К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.
Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Посмотрите на темы споров: цены на газ, коммуналка, субсидии ... Грустно.
Эти споры объясняются не только личной заинтересованностью (хотя и это тоже), но и реальным влиянием этих вопросов на будущий курс гривни. Во-первых, это сильно влияет на инфляцию и позволяет судить о реальной, а не госстатовской цифре. Простите, но я не верю в 7,3%, заложенные в бюджет-2019, в условиях грядущего повышения цен на газ (посмотрите статью по ссылке выше - по-моему, вполне реально), роста цен на транспортные услуги, практически неизбежного, на мой взгляд, роста цен на эл.-энергию (во всяком случае, летом, после перехода к энергорынку). Во-вторых, это ограничивает возможный рост курса с точки зрения того, что может выдержать население. Сегодня не 90-е, когда при низких ценах на госуслуги (ЖКХ, гортранспорт и пр.) можно было прожить на 20-30 долларов, а 100 долларов считались весьма приличной цифрой. К концу следующего года, думаю, около 200 долларов будет уходить только на ЖКХ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T