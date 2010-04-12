RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65966597659865996600>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:32

  Сибарит написав:
  freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?

Это первая ступенька для начала среднего класса - базарный уровень, безналу это не надо, или возможность для того-же олигархата оптимизировать=минимизировать налоги... :(
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 23.05.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:11

Помните я писал что 19 октября НБУ выдал рефинансирование на 84 дня в сумме 3 млрд одному банку.
Стало известно имя банка - Укргазбанк.
https://biz.censor.net.ua/news/3092962/ ... _milliarda
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 4545 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:18

  Vadim V написав:
  Сибарит написав:
  freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?

Это первая ступенька для начала среднего класса - базарный уровень, безналу это не надо, или возможность для того-же олигархата оптимизировать=минимизировать налоги... :(

Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.
Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3328 раз.
Подякували: 3132 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:22

  Libo написав:
  Fedor написав:На мой взгляд, средний класс это впервую очередь те, кто сам несет ответственность за свою жизнь, а не ждет подачек от государства, хорошей тети или дяди. Уровень доходов здесь не главное - главное цели, направления приложения усилий - как заработать, как сберечь заработанное и т.д.


Средний класс - это научная экономическая категория.
Социальная группа людей (класс), обладающая такими признаками:
1) обладающая стабильным доходом, обеспечиващим удовлетворение основных материальных и духовных потребностей;
2) располагающая свободными финансовыми средствами для инвестиций.
Это понятие родом еще из Древней Греции, которое проигнорировал Маркс, т.к. средний класс не вписывался в его бредовую идею о классовой борьбе. Еще древнегреческие философы говорили, что стабильность государства зависит от размера среднего класса. Богатых они считали бесполезными трутнями, а бедняков жадной чернью, мечтающей грабануть богатых.
Если проехать по миру, то станет очевидным, что средний класс везде живет одинаково, хотя его доход в разных странах может отличаться.
А как он живет?
А живет он в своем доме (выплаченном или еще нет), ездит на работу на своем драндулете, учит своих детей, чтит общественные ценности, растет духовно, живет нормальной культурной и половой жизнью, заботится о своем здоровье, старается сэкономить копеечку, вложить её для роста в гривнестолбы, серебрянные ложки, ценные бумаги и прочие инвестиционные инструменты.
Как я сказал, одинаковый уровень жизни в разных странах обеспечивает разный размер дохода.
Считается, что люди, принадлежащие к среднему классу, с доходом на душу порядка $5 тыщ в США, $1,5 тыщ в России и $1 тыщи в Украине, живут практически одинаково.
Т.е., если в вашей семье из 3-х человек есть доход в $3 тыщи, то для обеспечения аналогичного уровня жизни и принадлежности к среднему классу в США вам понадобится доход в $15 тыщ.
Все просто.
Як світ.
Шануймося і радіємо.
:? :? :?

Практически всё верно и пунктуально но , только до 2014-го года... , в 2018-м на процентов 70-сят меньше , еле концы с концами :( ....
А так , всё хорошо прекрасная маркиза , + особенно цена газа :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 23.05.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:23

zzzzzz
По облигам - удивляет, что при таком убогом размещении Минфин не пошёл на увеличение доходности. Хотя, с другой стороны, удовлетворены практически все поступившие заявки. Странно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10678
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3328 раз.
Подякували: 3132 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:24

  ЛАД написав:Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.
Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.

А кто должен поднимать экономику ?
Или у вас, получается, экономика как-то должна сама по себе подниматься, а тут некто Пупкин зарегистривался ФОП и всё - ему бабло рекой, просто по факту регистрации ФОП.
И очень Пупкин удивляется - бабло рекой не течёт и что надо что-то делать, чтобы быть средним классом.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:26

  Vadim V написав:Практически всё верно и пунктуально но , только до 2014-го года... , в 2018-м на процентов 70-сят меньше , еле концы с концами :( ....
А так , всё хорошо прекрасная маркиза , + особенно цена газа :mrgreen:

В моём депрессивном селе количество авто на дорогах увеличилось с 2015 года, наверное это из-за того, что концы не сводят.
Едут и плачут, плачут и едут :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:28

  ЛАД написав: Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.


Это какая страна нищая?
Ты не доедаешь?
С женой по помойкам шаритесь?
Бессовестная вата.
Загляни в свой холодильник и выгляни в окно, посмотри какие там машины и сколько их.
Ты не знаешь, что такое нищета и нищенская страна.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6604
З нами з: 14.11.11
Подякував: 286 раз.
Подякували: 3272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:28

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:
  Сибарит написав:Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?

Это первая ступенька для начала среднего класса - базарный уровень, безналу это не надо, или возможность для того-же олигархата оптимизировать=минимизировать налоги... :(

Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.
Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.

Млять , сейчас как раз за поребриком на тв их х... базарит за малый бизнес а у нас это никому не надо ,кроме самого этого малого бизнеса :cry:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 23.05.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:31

  pesikot написав:
  Vadim V написав:Практически всё верно и пунктуально но , только до 2014-го года... , в 2018-м на процентов 70-сят меньше , еле концы с концами :( ....
А так , всё хорошо прекрасная маркиза , + особенно цена газа :mrgreen:

В моём депрессивном селе количество авто на дорогах увеличилось с 2015 года, наверное это из-за того, что концы не сводят.
Едут и плачут, плачут и едут :-)

Регистрация - евробляхи?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 23.05.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65966597659865996600>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, vovan_prm, холява, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 644, 645, 646
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6451 1366032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 20:24
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13546 1533774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 14:32
zРадио
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246439
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.