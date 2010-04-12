Впечатляющие пропорции валют!
Интересно, насколько отличаются эти пропорции в общем объеме операций?
Я понимаю, что доллар используется очень активно, но не думал, что в такой степени.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:21
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:22
ГПУ: ДВА МИТНИКИ ЗАВДАЛИ ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ НА 7 МЛРД ГРН
Одесса окна 28,07-28,15
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:26
трудно сказать о пропорциях, но основная валюта банковских операций однозначно гривна.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:33
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:46
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:51
Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу, есть поддержка олигархата в виде всяких Роттердамов+ и поддержка бедноты в виде массовой раздачи субсидий.
Расчет на то, что средний класс типа инициативный сам расширится, ему и помогать не надо, он заплатит под завязку за всё без субсидий, сам возьмет кредит под конский процент на развитие бизнеса и тд, а вот оказывается инициативные предпочитают часто сбегать за рубеж или поломав гордыню опускаться пониже среднего класса. Проблема, однако.
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:54
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:20
Если количество среднего класса уменьшается, то поддержка нужна, если это нужно государству.
Упрощенная система налогообложения - это не путь в средний класс. Это здравый смысл, магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников не может нанять бухгалтера по определению с нашей неупрощенной общей системой.
А конкретные шаги - да тут статью можно написать, для начала хотя бы убрать конские штрафы за любое мало-мальское нарушение, после этого шага у меня еще масса задумок.
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:21
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
16.10.2018 434,865257 27,9300 0,0018 27,053746 0,004845
17.10.2018 647,686894 27,9169 -0,0131 27,060757 0,007011
18.10.2018 621,998816 28,0366 0,1197 27,068310 0,007553
19.10.2018 576,487375 28,1820 0,1453 27,076242 0,007932
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,063459(-0,031330). Йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 6,3459 копійки за добу. Ріс вдвічи швидше ніж падав на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006835(0,005286). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6835 копійки за добу. Швидше того тижня на 29,3 відсотка.
Повні оберти МБ за тиждень - 2281,0383(2108,2378). Оберти більші хоча тиждень на день коротчий. Середні середньодобові оберти за тиждень: 570,2595857(421,6475504) млн. долярів. Це більше на 35,25 відсотка від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 412,95(409,67). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,076242. А МВФ обіцяв к кінцю рока. Як на мене, буде більшим! Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:25
По результатам сегодняшнего аукциона удалось привлечь всего 87 млн.грн , 34 млн.дол и 25 млн евро. Мелкие суммы по привлечению гривны намекают на вероятное повышение учетной ставки НБУ на заседании правления, которое пройдет послезавтра 25 октября.
Живите своим умом!
|