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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34

я обещал, что нефть упадёт до 21 - чтобы загладить вину перед Трампом, за попиленного журналиста Сауды до максимума нарастят добычу нефти...ждите...газики пойдут следом
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:42

  Zebra написав:Ожидал сегодня сильнейшего укрепления после новостного фона, но 9 коп (или 0.3%) - это ниочем. Девал продолжится значит.

Сколько вам повторять, уважаемый Кабанчик, что НБУ не допустит резких падений. Это его задача и он с ней справляется. Поэтому ждать падения по 25 коп в день не стоит. Или не заметили, как НБУ активно выкупал сегодня валюту?
Так что там с последним вагоном? Кто-то снова лоханулся?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:01

Yuri_T

Теперь, должно быть, понятна нагрузка на ЦНС ДС. :D
Но опускаться до "трамвайного" диалога - себя не уважать.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:57

"На сьогодні я можу озвучити сміливий прогноз, що валовий збір зернових у нас буде 64 мільйонів тонн. Це другий результат в історії після позаторішнього рекорду в 66 мільйонів тонн", - цитує прес-служба слова Мартинюка. При цьому експорт зернових прогнозується на рівні 42,5 мільйона тонн. Але досягнення цього показника багато в чому залежить від здатності транспортного монополіста "Укрзалізниці" оперативно вирішити поточні логістичні проблеми і забезпечити ритмічну поставку зерна в порти, підкреслили в Мінагропроді.
...........
Крім того, він нагадав, що через рекордну погодну турбулентність цьогоріч майбутнє врожаю зернових викликало серйозні побоювання. Але в підсумку за рахунок групи пізніх зернових загальний результат очікується другим в історії
....
Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн. За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.

Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/agro/10307853-minagroprod-pidvishchiv-prognoz-vrozhayu-zernovih-v-2018-roci.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:08

Re: Валютный рынок в контексте

Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:28

  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:30

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).

Ну так те ярды все так же припасены. Просто их же не дадут под разворовывание нынешней власти) Когда будет нормальная власть - все дадут с лихвой.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 06:53

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).

ему можно верить, там пишут договорились про 3,9, а дадут 2 это и есть степень доверия к власти...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:33

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:А там видно будет, всё равно, присутствующие здесь на форуме - условно говоря представители в основном среднего класса


В году 2008 наверное так и было, а сейчас как-то сомневаюсь. Посмотрите на темы споров: цены на газ, комуналка, субсидии ... :( Грусно.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:56

  Fedor написав:
  freeze написав:А там видно будет, всё равно, присутствующие здесь на форуме - условно говоря представители в основном среднего класса


В году 2008 наверное так и было, а сейчас как-то сомневаюсь. Посмотрите на темы споров: цены на газ, комуналка, субсидии ... :( Грусно.

Так и есть , тогда был средним сейчас в связи с различными факторами приспустили ниже среднего :( , для олигархата и монополий - средний класс враг , вот всеми способами и гнобят.

п.с. походу вчера вечером здесь был хороший срач :cry: , во избежание я ушёл спать пораньше :)
Vadim V
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