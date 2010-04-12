Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

Сибарит написав: freeze написав: Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна? Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?

Эффективная работа антимонопольных служб!У нас бОльшая часть отраслей высоко концентрирована, что не дает развиваться малому и среднему бизнесу.В B2C - за счет более низких издержек производства на высоком масштабе, доступа к (более) дешевому финансированию и коррупционному рыгачу.В B2B - за счет фискальной дискриминации при выборе поставщиков крупным бизнесом. Упрощенцы в большей части случаев не могут оказывать услуги монополиям и "просто" крупным компаниям, потому что те ничего не поставят себе в налоговый кредит по НДС, соответственно, и эту нишу заберет другой крупный бизнес, имеющий те самые преимущества перед малым и средним, описанные в пункте B2C.Ниже список всего нескольких отраслей и указанием долей рынка монополистов:Железная дорога: УЗ >90%,Газ: Нефтегаз >70%,РГК: 18 компаний Фирташа >80%,Нефтепереработка: Укрнафта >90%,Энергетика: Энергоатом >50%, ДТЭК >20%,ЖРС: Метинвест >70%,Металлургия: Метинвест >60%,С/х: ТОП10: 80% (земельный банк),Курятина: >50% МХП,Яйца: >50% Авангард,Кондитерка: >50% Рошен,Банки: ТОП3 >60% (депозиты),Фин. транзакции: Приватбанк >60%,Дистрибуция табака: Тедис-Мегаполис >90%, ССтроительный ритейл: Эпицентр >60%,Авиаперевозки: МАУ >60%.И что характерно, среди перечисленных отраслей лишь в последней - авиаперевозки - уровень конкуренции возрастает, а ключевой игрок - МАУ - теряет рыночные позиции.Остальные же компании продолжают увеличивать свои доли рынков, а государство в лице АМКУ - продолжает этому попустительствовать, или даже помогать.Но и это не самое печальное. Все приведенные рынка, пожалуй, кроме ритейла, являясь капиталоемкими, требуют наличия крупного капитала (правда, все равно с долями не 90%, не 70%, и даже не 50%, а ближе к 15-30%). Самое печальное - это то, что экономические пределы рынка в Украине могут ограничиваться не страной, не областью и не городом, а кварталом, или даже домом!Кто живет в новостроях, знает не понаслышке, что бывают даже домовые монополии, когда со своим интернет-кабелем не может зайти никто, кроме карманного провайдера застройщика. Пример не единственный, органичивается и мелкая торговля - количество МАФов снижается там, где растет количество сетевых маркетов.И как на это реагируют те, кто "отвечает сам за свою жизнь" - кто-то довольствуется тем, что имеет, а кто-то и ищет более справедливые базовые (стартовые) условия за границей.