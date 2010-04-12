Если ранее цена паритета рассчитывалась как средняя цена на немецком хабе за последние 12 месяцев, то сейчас, по информации Українських Новин, за основу взята среднеарифметическая цена продажи газа НАК "Нефтегаз Украины" промышленным потребителям при условии предоплаты до периода поставки в июле-сентябре текущего года.
Ее размер составляет 8981 грн за 1000 кубометров. К этой цене применяется понижающий коэффициент 0,69 и в итоге, цена газа как товара будет составлять порядка 6,2 тыс. за 1000 кубометров (сейчас - 4,849 тыс). С учетом НДС и расходов на транспортировку стоимость газа для конечного потребителя вырастет до 8550 грн. Размер коэффициента, по информации агентства, не имеет экономического обоснования и определен для того, чтоб достичь в итоге цены, которая бы не требовала дополнительных существенных расходов бюджета для выплаты субсидий. В бюджете 2019 года расходы на субсидии увеличены лишь на 3 млрд грн по сравнению с прошлым годом - до 55 млрд грн.
Второй этап повышения цены запланирован сразу после президентских выборов - на май 2019 года. Тогда, по информации агентства, цена газа для населения с применением понижающего коэффициента - 0,8, может вырасти еще на 15% - до порядка 10000 за 1 тыс. кубометров. Фактически цена газа составит 80% от импортной.
С 1 января 2020 года, согласно договоренностям с МВФ, цены должны сравняться. Правда такой график теоретически может быть изменен в процессе переговоров для получения очередного кредитного транша.
Украина теоретически вообще может не выполнять условия программы, если потребности в деньгах МВФ не будет - условия Stand-by позволяют такой вариант, и это не будет считаться негативным сигналом. ( ) Правда, в переговорах с МВФ пока окончательно не согласован вопрос о введении налога на выведенный капитал. Возможно, судьба этого налога прояснится на следующей неделе.