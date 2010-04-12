Додано: Вів 23 жов, 2018 11:40

Starikan написав: Alex2006 написав: Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше

https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/ Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана). Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).

Грустно. Посмотрите на темы споров: цены на газ, коммуналка, субсидии ...Грустно.

Цифра более-менее реальная. Вопрос один - если 3-4 млрд. от МВФ, ЕС и ВБ мы получим под неизвестный, но всё же явно не высокий %, то 4 млрд. по еврооблигациям интересно будет увидеть, под какой % удастся занять.Кстати, довольно интересная статья. Сильно подозреваю, что первый транш МВФ может оказаться заметно меньше, чем пишет Аслунд.Эти споры объясняются не только личной заинтересованностью (хотя и это тоже), но и реальным влиянием этих вопросов на будущий курс гривни.Во-первых, это сильно влияет на инфляцию и позволяет судить о реальной, а не госстатовской цифре. Простите, но я не верю в 7,3%, заложенные в бюджет-2019, в условиях грядущего повышения цен на газ (посмотрите статью по ссылке выше - по-моему, вполне реально), роста цен на транспортные услуги, практически неизбежного, на мой взгляд, роста цен на эл.-энергию (во всяком случае, летом, после перехода к энергорынку).Во-вторых, это ограничивает возможный рост курса с точки зрения того, что может выдержать население. Сегодня не 90-е, когда при низких ценах на госуслуги (ЖКХ, гортранспорт и пр.) можно было прожить на 20-30 долларов, а 100 долларов считались весьма приличной цифрой. К концу следующего года, думаю, около 200 долларов будет уходить только на ЖКХ.