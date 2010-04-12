Libo написав:

Fedor написав: На мой взгляд, средний класс это впервую очередь те, кто сам несет ответственность за свою жизнь, а не ждет подачек от государства, хорошей тети или дяди. Уровень доходов здесь не главное - главное цели, направления приложения усилий - как заработать, как сберечь заработанное и т.д.

На мой взгляд, средний класс это впервую очередь те, кто сам несет ответственность за свою жизнь, а не ждет подачек от государства, хорошей тети или дяди. Уровень доходов здесь не главное - главное цели, направления приложения усилий - как заработать, как сберечь заработанное и т.д.

и $1 тыщи в Украине,

живут практически одинаково.

Средний класс - это научная экономическая категория.Социальная группа людей (класс), обладающая такими признаками:1) обладающая стабильным доходом, обеспечиващим удовлетворение основных материальных и духовных потребностей;2) располагающая свободными финансовыми средствами для инвестиций.Это понятие родом еще из Древней Греции, которое проигнорировал Маркс, т.к. средний класс не вписывался в его бредовую идею о классовой борьбе. Еще древнегреческие философы говорили, что стабильность государства зависит от размера среднего класса. Богатых они считали бесполезными трутнями, а бедняков жадной чернью, мечтающей грабануть богатых.Если проехать по миру, то станет очевидным, что средний класс везде живет одинаково, хотя его доход в разных странах может отличаться.А как он живет?А живет он в своем доме (выплаченном или еще нет), ездит на работу на своем драндулете, учит своих детей, чтит общественные ценности, растет духовно, живет нормальной культурной и половой жизнью, заботится о своем здоровье, старается сэкономить копеечку, вложить её для роста в гривнестолбы, серебрянные ложки, ценные бумаги и прочие инвестиционные инструменты.Как я сказал, одинаковый уровень жизни в разных странах обеспечивает разный размер дохода.Считается, что люди, принадлежащие к среднему классу, с доходом на душу порядка $5 тыщ в США, $1,5 тыщ в РоссииТ.е., если в вашей семье из 3-х человек есть доход в $3 тыщи, то для обеспечения аналогичного уровня жизни и принадлежности к среднему классу в США вам понадобится доход в $15 тыщ.Все просто.Як світ.Шануймося і радіємо.