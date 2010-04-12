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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6591659265936594

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:25

Привет из Днепра-5

К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.

Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:47

  Captain Obvious написав:Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.


По средам-четвергам приток максимальный. Другое дело, что экспортеры наверняка ограничатся "обязаловкой". Мяч на стороне Папы, пусть думает как сэкономить содержимое закромов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:04

Привет из Днепра-6

По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.

Дата: 23 октября 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,12/28,20 UAH/USD
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:31

Привет из Днепра-7

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:32

Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:36

  zzzzzz написав:Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )

Підтверджу свій прогноз - ставку не змінять.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:40

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).

Цифра более-менее реальная. Вопрос один - если 3-4 млрд. от МВФ, ЕС и ВБ мы получим под неизвестный, но всё же явно не высокий %, то 4 млрд. по еврооблигациям интересно будет увидеть, под какой % удастся занять.
Кстати, довольно интересная статья https://www.rbc.ua/rus/news/kredit-doveriya-ukraina-dogovarivaetsya-novoy-1540238726.html. Сильно подозреваю, что первый транш МВФ может оказаться заметно меньше, чем пишет Аслунд.

Fedor
Посмотрите на темы споров: цены на газ, коммуналка, субсидии ... :( Грустно.

Эти споры объясняются не только личной заинтересованностью (хотя и это тоже), но и реальным влиянием этих вопросов на будущий курс гривни.
Во-первых, это сильно влияет на инфляцию и позволяет судить о реальной, а не госстатовской цифре. Простите, но я не верю в 7,3%, заложенные в бюджет-2019, в условиях грядущего повышения цен на газ (посмотрите статью по ссылке выше - по-моему, вполне реально), роста цен на транспортные услуги, практически неизбежного, на мой взгляд, роста цен на эл.-энергию (во всяком случае, летом, после перехода к энергорынку).
Во-вторых, это ограничивает возможный рост курса с точки зрения того, что может выдержать население. Сегодня не 90-е, когда при низких ценах на госуслуги (ЖКХ, гортранспорт и пр.) можно было прожить на 20-30 долларов, а 100 долларов считались весьма приличной цифрой. К концу следующего года, думаю, около 200 долларов будет уходить только на ЖКХ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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