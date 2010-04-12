средний класс мельчает
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:09
средний класс мельчает
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13
в обед можно было сдать по 28,09
сейчас назад, курс как утром
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:15
Re: Валютный рынок в контексте
18,5%
Думаю так як плавно відпускають туди сюди, так і піднімуьть чуть...
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:25
Re: Валютный рынок в контексте
останется без изменений
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:52
ДС, у Вас очепятка по курсам евро - 1,15.. вместо 1,14..
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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