sryvkin написав:
Я не вважаю поточнi суми за такi, що потребують iнвестування/зберiгання. Так можна кожного тижня бiгать щось мiняти
Останнього разу брав по 27
На бирже труда стоите?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:32
На бирже труда стоите?
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:37
стратегічний стратег)))
... ну можна пару сотень(чи тисяч) за тиждень відкладати і закидувати на гривнестовпці до весни.....
- в мене трохи по-іншому: закуповую основну частину доляра влітку, розкидаю його на кожен місяць до весни на стовпці.... - за нього купую кожен місяць товар, - продаю товар за гривню, а гривню кидаю на стовпці до літа(то тільки цього року трохи змінив тактику і кидаю "до весни", бо там і ремонт і вибори)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:02
Это понятно. Но в подготовленных рабочих документах какие-то цифры, по-видимому, есть. Другое дело, они могут измениться.
Кстати о газе и инфляции. Пока суд да дело Харьков уже поднял цены на отопление на 5,5% и на гор. воду на 10% -
Заодно поднимаются и цены на маршрутки -
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:12
Re: Валютный рынок в контексте
... дивно, що в місті Лева ще тариф старий 5грн!
-хоч ще рік тому кричали перевізники, що треба зробити 7грн!
- тепер кричать, що хоч би 9грн зробити, бо ка-ра-ул! - на собівартість не виходять!
... правда, вже деякі міжміські маршрутки "самовільно" попіднімали ціни на проїзд!
... отаке! - хочеш їдь, а хочеш - іди пішки!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34
я обещал, что нефть упадёт до 21 - чтобы загладить вину перед Трампом, за попиленного журналиста Сауды до максимума нарастят добычу нефти...ждите...газики пойдут следом
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34
да ты, я смотрю, не только рагуль рагульный, но и очевидности капитан.
я с тобой не в апреле 2019 посчитаюсь, а после очередного девала.
когда твой гривневый депозит неразрывный останется в банке, а ты всем тут будешь врать, что "вчера запрыгнул в последний вагон".
выдыхай, приймачок. и пусть твоя доходность будет высокой. глядишь, и жене твоей, в кои-то веки, что-то с барского плеча перепадёт...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42
Сколько вам повторять, уважаемый Кабанчик, что НБУ не допустит резких падений. Это его задача и он с ней справляется. Поэтому ждать падения по 25 коп в день не стоит. Или не заметили, как НБУ активно выкупал сегодня валюту?
Так что там с последним вагоном? Кто-то снова лоханулся?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:57
swan forever
жаль ветку. десять лет читаю ДС, но эти два клоуна, чайник и рагульное дуратино...
терпения не хватает.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:01
Теперь, должно быть, понятна нагрузка на ЦНС ДС.
Но опускаться до "трамвайного" диалога - себя не уважать.
US
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