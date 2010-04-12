freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу
Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?
Это первая ступенька для начала среднего класса - базарный уровень, безналу это не надо, или возможность для того-же олигархата оптимизировать=минимизировать налоги...
Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне. Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Fedor написав:На мой взгляд, средний класс это впервую очередь те, кто сам несет ответственность за свою жизнь, а не ждет подачек от государства, хорошей тети или дяди. Уровень доходов здесь не главное - главное цели, направления приложения усилий - как заработать, как сберечь заработанное и т.д.
Средний класс - это научная экономическая категория. Социальная группа людей (класс), обладающая такими признаками: 1) обладающая стабильным доходом, обеспечиващим удовлетворение основных материальных и духовных потребностей; 2) располагающая свободными финансовыми средствами для инвестиций. Это понятие родом еще из Древней Греции, которое проигнорировал Маркс, т.к. средний класс не вписывался в его бредовую идею о классовой борьбе. Еще древнегреческие философы говорили, что стабильность государства зависит от размера среднего класса. Богатых они считали бесполезными трутнями, а бедняков жадной чернью, мечтающей грабануть богатых. Если проехать по миру, то станет очевидным, что средний класс везде живет одинаково, хотя его доход в разных странах может отличаться. А как он живет? А живет он в своем доме (выплаченном или еще нет), ездит на работу на своем драндулете, учит своих детей, чтит общественные ценности, растет духовно, живет нормальной культурной и половой жизнью, заботится о своем здоровье, старается сэкономить копеечку, вложить её для роста в гривнестолбы, серебрянные ложки, ценные бумаги и прочие инвестиционные инструменты. Как я сказал, одинаковый уровень жизни в разных странах обеспечивает разный размер дохода. Считается, что люди, принадлежащие к среднему классу, с доходом на душу порядка $5 тыщ в США, $1,5 тыщ в России и $1 тыщи в Украине, живут практически одинаково. Т.е., если в вашей семье из 3-х человек есть доход в $3 тыщи, то для обеспечения аналогичного уровня жизни и принадлежности к среднему классу в США вам понадобится доход в $15 тыщ. Все просто. Як світ. Шануймося і радіємо.
Практически всё верно и пунктуально но , только до 2014-го года... , в 2018-м на процентов 70-сят меньше , еле концы с концами .... А так , всё хорошо прекрасная маркиза , + особенно цена газа
ЛАД написав:Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне. Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.
А кто должен поднимать экономику ? Или у вас, получается, экономика как-то должна сама по себе подниматься, а тут некто Пупкин зарегистривался ФОП и всё - ему бабло рекой, просто по факту регистрации ФОП. И очень Пупкин удивляется - бабло рекой не течёт и что надо что-то делать, чтобы быть средним классом.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Vadim V написав:Практически всё верно и пунктуально но , только до 2014-го года... , в 2018-м на процентов 70-сят меньше , еле концы с концами .... А так , всё хорошо прекрасная маркиза , + особенно цена газа
В моём депрессивном селе количество авто на дорогах увеличилось с 2015 года, наверное это из-за того, что концы не сводят. Едут и плачут, плачут и едут
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
ЛАД написав: Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.
Это какая страна нищая? Ты не доедаешь? С женой по помойкам шаритесь? Бессовестная вата. Загляни в свой холодильник и выгляни в окно, посмотри какие там машины и сколько их. Ты не знаешь, что такое нищета и нищенская страна.
Сибарит написав:Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?
Это первая ступенька для начала среднего класса - базарный уровень, безналу это не надо, или возможность для того-же олигархата оптимизировать=минимизировать налоги...
Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне. Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.
Млять , сейчас как раз за поребриком на тв их х... базарит за малый бизнес а у нас это никому не надо ,кроме самого этого малого бизнеса
Vadim V написав:Практически всё верно и пунктуально но , только до 2014-го года... , в 2018-м на процентов 70-сят меньше , еле концы с концами .... А так , всё хорошо прекрасная маркиза , + особенно цена газа
В моём депрессивном селе количество авто на дорогах увеличилось с 2015 года, наверное это из-за того, что концы не сводят. Едут и плачут, плачут и едут