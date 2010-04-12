Украина теоретически вообще может не выполнять условия программы, если потребности в деньгах МВФ не будет - условия Stand-by позволяют такой вариант, и это не будет считаться негативным сигналом.

) Правда, в переговорах с МВФ пока окончательно не согласован вопрос о введении налога на выведенный капитал. Возможно, судьба этого налога прояснится на следующей неделе.