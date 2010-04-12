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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:08
Re: Валютный рынок в контексте
Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:28
Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:30
Ну так те ярды все так же припасены. Просто их же не дадут под разворовывание нынешней власти) Когда будет нормальная власть - все дадут с лихвой.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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