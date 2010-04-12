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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6592659365946595>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:25

Привет из Днепра-5

К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.

Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:39

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:47

  Captain Obvious написав:Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.


По средам-четвергам приток максимальный. Другое дело, что экспортеры наверняка ограничатся "обязаловкой". Мяч на стороне Папы, пусть думает как сэкономить содержимое закромов.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:04

Привет из Днепра-6

По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.

Дата: 23 октября 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,12/28,20 UAH/USD
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:31

Привет из Днепра-7

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:32

Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:36

  zzzzzz написав:Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )

Підтверджу свій прогноз - ставку не змінять.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:40

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:Итого можем ожидать аж $8 млрд, неожиданный поворот) Я рассчитывал на меньше :)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/22/7195966/

Аслунду я не верю. Он после Майдана красиво описывал будущий "план Маршалла для Украины", десятками виртуальных ярдов размахивал (не из своего же кармана).

Цифра более-менее реальная. Вопрос один - если 3-4 млрд. от МВФ, ЕС и ВБ мы получим под неизвестный, но всё же явно не высокий %, то 4 млрд. по еврооблигациям интересно будет увидеть, под какой % удастся занять.
Кстати, довольно интересная статья https://www.rbc.ua/rus/news/kredit-doveriya-ukraina-dogovarivaetsya-novoy-1540238726.html. Сильно подозреваю, что первый транш МВФ может оказаться заметно меньше, чем пишет Аслунд.

Fedor
Посмотрите на темы споров: цены на газ, коммуналка, субсидии ... :( Грустно.

Эти споры объясняются не только личной заинтересованностью (хотя и это тоже), но и реальным влиянием этих вопросов на будущий курс гривни.
Во-первых, это сильно влияет на инфляцию и позволяет судить о реальной, а не госстатовской цифре. Простите, но я не верю в 7,3%, заложенные в бюджет-2019, в условиях грядущего повышения цен на газ (посмотрите статью по ссылке выше - по-моему, вполне реально), роста цен на транспортные услуги, практически неизбежного, на мой взгляд, роста цен на эл.-энергию (во всяком случае, летом, после перехода к энергорынку).
Во-вторых, это ограничивает возможный рост курса с точки зрения того, что может выдержать население. Сегодня не 90-е, когда при низких ценах на госуслуги (ЖКХ, гортранспорт и пр.) можно было прожить на 20-30 долларов, а 100 долларов считались весьма приличной цифрой. К концу следующего года, думаю, около 200 долларов будет уходить только на ЖКХ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:18

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.

По состоянию на 10.56 на межбанке появились продавцы валюты, действия которых остановили рост на цифре 28,14/28,16 UAH/USD, одновременно выровняв рынок в баланс.

К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.

Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.

Около 12.37 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,15/28,16 UAH/USD.

К 13.16 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,15/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 22 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1465, просев до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1556 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,07/28,16 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,14-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,14-15 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,18 UAH/USD, евро – 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,14 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,428 RUB/USD.

Курсовой отскок безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка ожидало подавляющее большинство отечественных экспертов. Это не вызвало удивления, но наличный рынок поддержал сдержанный «бычий» «зеленого» безнала ростом цен наличного «американца».

Причин появления на валютном межбанке, а затем и на наличном рынке «зеленых быков» несколько.

Во-первых, порционная компенсация НДС Казначейством расширяет гривневую ликвидность, сужая «ассортимент» продаж СКВ игроками на межбанке до «обязательных» 50% экспортной выручки. Разумеется, нельзя исключать появление части выросшей гривневой ликвидности и на торгах межбанка, стимулировав подорожание безналичного «американца».

Во-вторых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., а текущие цены СКВ обрели необходимую для покупок привлекательность.

В-третьих, по мере сил экспортеры, убедившись в сене тренда на рынке доллара, старались «до последнего» «придерживать» СКВ, появляясь на рынке с продажами лишь по достижении курсами локальных максимумов.

Наличный рынок продемонстрировал более сдержанную курсовую динамику, чем безналичный доллар на межбанке. Причина «сдержанности» очевидна: в отличие от межбанка, где гривневую ликвидность с завидной периодичности подпитывают НБУ, Минфин и Казначейство, наличный рынок пребывает на жесткой гривневой диете.

Полагаю, состоявшаяся на понедельничной сессии межбанковского рынка смена тренда с «медвежьего» на «бычий» будет иметь свое продолжение на торгах среды, когда выросшая стараниями Казначейства гривневая ликвидность будет отчасти компенсирована увеличенным притоком экспортной выручки из-за рубежа.

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  zzzzzz написав:Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )


18.5%

деньги ну очень нужны
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