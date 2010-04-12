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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6590659165926593

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:24

Re: Валютный рынок в контексте

Не читав що писали ввечері і не цікаво.Хлопчики спускали пар мабуть :)
Рівне 28.00-28.15
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 22 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1465, просев до $1,1450 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1456 на открытии торгов в Европе.


Дата: 23 октября 2018 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,07/28,16 UAH/USD
€ – 32,30/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:09

7км 28,07/08-28,12/13
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:10

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:13

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт 28,07-28,15
Трохи підросли зранку - зреагували на міжбанк
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:32

дядя Caша

Вчера ПДВ накапали из пипетки на 198 млн.грн.
1-22 октября вернули ПДВ на 2,593 млрд. Скоро волна хлынет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:44

Привет из Днепра-3

Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.

Дата: 23 октября 2018 г. на 10.27

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,07/28,13 UAH/USD
€ 32,30/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
cбалансированной торговли мелкооптовыми (до $5 тыс.) партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману.

Дата: 23 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 28,08/28,14-15 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:49

  zzzzzz написав:дядя Caша

Вчера ПДВ накапали из пипетки на 198 млн.грн.
1-22 октября вернули ПДВ на 2,593 млрд. Скоро волна хлынет.


Все на субботник по строительству брекватера!
Но ведь мы этого ждали с прошлой недели, не так ли?

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дядя Caша
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