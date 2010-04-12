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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6592659365946595

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:09

  Fedor написав:
  freeze написав:А там видно будет, всё равно, присутствующие здесь на форуме - условно говоря представители в основном среднего класса


В году 2008 наверное так и было, а сейчас как-то сомневаюсь. Посмотрите на темы споров: цены на газ, комуналка, субсидии ... :( Грусно.


средний класс мельчает
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

в обед можно было сдать по 28,09

сейчас назад, курс как утром
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

  zzzzzz написав:Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )

19%
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

18,5%
Думаю так як плавно відпускають туди сюди, так і піднімуьть чуть...
Rasputin Ioan
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

останется без изменений
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:52

ДС, у Вас очепятка по курсам евро - 1,15.. вместо 1,14..
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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