Додано: Вів 23 жов, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 22 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1465, просев до $1,1450 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1456 на открытии торгов в Европе.





Дата: 23 октября 2018 г. на 09.52



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,07/28,16 UAH/USD

€ – 32,30/32,45 UAH/EUR

RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB



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