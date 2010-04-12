Zebra написав:Ожидал сегодня сильнейшего укрепления после новостного фона, но 9 коп (или 0.3%) - это ниочем. Девал продолжится значит.
Сколько вам повторять, уважаемый Кабанчик, что НБУ не допустит резких падений. Это его задача и он с ней справляется. Поэтому ждать падения по 25 коп в день не стоит. Или не заметили, как НБУ активно выкупал сегодня валюту? Так что там с последним вагоном? Кто-то снова лоханулся?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
"На сьогодні я можу озвучити сміливий прогноз, що валовий збір зернових у нас буде 64 мільйонів тонн. Це другий результат в історії після позаторішнього рекорду в 66 мільйонів тонн", - цитує прес-служба слова Мартинюка. При цьому експорт зернових прогнозується на рівні 42,5 мільйона тонн. Але досягнення цього показника багато в чому залежить від здатності транспортного монополіста "Укрзалізниці" оперативно вирішити поточні логістичні проблеми і забезпечити ритмічну поставку зерна в порти, підкреслили в Мінагропроді. ........... Крім того, він нагадав, що через рекордну погодну турбулентність цьогоріч майбутнє врожаю зернових викликало серйозні побоювання. Але в підсумку за рахунок групи пізніх зернових загальний результат очікується другим в історії .... Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн. За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.