавшись на уровне 28,0804 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «заметные» 10,14 коп., составил 28,0833 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 22 октября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.04 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ заметно упала до 28,07/28,10 UAH/USD на фоне изрядной ликвидности доллара на рынке. Эти низы оперативно были выкуплены, «подбросив» курс доллара около 10.26 до 28,11/28,13, однако новая волна продаж снова уронила цены СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD к 10.35 Киева.



Уже в дебюте торгов стало очевидно нежелание игроков приобретать доллар, который спас от более значительной просадки цен регулятор, появившийся довольно рано на рынке и выкупивший «излишки» валюты с платформы Matching, пополнив резервы на $20,0 млн. Собственно, подобное поведение межбанка можно было предвидеть в пятницу, когда участники торгов предпочли разместить гривневые активны на три ночи выходных, не сосредотачивая нацвалюту для приобретения СКВ в понедельник. Так что, единственным сколь-нибудь заметным покупателем доллара на МЕЖБАНКЕ 22-го был регулятор.



Меж тем к 11.20 доллар обосновался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж и не покидая эту цифру до 13.20 Киева. На указанное время спред котировок СКВ немного растянулся: 28,065/28,085 UAH/USD.



Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем МЕЖБАНКЕ ,по сути, до самого завершения торгов, который нынче проходило в спокойном ключе и низкой курсовой динамике.



Сессия валютного межбанка в понедельник завершилась в районе отметки 28,07/28,09 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 22 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0804 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0804 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как стало известно во второй половины 19 октября, бизнес (игроки межбанка) не стали сосредотачивать нацвалюту, готовясь к покупкам СКВ на торгах понедельника. Так что, 22-го на МЕЖБАНКЕ был дефицит покупателей.



Во-вторых, к понедельнику на рынке снова образовалось изобилие доллара, которое не смог понизить регулятор «анонимной2 скупкой СКВ.



В-третьих, в течение двух предыдущих сессий средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 27,9169 к отметке 28,1820 UAH/USD, прибавив 26,51 коп. или 0,95%. Пришло время фиксации прибыли.



В-четвертых, откат безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что долларовое изобилие на рынке Украины сопровождалось расширением гривневой ликвидности, на которое указали выросшие с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Ликвидность в гривне к утру 22-го выросла, но эта нацвалюта по регламенту межбанка, не могла в этот день попасть на валютный рынок.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



Во-вторых, заметная часть гривневого инструмента была связана размещениями бизнеса на три ночи выходных.



В-третьих, участие регулятора в торгах 22-го было более скромным, чем в пятницу – он выкупил $20,0 млн. против продажи $30,0 млн. 19-го.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»).



Курсовые хроники наличного «неформального» рынка в паре доллар-гривня радовали динамикой до полудня. После обеда подавляющее большинство рынков в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одессы и Крыжополь) констатировали ценовую стабильность.



Не исключено, остановкой движения цен наличного доллара рынки вышеперечисленных городов реагировали на фактическую «заморозку» курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня на торгах ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА с 11.17 до 15.50 Киева. Случившийся после 15.50 подскок «дохлой кошки» уже ничего не решал.



Кроме того, остановка коррекции курса наличного «американца» с полудня могла стать следствием небеспочвенных ожиданий субъектов наличного рынка разворота тренда на рынке «зеленого» безнала и появления там агрессивно настроенных «зеленых быков». Вероятнее всего, пик спроса на безналичный доллар произойдет 24 октября, сопровождаясь расширением гривневой ликвидности стараниями компенсации НДС Казначейством. Но, судя по всему, участники наличного рынка начали готовиться заранее, и эта подготовка была катализирована предфинишным и практически безоборотным скачком безналичного доллара до цифры 28,08/28,10 UAH/USD. Клиентам наличного рынка было недосуг разбираться с тонкостями физкультурных экзерсисов кота, но «на всякий случай» они прекратили снижение долларовых цен.



У наличного рынка по итогам понедельничной сессии оказалось две общих черты: итоговая ликвидность продемонстрировала, несмотря на «медвежий» характеры рынка 22-го, снижение.



Во-вторых, рынки всех вышеперечисленных городов продемонстрировали в течение понедельника равновесную, хотя и довольно вялую торговлю.

Рискнем предположить, что в этом изрядная доля вины ожиданий слома текущего тренда на рынке «зеленого» безнала, провоцируя сдержанность клиентов в своих операциях, а также пресловутого «синдрома понедельника».



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (рынок Харькова), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Крыжополь). Офера наличного «доллара 22 октября либо не изменились (Киев, Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье).



По сравнению с закрытием пятницы биды «наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 1,0-3,0 коп.



В контексте межсессионной курсовой динамики привлекает заметное отличие потерь курсами наличного и безналичного долларов. Второй 22-го потерял заметно больше.

Более сдержанная межсессионная коррекция курса наличного доллара дает основание рассчитывать на ближайших торгах валютного межбанка как минимум, на остановку наблюдавшегося в понедельник заметного снижения курса «зеленого» безнала.

Кроме этого «прогноза» от наличного «неформального» рынка, уместно напомнить об уже состоявшемся расширении гривневой ликвидности, на который указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ на 5,13 млрд. грн. По регламенту торгов межбанка, этот «привес» не мог принимать участие в понедельничной сессии, но вполне может «стрельнуть» 23 октября.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 22 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,28/32,42 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия коррекции курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень вялая торговля.



К исходу сессии сбалансированность мелкооптового и розничного сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку», мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра понизил показатели предыдущей сессии.



В течение 22 октября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара потеряли по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го с немного завышенных цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, которые в течение дополуденной части торгов при участии настроений на МЕЖБАНКЕ , транслируемых клиентами на наличный рынок, были дисконтированы.



Снижения действующих цен оптового «американца» в Днепре требовали мероприятия по балансировке рынка.



По состоянию на 12.10 Киева в оптовом сегменте действовали цены: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем оптовики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень «вялая» торговля.



К исходу сессии сбалансированность оптового сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку с минусом», оптовый сегмент Днепра понизил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 22 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упала на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 октября уровнями 32,28/32,42 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двухкопеечное снижение бидов на фоне восьмикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 3,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая транслировалась клиентами на наличный рынок.



При этом следовало очень аккуратно дисконтировать цены «американца», стараясь не «перегнуть палку» и не повредить клиентский «принос». Кроме того, внимательности требовало сохранение равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, снижая в течение понедельника обе позиции наличного евро, учли стартовавшую с открытия европейской сессии рынка forex коррекцию пары евродоллар, которая затянулась до американских торгов, уронив евро к $1,1460 по состоянию на 19,30 Киева.



Кроме того, нашими валютчиками были учтены внутридневные потери в наличной паре доллар-гривня.



Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1511 к $1,1469, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 42 пункта.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, проявив, тем не менее, очевидную сдержанность из-за очередной попытки пары евро-доллар в дебюте европейских торгов закрепиться выше концептуальнозначимой отметки $1,1500 ненадолго прикоснувшись около 10.25 Киева к цифре $1,1545, с которой и стартовала затянувшаяся надолго коррекция гласной валютной пары.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1513 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» цифры $1,1510, инициировав с этого час динамичное ралли, приведшее пару около 10.25 Киева ко внутридневному максимуму($1,1545), с которого стартовала затянувшаяся до 19.30 Киева коррекцию, исчерпавшуюся диапазоном $1,1457-1,1470…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара повышается в ходе европейских торгов в понедельник.

Давление на британскую и единую европейскую валюту оказывают политические новости, включая бюджет Италии и условия выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).



Внимание участников торгов на этой неделе будет также сосредоточено на заседаниях целого ряда ЦБ, включая Евроцентробанк.



Евро по состоянию на 16.30 Киева торгуется в районе $1,1478 против $1,1514 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится сейчас в районе ¥129,46 по сравнению со ¥129,58 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,79 против ¥112,55 в пятницу.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2967 против $1,3076 днем ранее.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,29%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,27%.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit.



Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу снизило суверенный кредитный рейтинг Италии до «Baa3» с «Baa2», самой низкой ступени инвестиционного уровня, приняв во внимание перспективу увеличения бюджетных дефицитов и отсутствие системных экономических реформ в стране. Прогноз рейтинга – «стабильный».



Между тем министр финансов Италии Джованни Триа заявил, что бюджетные планы страны, предполагающие существенное увеличение государственных расходов в социальной сфере, не создают угрозы финансовой стабильности Евросоюза. Он отметил, что правительство Италии «предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение поставленных целевых показателей».



Экономический календарь на этой неделе богат на заседания центральных банков.



Во вторник Банк Швеции проведет заседание. Решение Банка Канады тоже важно, ведь его глава Стивен Полоз, как ожидается, снова поднимет ставки.



Что касается развивающихся рынков, центральные банки Турции и России проведут важные заседания в четверг и пятницу соответственно. Турецкому центробанку нужно будет оценить, улучшились ли настроения и доверие в достаточной степени, чтобы стать, наконец, сигналом для снижения ставок. Слишком рано ожидать чего-либо на этой неделе.



На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры пары евро-доллар сосредоточились на Италии, власти которой не могут найти компромисс с Брюсселем в вопросе национального бюджета. Информационная шумиха вокруг этой проблемы носит несколько противоречивый характер, поэтому пара евро-доллар успела в понедельник достигнуть середины 15-й фигуры и откатиться назад, практически к цене открытия. Все дело в том, что 22-го многие европейские политики и чиновники «первого эшелона» озвучили свое мнение по итальянскому вопросу, и позиции некоторых из них противоречат друг другу.



В частности, Еврокомиссар Пьер Московичи заявил о том, что Брюссель не намерен доводить ситуацию до кризиса отношений, но теперь «мяч на стороне Рима».



Представители ЕЦБ также призвали к диалогу, отметив при этом, что поводов для паники (относительно судьбы банковских вкладов) нет – так как нет признаков системного кризиса.



Кроме того, агентство Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Италии, снизив его на один пункт – с «Ваа2» до «Ваа3». Сам по себе это неприятный факт, но трейдеры обратили внимание на то обстоятельство, что Moody's повысил прогноз страны до «стабильного» – данный нюанс нивелировал опасения по поводу того, что Италия опустится до «мусорного уровня» рейтинга.



Но на этом перечень позитивных сигналов исчерпал себя. Дело в том, что рынок рассматривает итальянскую проблему несколько шире бюджетных взаимоотношений.



Как показали последние социологические исследования, в Италии растут антиевропейские настроения, если в ближайшее время состоятся досрочные парламентские выборы, то евроскептики превысят свой предыдущий результат – по некоторым опросам, они получат около 55-60% голосов избирателей. По словам экспертов, ситуация с бюджетом лишь усугубляет данную тенденцию, ведь многие местные СМИ фактически обвиняют Брюссель в «тирании», так как ЕС не позволяет раздуть бюджет. Действительно, если Рим пойдет на уступки и снизит дефицит бюджета до 0,8% (что маловероятно), то многие инициативы властей не воплотятся в жизнь (а это и соцпрограммы для бедных слоёв населения, и снижение налогового бремени, и рост пенсий и т.д.). В таком случае популярность политических сил антиевропейского толка лишь возрастет, что и отразится на результатах очередных (или внеочередных) выборов.



Подобный путь прошла уже Греция: на волне антиевропейских протестов к власти пришла СИРИЗА, которая ранее имела рейтинг на уровне статистической погрешности. На повторных выборах Ципрас подтвердил свою популярность – более того, даже ультраправая (с неонацистским уклоном) партия «Золотая Заря» набрала почти 7% голосов, получив 18 мест в парламенте.



Иначе говоря, если антиевропейские настроения среди итальянцев и дальше будут расти, вопрос Italexit снова может стать актуальным, хотя нынешний состав правительства уверяет Брюссель в том, что таких намерений Рим не имеет. Однако коалиционная структура действующего Кабмина слишком зыбкая, а составы правительства в Италии меняются с завидной частотой (только за последние 5 лет страной успели поруководить четыре премьера).



Поэтому Италия может стать еще одним очагом «политического сепаратизма», пошатнув единство Альянса.



Помимо таких мрачных политических перспектив, есть еще и финансовая подоплека проблемы. В европейской прессе сейчас муссируется неофициальная информация о том, что ЕЦБ не будет «спасать» Италию в случае нехватки ликвидности – только при наличии соответствующей программы помощи со стороны ЕС. Такая программа согласовывается с Брюсселем, и, как правило, включает в себя сокращение расходов, повышение налогов и проведение непопулярных экономических реформ.

В этом контексте снова можно вспомнить Грецию, которая «со скрипом», но все же согласилась выполнять необходимые условия. Официальный Рим, в свою очередь, заранее отвергает данный сценарий.



Поэтому политический кризис взаимоотношений Италии и ЕС достаточно быстро перерастет в экономический, особенно если стоимость обслуживания итальянского государственного долга станет слишком высокой.



В таком случае возможен дефолт, который спровоцирует «эффект домино» не только в рамках итальянской экономики, но и экономики еврозоны в целом. Таким образом, усугубление итальянского кризиса несет в себе большие риски, и данный фактор оказывает сильное давление на евро.



На фоне полупустого экономического календаря данная проблема стала темой №1 для трейдеров, которые вынуждены следовать за газетными заголовками. По имеющейся информации, стороны могут сесть за стол переговоров уже в ближайшие дни, хотя и Рим, и Брюссель публично занимают безапелляционные позиции. Но последствия кризиса слишком непредсказуемы (тем более с учётом Brexit), поэтому исход двустороннего диалога может привести к определенному результату.



Динамика понедельничных торгов в паре евро-доллар говорит о том, что в случае достижения компромисса евро продемонстрирует сильный рост, тогда как до этого момента валюта будет находиться под таким же сильным давлением.



Технически пара пребывает между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий».



Подобное сочетание индикаторов позволяет цене снизиться к основанию 14-й фигуры, то есть к уровню сопротивления, который соответствует нижней линии Bollinger Bands. «Быкам» пары, в свою очередь, необходимо преодолеть отметку $1,1620, чтобы нивелировать развитие южного сценария.



Тем не менее, в паре евро-доллар продолжается тренд на снижение. Еще 19 октября утром пара показала отметку $1,1432. Цена приближается к минимумам года, поскольку ниже отметки $1,1430 пара евро-доллар была очень недолго в середине августа, когда она ненадолго вышла вниз из многомесячного диапазона $1,15-1,1850 и достигала $1,13…



Затем, уже на новой неделе 22-го в дебюте европейской сессии форекса пара евро-доллар отскочила вверх вплоть до $1,1545. Там она не задержалась тотчас начав коррекцию, оказавшись под уровнем $1,1500.



Следует уточнить, что почти на всех временных интервалах пара евро-доллар находится в нисходящих трендах. Самый краткосрочный из них, локальный, берет начало от максимума 16 октября на отметке $1,1615. Более крупный тренд идет от максимума 24 сентября на $1,1820. Еще более крупный тренд идет с максимума 16 февраля на $1,2550. И наконец, самый масштабный тренд на снижение наблюдается от предкризисного максимума 15 июля 2008 года на отметке $1,60.



Какие же восходящие тенденции могут себе записать в актив «быки» по евро?



Тенденцию на рост с начала января 2017 года от отметки $1,0350 и еще одну, которую можно увидеть только на историческом месячном графике «синтетического» евро с 1971 года. В 1971 году условная корзина из валют, сложенная в пропорции, в которой потом был создан евро, стоила $0,5.



Так что по историческим меркам евро сейчас не так уж и дешев, и даже при снижении к паритету будет в два раза дороже, чем в 1971 году (т.е. еще до формирования Ямайской валютной системы).



Впрочем, нашу аргументацию в пользу доллара мы, естественно, основываем не на постулатах технического анализа. Аргументацию фундаментального характера в пользу доллара мы приводили за последние месяцы очень много раз.

Однако отказ от теханализа не означает, что не имеет смысла смотреть на график цены.



Недельный график курса пары евро-доллар показывает, что она в целом склонна двигаться в рамках годовых трендов размером 20-30 фигур, перемежающихся многомесячными периодами стояния в диапазоне. В ходе этих трендов цена уходит довольно сильно в ту или иную сторону от условно «справедливой» цены.



Но, в конечном счете, расхождение становится настолько значительным, что игнорировать фундаментальные реалии цена пары евродоллар уже не может, разворачивается, возвращается к «справедливой» цене и даже, как правило, наблюдается «перехлест» в обратную сторону в рамках нового тренда.



Например, укрепление доллара во второй половине 2014 года - I кв. 2015 года в рамках прошлого цикла сворачивания аппетитов к риску с $1,40 до $1,05 выглядело явным «перебором», ведь никакого кризиса долларовой ликвидности, ни экономического кризиса в тот период не наблюдалось (ФРС тогда лишь закончила сворачивать QE3). Но и рост пары евро-доллар от $1,0300 до $1,2550 в 2017 году – I кв. 2018 года вопреки неуклонному ужесточению монетарной политики ФРС также был чрезмерным.



Сейчас теперь цена пары снижается, и опять имеет шансы впасть в другую крайность. Тренду пары евро-доллар вниз, стартовавшему в апреле, всего полгода. Даже в рамках столь долгосрочного исторического анализа и поисков аналогий, время для роста доллара еще есть.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,28/32,42 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную двухкопеечную потерю бидов на фоне восьмикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 3,0 коп. спросу и потерявшему 3,0 коп. с закрытия пятницы предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Как и предполагалось в предыдущем обзоре, долларовое изобилие на отечественном валютном межбанке в комплекте с нежеланием бизнеса и банков резервировать нацвалюту для понедельничной закупки доллара (бизнес предпочитал не терять проценты за три ночи выходных), обеспечили коррекцию курса безналичного «американца» на межбанке, которую отчасти замедлил регулятор, выкупая «зеленые» «излишки» с платформы Matching.



Коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке.



Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.



Вот, теперь вижу - Юрик....

А то, процентыгривнедепо.....

какой stand by , транш должен утвердить совет директоров, и в лучшем случае деньги будут в начале следующего года, вот тогда и цифры будут...

грн-депо VS долар-депо©

.... навесні зробимо підрахуя і подивимось хто з нас...... підра-хуйчик!

и что ты собрался весной считать, приймачок?

мозгов хватит хотя бы сформулировать? и что ты собрался весной считать, приймачок?мозгов хватит хотя бы сформулировать?

... ну для тебе безмозглого - легко: порахуєм, чи гривнедепо під моїх 16,3% за пів року дасть те саме/або й більше, ніж 5% по долародепо

- курс будемо звіряти в квітні 2019р. - можна 1-го числа.



- тільки не ліпи тут, що ти будеш знати коли пік курсу і скинеш доляр!

- тож все по-чесному: гривнедепоVSдолародепо! ... ну для тебе безмозглого - легко: порахуєм, чи гривнедепо під моїх 16,3% за пів року дасть те саме/або й більше, ніж 5% по долародепо- курс будемо звіряти в квітні 2019р. - можна 1-го числа.- тільки не ліпи тут, що ти будеш знати коли пік курсу і скинеш доляр!- тож все по-чесному: гривнедепоVSдолародепо! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

ДС как всегда лучший!
На то он и ДС.



ДС как всегда лучший!

На то он и ДС.



Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.



Это, пока, вопрос.

Компенсации НДС уже также довольно управляются, шоб без фанатизма.



Пока рупь на форексе крепнет, грн. тоже слабеть не будет.



... а те, що зараз заробляєте - все тратите/проїдаєте?



Якщо б гривня була, можна було б i на депо покласти. Але нема, а здавати по 28 сенсу нема теж

ДС как всегда лучший!
На то он и ДС.



ДС как всегда лучший!

На то он и ДС.



Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.



Это, пока, вопрос.

Компенсации НДС уже также довольно управляются, шоб без фанатизма.



Пока рупь на форексе крепнет, грн. тоже слабеть не будет.



Мы с Тамарой ходим парой - проходимки мы с Тамарой.
Рубль - функция цены на Brent. Каким боком здесь гривня, сложно понять.
На понедельник на коррсчетах НБУ уже 58 с копейками млрд.грн. Уже этого достаточно для саботажа экспортеров...
"Вскрытие" 24-го покажет. Будет нескучно. Особенно если вся трефа окажется на одной руке.





Мы с Тамарой ходим парой - проходимки мы с Тамарой.



Рубль - функция цены на Brent. Каким боком здесь гривня, сложно понять.



На понедельник на коррсчетах НБУ уже 58 с копейками млрд.грн. Уже этого достаточно для саботажа экспортеров...



"Вскрытие" 24-го покажет. Будет нескучно. Особенно если вся трефа окажется на одной руке.



... а те, що зараз заробляєте - все тратите/проїдаєте?



Я не вважаю поточнi суми за такi, що потребують iнвестування/зберiгання. Так можна кожного тижня бiгать щось мiняти
Останнього разу брав по 27

... а те, що зараз заробляєте - все тратите/проїдаєте? ... а те, що зараз заробляєте - все тратите/проїдаєте?



Я не вважаю поточнi суми за такi, що потребують iнвестування/зберiгання. Так можна кожного тижня бiгать щось мiняти

Мы с Тамарой ходим парой - проходимки мы с Тамарой.
Рубль - функция цены на Brent.

Разошлась эта парочка



Рубль - функция цены на Brent.

[/color] [color]



Разошлась эта парочка



