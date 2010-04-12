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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6597659865996600>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:40

  ЛАД написав:Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.
Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.

Конешно , она нужна мелкому предпринимательству и это правильно , и любителям минимизации налогов , вторые в денежном объёме далеко впереди первых, контролирующие органы имеют на этом не плохой гешефт , потому пока так
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:43

Vadim V
К сожалению, Вы правы. Что есть, то есть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:47

  pesikot написав:....
А кто должен поднимать экономику ?
...

Почти как в романсе - Вам возвращаю Ваш вопрос. :)
Только, пожалуйста, не надо: "Народ ... в едином трудовом порыве..." и далее по тексту. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:47

Доброго часу товариство. Кацапи підготували пакет санкцій, мова йде про заборону виводу капіталу, наскільки я зрозумів він торкнеться українських бізнесменів. Наскільки це може вплинути на наш валютний ринок ? Маю наувазі на надходження валюти ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в дальнейшем повышения тарифов на газ для населения не будет.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Громадське.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман.

Также он пояснил, что повышение цены на газ - это вынужденный шаг.
.....
Напомним, весной 2017 года Гройсман уже обещал, что цены на газ для населения расти не будут.
......
Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/23/641878/
:shock: :?:
Ещё интересно -
доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ
, а доходы промышленности позволяют? Как это всё получается? 8)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 жов, 2018 19:54, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:50

  Сибарит написав:
  freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?


Эффективная работа антимонопольных служб!

У нас бОльшая часть отраслей высоко концентрирована, что не дает развиваться малому и среднему бизнесу.

В B2C - за счет более низких издержек производства на высоком масштабе, доступа к (более) дешевому финансированию и коррупционному рыгачу.

В B2B - за счет фискальной дискриминации при выборе поставщиков крупным бизнесом. Упрощенцы в большей части случаев не могут оказывать услуги монополиям и "просто" крупным компаниям, потому что те ничего не поставят себе в налоговый кредит по НДС, соответственно, и эту нишу заберет другой крупный бизнес, имеющий те самые преимущества перед малым и средним, описанные в пункте B2C.

Ниже список всего нескольких отраслей и указанием долей рынка монополистов:
Железная дорога: УЗ >90%,
Газ: Нефтегаз >70%,
РГК: 18 компаний Фирташа >80%,
Нефтепереработка: Укрнафта >90%,
Энергетика: Энергоатом >50%, ДТЭК >20%,
ЖРС: Метинвест >70%,
Металлургия: Метинвест >60%,
С/х: ТОП10: 80% (земельный банк),
Курятина: >50% МХП,
Яйца: >50% Авангард,
Кондитерка: >50% Рошен,
Банки: ТОП3 >60% (депозиты),
Фин. транзакции: Приватбанк >60%,
Дистрибуция табака: Тедис-Мегаполис >90%, С
Строительный ритейл: Эпицентр >60%,
Авиаперевозки: МАУ >60%.

И что характерно, среди перечисленных отраслей лишь в последней - авиаперевозки - уровень конкуренции возрастает, а ключевой игрок - МАУ - теряет рыночные позиции.

Остальные же компании продолжают увеличивать свои доли рынков, а государство в лице АМКУ - продолжает этому попустительствовать, или даже помогать.

Но и это не самое печальное. Все приведенные рынка, пожалуй, кроме ритейла, являясь капиталоемкими, требуют наличия крупного капитала (правда, все равно с долями не 90%, не 70%, и даже не 50%, а ближе к 15-30%). Самое печальное - это то, что экономические пределы рынка в Украине могут ограничиваться не страной, не областью и не городом, а кварталом, или даже домом!

Кто живет в новостроях, знает не понаслышке, что бывают даже домовые монополии, когда со своим интернет-кабелем не может зайти никто, кроме карманного провайдера застройщика. Пример не единственный, органичивается и мелкая торговля - количество МАФов снижается там, где растет количество сетевых маркетов.

И как на это реагируют те, кто "отвечает сам за свою жизнь" - кто-то довольствуется тем, что имеет, а кто-то и ищет более справедливые базовые (стартовые) условия за границей.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54

  Vadim V написав:Регистрация - евробляхи?

Украинская регистрация и новые авто тоже
И по евробляхам, а они разве бензин забесплатно заливают ? :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:58

  ЛАД написав:
  pesikot написав:....
А кто должен поднимать экономику ?
...

Почти как в романсе - Вам возвращаю Ваш вопрос. :)
Только, пожалуйста, не надо: "Народ ... в едином трудовом порыве..." и далее по тексту. :)

Слились, с кем не бывает
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:01

  Львівський БатяР написав:Кацапи підготували пакет санкцій, мова йде про заборону виводу капіталу, наскільки я зрозумів він торкнеться українських бізнесменів. Наскільки це може вплинути на наш валютний ринок ? Маю наувазі на надходження валюти ?


А что там кто-то остался из украинцев-учредителей, кто выводил дивиденды в Украину?
А заробитчан эта комедия с санкциями и их переводами на Родину не распространяется.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:09

  zРадио написав:
  Сибарит написав:
  freeze написав:Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?


Эффективная работа антимонопольных служб!

У нас бОльшая часть отраслей высоко концентрирована, что не дает развиваться малому и среднему бизнесу.

В B2C - за счет более низких издержек производства на высоком масштабе, доступа к (более) дешевому финансированию и коррупционному рыгачу.

В B2B - за счет фискальной дискриминации при выборе поставщиков крупным бизнесом. Упрощенцы в большей части случаев не могут оказывать услуги монополиям и "просто" крупным компаниям, потому что те ничего не поставят себе в налоговый кредит по НДС, соответственно, и эту нишу заберет другой крупный бизнес, имеющий те самые преимущества перед малым и средним, описанные в пункте B2C.

Ниже список всего нескольких отраслей и указанием долей рынка монополистов:
Железная дорога: УЗ >90%,
Газ: Нефтегаз >70%,
РГК: 18 компаний Фирташа >80%,
Нефтепереработка: Укрнафта >90%,
Энергетика: Энергоатом >50%, ДТЭК >20%,
ЖРС: Метинвест >70%,
Металлургия: Метинвест >60%,
С/х: ТОП10: 80% (земельный банк),
Курятина: >50% МХП,
Яйца: >50% Авангард,
Кондитерка: >50% Рошен,
Банки: ТОП3 >60% (депозиты),
Фин. транзакции: Приватбанк >60%,
Дистрибуция табака: Тедис-Мегаполис >90%, С
Строительный ритейл: Эпицентр >60%,
Авиаперевозки: МАУ >60%.

И что характерно, среди перечисленных отраслей лишь в последней - авиаперевозки - уровень конкуренции возрастает, а ключевой игрок - МАУ - теряет рыночные позиции.

Остальные же компании продолжают увеличивать свои доли рынков, а государство в лице АМКУ - продолжает этому попустительствовать, или даже помогать.

Но и это не самое печальное. Все приведенные рынка, пожалуй, кроме ритейла, являясь капиталоемкими, требуют наличия крупного капитала (правда, все равно с долями не 90%, не 70%, и даже не 50%, а ближе к 15-30%). Самое печальное - это то, что экономические пределы рынка в Украине могут ограничиваться не страной, не областью и не городом, а кварталом, или даже домом!

Кто живет в новостроях, знает не понаслышке, что бывают даже домовые монополии, когда со своим интернет-кабелем не может зайти никто, кроме карманного провайдера застройщика. Пример не единственный, органичивается и мелкая торговля - количество МАФов снижается там, где растет количество сетевых маркетов.

И как на это реагируют те, кто "отвечает сам за свою жизнь" - кто-то довольствуется тем, что имеет, а кто-то и ищет более справедливые базовые (стартовые) условия за границей.

А некоторые тут тужатся предсказать позавчерашний курс на нале :mrgreen: .
п.с. там таже монополия :cry:
Vadim V
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