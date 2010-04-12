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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:08

Re: Валютный рынок в контексте

Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:28

  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:30

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).

Ну так те ярды все так же припасены. Просто их же не дадут под разворовывание нынешней власти) Когда будет нормальная власть - все дадут с лихвой.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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