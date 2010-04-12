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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6593659465956596>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:09

  Fedor написав:
  freeze написав:А там видно будет, всё равно, присутствующие здесь на форуме - условно говоря представители в основном среднего класса


В году 2008 наверное так и было, а сейчас как-то сомневаюсь. Посмотрите на темы споров: цены на газ, комуналка, субсидии ... :( Грусно.


средний класс мельчает
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

в обед можно было сдать по 28,09

сейчас назад, курс как утром
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:13

  zzzzzz написав:Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )

19%
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

18,5%
Думаю так як плавно відпускають туди сюди, так і піднімуьть чуть...
Rasputin Ioan
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

останется без изменений
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:52

ДС, у Вас очепятка по курсам евро - 1,15.. вместо 1,14..
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:01

orest дал ссылку на интересную статью Шапрана: https://newsone.ua/news/economics/kakie-faktory-budut-vlijat-na-kurs-dollara-v-ukraine-do-kontsa-2018-hoda.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:16

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне 28.05-28.20
Одначе підросли на 5 коп від ранку незважаючи на гривнедефіцит.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:21

Харьков 28,14/28,18.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:23

Если ранее цена паритета рассчитывалась как средняя цена на немецком хабе за последние 12 месяцев, то сейчас, по информации Українських Новин, за основу взята среднеарифметическая цена продажи газа НАК "Нефтегаз Украины" промышленным потребителям при условии предоплаты до периода поставки в июле-сентябре текущего года.

Ее размер составляет 8981 грн за 1000 кубометров. К этой цене применяется понижающий коэффициент 0,69 и в итоге, цена газа как товара будет составлять порядка 6,2 тыс. за 1000 кубометров (сейчас - 4,849 тыс). С учетом НДС и расходов на транспортировку стоимость газа для конечного потребителя вырастет до 8550 грн. Размер коэффициента, по информации агентства, не имеет экономического обоснования и определен для того, чтоб достичь в итоге цены, которая бы не требовала дополнительных существенных расходов бюджета для выплаты субсидий. В бюджете 2019 года расходы на субсидии увеличены лишь на 3 млрд грн по сравнению с прошлым годом - до 55 млрд грн.

Второй этап повышения цены запланирован сразу после президентских выборов - на май 2019 года. Тогда, по информации агентства, цена газа для населения с применением понижающего коэффициента - 0,8, может вырасти еще на 15% - до порядка 10000 за 1 тыс. кубометров. Фактически цена газа составит 80% от импортной.

С 1 января 2020 года, согласно договоренностям с МВФ, цены должны сравняться. Правда такой график теоретически может быть изменен в процессе переговоров для получения очередного кредитного транша.

Украина теоретически вообще может не выполнять условия программы, если потребности в деньгах МВФ не будет - условия Stand-by позволяют такой вариант, и это не будет считаться негативным сигналом. ( :?: ) Правда, в переговорах с МВФ пока окончательно не согласован вопрос о введении налога на выведенный капитал. Возможно, судьба этого налога прояснится на следующей неделе.

https://ukranews.com/publication/2553-sleduyushhee-povyshenye-ceny-gaza-mozhno-zhdat-v-mae-rost-sostavyt-15
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