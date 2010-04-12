Додано: Вів 23 жов, 2018 15:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 10,16 коп., на торгах вторника понизился на 6,90 коп., оказавшись на уровне 28,1494 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,54 коп., составил 28,1487 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 октября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,12/28,14 UAH/USD на фоне доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось до 10.40, подняв цену доллара на это время к цифре 28,14/28,16 UAH/USD «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на этой отметке появившимися продажами доллара, которые к тому же, сбалансировали спрос и предложение.



С 12.00 активность покупателей оказалась немного выше, что приподняло более значимые биды СКВ на копейку: 28,15/28,16 UAH/USD. До 13.45 доллар не покидал этот курс, вернувшись в указанное время к 28,14/28,16 UAH/USD.



Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке ,по сути, до самого завершения торгов, которые с 10.40 проходили в деловитой атмосфере, в основном сопровождаясь балансом спрос/предложение и курсовой стабильностью.



Сессия валютного межбанка во вторник завершилась в районе отметки 28,145/28,170 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.



Большинство сделок на межбанке 23 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1494 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 28,1494 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что часть выросшей гривневой ликвидности попала на межбанк, где конвертировалась в более «твердую» валюту.



В-третьих, убедившись в установлении «бычьего» тренда, экспортеры не торопились с обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки, выходя на рынок лишь по достижении долларом локальных максимумов. Это также стимулировало рост курса СКВ.



В-четвертых, «бычий» тренд «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., обретя привлекательный для возобновления покупок СКВ вид.



Случившийся отток средств с коррсчетов НБУ подтвердили вышеприведенные «аргументы» восходящего тренда безналичного доллара. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора понизились с уровня 58 589,4 млн. грн. к отметке 55 484,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар.



Во-вторых, сохранившееся на рынке долларовое изобилие в комплекте с выросшим ко вторнику объемом притока экспортной выручки из-за рубежа, обеспечивали удовлетворения спроса игроков на СКВ. Разумеется, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.



В четвертых тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью) по известным причинам снята с повестки дня.





Дата: 23 октября 2018 г. 16.22



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,10/28,18 UAH/USD (с утра – 28,07/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,15 UAH/USD)

€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия роста курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены, акцентировав это в более значимых бидах для стимулирования клиентского «приноса». Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня, пытаясь подобным образом «взять свое» на вялом рынке. Получалось не очень – на фоне установившегося к финишу торгов преобладания клиентского спроса оптовики констатировали регресс в оборотах – ликвидность оптового сегмента наличного рынка Днепра, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 23 октября 2018 г. 16.44

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,10/28,16 UAH/USD (с утра 28,08/28,14-15 UAH/USD, к полудню 28,10/28,15 UAH/USD)

€ 32,30/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения клиентов, заметно ограничивших предложение СКВ: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке ничего существенного не произошло – равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия торгов.

Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.







Дата: 23 октября 2018 г. 16.18



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,08/28,14 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,08/28,13 UAH/USD)

€ – 32,30/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,428 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

cбалансированной торговли мелкооптовыми (до $5 тыс.) партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману.



В период до полудня на рынке города цены оферов начали приподниматься, реагируя на «зеленых быков» межбанка.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья ничего существенного не произошло: восстановившийся баланс спроса и предложения уже не требовал ценового вмешательства дилеров, которые с полудня уже не изменяли котировки бидов в паре доллар-гривня.



Отсутствие оптовых объемов сделок стало главной причиной регресса на участке ликвидности, несмотря на сбалансированность местного рынка. Обороты, заслужив от запорожских валютчиков «тройку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 23 октября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,12/28,20 UAH/USD (с утра - 28,07/28,16 UAH/USD, около 10.17 - 28,09/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,12/28,20 UAH/USD)

€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, около 10.17 - 32,30/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)

RUB 0,425/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, около 10.17 - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)



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