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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6595659665976598>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:21

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:$68,1 млн и 9,4 млн евро

  prodigy написав:$315,2 млн, 1,6 млн евро

Впечатляющие пропорции валют!
Интересно, насколько отличаются эти пропорции в общем объеме операций?

Я понимаю, что доллар используется очень активно, но не думал, что в такой степени.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:22

ГПУ: ДВА МИТНИКИ ЗАВДАЛИ ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ НА 7 МЛРД ГРН

http://финбаланс.ком.юа/news/HPU-dva-m ... 7-mlrd-hrn

Одесса окна 28,07-28,15
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:26

  Сибарит написав:
  prodigy написав:$68,1 млн и 9,4 млн евро

  prodigy написав:$315,2 млн, 1,6 млн евро

Впечатляющие пропорции валют!
Интересно, насколько отличаются эти пропорции в общем объеме операций?

Я понимаю, что доллар используется очень активно, но не думал, что в такой степени.


трудно сказать о пропорциях, но основная валюта банковских операций однозначно гривна.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:33

  prodigy написав:http://финбаланс.ком.юа/news/HPU-dva-mitniki-zavdali-zbitkiv-derzhavi-na-7-mlrd-hrn



знайшли козликів відпущення
а справжні кришувальники і далі в тіні тихо крутять..
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:46

  prodigy написав:Финансовым советником Министерства финансов по выпуску украинских еврооблигаций выступает Rothschild.

Да, те помогут. Это будет американская помощь.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:51

  Fedor написав:На мой взгляд, средний класс это впервую очередь те, кто сам несет ответственность за свою жизнь, а не ждет подачек от государства, хорошей тети или дяди. Уровень доходов здесь не главное - главное цели, направления приложения усилий - как заработать, как сберечь заработанное и т.д.


Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу, есть поддержка олигархата в виде всяких Роттердамов+ и поддержка бедноты в виде массовой раздачи субсидий.

Расчет на то, что средний класс типа инициативный сам расширится, ему и помогать не надо, он заплатит под завязку за всё без субсидий, сам возьмет кредит под конский процент на развитие бизнеса и тд, а вот оказывается инициативные предпочитают часто сбегать за рубеж или поломав гордыню опускаться пониже среднего класса. Проблема, однако.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:54

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:20

  Сибарит написав:
  freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?


Если количество среднего класса уменьшается, то поддержка нужна, если это нужно государству.
Упрощенная система налогообложения - это не путь в средний класс. Это здравый смысл, магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников не может нанять бухгалтера по определению с нашей неупрощенной общей системой.
А конкретные шаги - да тут статью можно написать, для начала хотя бы убрать конские штрафы за любое мало-мальское нарушение, после этого шага у меня еще масса задумок.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:21

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
16.10.2018 434,865257 27,9300 0,0018 27,053746 0,004845
17.10.2018 647,686894 27,9169 -0,0131 27,060757 0,007011
18.10.2018 621,998816 28,0366 0,1197 27,068310 0,007553
19.10.2018 576,487375 28,1820 0,1453 27,076242 0,007932

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,063459(-0,031330). Йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 6,3459 копійки за добу. Ріс вдвічи швидше ніж падав на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006835(0,005286). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6835 копійки за добу. Швидше того тижня на 29,3 відсотка.

Повні оберти МБ за тиждень - 2281,0383(2108,2378). Оберти більші хоча тиждень на день коротчий. Середні середньодобові оберти за тиждень: 570,2595857(421,6475504) млн. долярів. Це більше на 35,25 відсотка від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 412,95(409,67). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,076242. А МВФ обіцяв к кінцю рока. Як на мене, буде більшим! Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:25

По результатам сегодняшнего аукциона удалось привлечь всего 87 млн.грн , 34 млн.дол и 25 млн евро. Мелкие суммы по привлечению гривны намекают на вероятное повышение учетной ставки НБУ на заседании правления, которое пройдет послезавтра 25 октября.



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Живите своим умом!
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