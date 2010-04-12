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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6589659065916592

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:32

  sryvkin написав:
  Долярчик написав:
  sryvkin написав:
Якщо б гривня була, можна було б i на депо покласти. Але нема, а здавати по 28 сенсу нема теж

... а те, що зараз заробляєте - все тратите/проїдаєте? :shock:


Я не вважаю поточнi суми за такi, що потребують iнвестування/зберiгання. Так можна кожного тижня бiгать щось мiняти :)
Останнього разу брав по 27

На бирже труда стоите? :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:37

стратегічний стратег)))

  sryvkin написав:Я не вважаю поточнi суми за такi, що потребують iнвестування/зберiгання. Так можна кожного тижня бiгать щось мiняти
Останнього разу брав по 27

... ну можна пару сотень(чи тисяч) за тиждень відкладати і закидувати на гривнестовпці до весни.....

- в мене трохи по-іншому: закуповую основну частину доляра влітку, розкидаю його на кожен місяць до весни на стовпці.... - за нього купую кожен місяць товар, - продаю товар за гривню, а гривню кидаю на стовпці до літа(то тільки цього року трохи змінив тактику і кидаю "до весни", бо там і ремонт і вибори)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:02

  edvardd написав:ЛАД
какой stand by , транш должен утвердить совет директоров, и в лучшем случае деньги будут в начале следующего года, вот тогда и цифры будут...

Это понятно. Но в подготовленных рабочих документах какие-то цифры, по-видимому, есть. Другое дело, они могут измениться.

Кстати о газе и инфляции. Пока суд да дело Харьков уже поднял цены на отопление на 5,5% и на гор. воду на 10% - https://2day.kh.ua/v-harkove-podorozhaet-teplo-i-goryachaya-voda. Это не связано с подорожанием газа, то будет позже.
Заодно поднимаются и цены на маршрутки - https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-podorozhal-proezd-v-marshrutkah-1181741.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:12

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Заодно поднимаются и цены на маршрутки

... дивно, що в місті Лева ще тариф старий 5грн!
-хоч ще рік тому кричали перевізники, що треба зробити 7грн!
- тепер кричать, що хоч би 9грн зробити, бо ка-ра-ул! - на собівартість не виходять! :lol:

... правда, вже деякі міжміські маршрутки "самовільно" попіднімали ціни на проїзд!
... отаке! - хочеш їдь, а хочеш - іди пішки! :twisted:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34

я обещал, что нефть упадёт до 21 - чтобы загладить вину перед Трампом, за попиленного журналиста Сауды до максимума нарастят добычу нефти...ждите...газики пойдут следом
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:.... навесні зробимо підрахуя і подивимось хто з нас...... підра-хуйчик! :lol: :lol:

и что ты собрался весной считать, приймачок?
мозгов хватит хотя бы сформулировать?

... ну для тебе безмозглого - легко: порахуєм, чи гривнедепо під моїх 16,3% за пів року дасть те саме/або й більше, ніж 5% по долародепо :lol:
- курс будемо звіряти в квітні 2019р. - можна 1-го числа.

- тільки не ліпи тут, що ти будеш знати коли пік курсу і скинеш доляр! :lol:
- тож все по-чесному: гривнедепоVSдолародепо!

да ты, я смотрю, не только рагуль рагульный, но и очевидности капитан.
я с тобой не в апреле 2019 посчитаюсь, а после очередного девала.
когда твой гривневый депозит неразрывный останется в банке, а ты всем тут будешь врать, что "вчера запрыгнул в последний вагон".
выдыхай, приймачок. и пусть твоя доходность будет высокой. глядишь, и жене твоей, в кои-то веки, что-то с барского :mrgreen: плеча перепадёт...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42

  Zebra написав:Ожидал сегодня сильнейшего укрепления после новостного фона, но 9 коп (или 0.3%) - это ниочем. Девал продолжится значит.

Сколько вам повторять, уважаемый Кабанчик, что НБУ не допустит резких падений. Это его задача и он с ней справляется. Поэтому ждать падения по 25 коп в день не стоит. Или не заметили, как НБУ активно выкупал сегодня валюту?
Так что там с последним вагоном? Кто-то снова лоханулся?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:57

swan forever
жаль ветку. десять лет читаю ДС, но эти два клоуна, чайник и рагульное дуратино...
терпения не хватает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:01

  Yuri_T написав:swan forever
жаль ветку. десять лет читаю ДС, но эти два клоуна, чайник и рагульное дуратино...
терпения не хватает.


Теперь, должно быть, понятна нагрузка на ЦНС ДС. :D
Но опускаться до "трамвайного" диалога - себя не уважать.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 6589659065916592
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