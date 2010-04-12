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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6598659966006601> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 924 1. Нет сбережений в валюте 10% 92 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 128 5. более 75% 64% 589 Всього голосів : 924 Додано: Вів 23 жов, 2018 20:13 zРадио написав:

Ниже список всего нескольких отраслей и указанием долей рынка монополистов:

Железная дорога: УЗ >90%,

Газ: Нефтегаз >70%,

РГК: 18 компаний Фирташа >80%,

Нефтепереработка: Укрнафта >90%,

Энергетика: Энергоатом >50%, ДТЭК >20%,

ЖРС: Метинвест >70%,

Металлургия: Метинвест >60%,

С/х: ТОП10: 80% (земельный банк),

Курятина: >50% МХП,

Яйца: >50% Авангард,

Кондитерка: >50% Рошен,

Банки: ТОП3 >60% (депозиты),

Фин. транзакции: Приватбанк >60%,

Дистрибуция табака: Тедис-Мегаполис >90%, С

Строительный ритейл: Эпицентр >60%,

Авиаперевозки: МАУ >60%.





Кто живет в новостроях, знает не понаслышке, что бывают даже домовые монополии, когда со своим интернет-кабелем не может зайти никто, кроме карманного провайдера застройщика. Пример не единственный, органичивается и мелкая торговля - количество МАФов снижается там, где растет количество сетевых маркетов.



Ниже список всего нескольких отраслей и указанием долей рынка монополистов:Железная дорога: УЗ >90%,Газ: Нефтегаз >70%,РГК: 18 компаний Фирташа >80%,Нефтепереработка: Укрнафта >90%,Энергетика: Энергоатом >50%, ДТЭК >20%,ЖРС: Метинвест >70%,Металлургия: Метинвест >60%,С/х: ТОП10: 80% (земельный банк),Курятина: >50% МХП,Яйца: >50% Авангард,Кондитерка: >50% Рошен,Банки: ТОП3 >60% (депозиты),Фин. транзакции: Приватбанк >60%,Дистрибуция табака: Тедис-Мегаполис >90%, ССтроительный ритейл: Эпицентр >60%,Авиаперевозки: МАУ >60%.Кто живет в новостроях, знает не понаслышке, что бывают даже домовые монополии, когда со своим интернет-кабелем не может зайти никто, кроме карманного провайдера застройщика. Пример не единственный, органичивается и мелкая торговля - количество МАФов снижается там, где растет количество сетевых маркетов.



Вот поэтому я постоянно определял следующий этап нашей национальной революции как деолигархизация и демонополизация.

Вот поэтому я все время говорю, что главным экономическим органом страны есть не какие-то кабмины, минфины и минэкономики, а Антимонопольный комитет Украины.

Именно поэтому донецкие урки и их нынешние последователи посадили в антимонопольный комитет полных импотентов и бездарей.

Поэтому у вас нету возможность выбрать себе поставщика интернета, газа, электричества, воды и т.п. И не будет, пока во главе страны стоит монополист, поставленный на страже монополий монополистической гадиной.

Выберете его опять, в следующую пятилетку вообще отменит борщ, хлеб и сало и заставит всех питаться его шоколадками.

Эта категория людей без стыда и совести.

Вот поэтому я постоянно определял следующий этап нашей национальной революции какВот поэтому я все время говорю, что главным экономическим органом страны есть не какие-то кабмины, минфины и минэкономики, а Антимонопольный комитет Украины.Именно поэтому донецкие урки и их нынешние последователи посадили в антимонопольный комитет полных импотентов и бездарей.Поэтому у вас нету возможность выбрать себе поставщика интернета, газа, электричества, воды и т.п. И не будет, пока во главе страны стоит монополист, поставленный на страже монополий монополистической гадиной.Выберете его опять, в следующую пятилетку вообще отменит борщ, хлеб и сало и заставит всех питаться его шоколадками.Эта категория людей без стыда и совести. Libo 2

Повідомлень: 6605 З нами з: 14.11.11 Подякував: 286 раз. Подякували: 3273 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 20:22 В Украине объемы промышленного производства в сентябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.



По данным ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - 2,2%.



Напомним, по итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство выросло.

https://korrespondent.net/business/economics/4025030-v-ukrayne-uskorylos-padenye-promproyzvodstva Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10679 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3328 раз. Подякували: 3132 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24 zzzzzz написав: В пятницу НБУ выдал реф. на 3 млрд сроком 84 дня одному банку, название банка еще не известно.

, название банка еще не известно.



АБ "УКРГАЗБАНК" 3000000.0 тис. грн. 19.10.2018 Застава пулу активів https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=37650



Дивно, що держбанкам не хватає ліквідності при максимально високих ставках. АБ "УКРГАЗБАНК" 3000000.0 тис. грн. 19.10.2018 Застава пулу активівДивно, що держбанкам не хватає ліквідності при максимально високих ставках. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2054 З нами з: 19.04.12 Подякував: 20 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 20:34 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 10,16 коп., на торгах вторника понизился на 6,90 коп., оказавшись на уровне 28,1494 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,54 коп., составил 28,1487 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 23 октября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ заметно выросла до 28,12/28,14 UAH/USD на фоне доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось до 10.40, подняв цену доллара на это время к цифре 28,14/28,16 UAH/USD «американец» не покидал до полудня, удерживаясь на этой отметке появившимися продажами доллара, которые к тому же, сбалансировали спрос и предложение.



С 12.00 активность покупателей оказалась немного выше, что приподняло более значимые биды СКВ на копейку: 28,15/28,16 UAH/USD. До 13.45 доллар не покидал этот курс, вернувшись в указанное время к 28,14/28,16 UAH/USD.



Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем МЕЖБАНКЕ ,по сути, до самого завершения торгов, которые с 10.40 проходили в деловитой атмосфере, в основном сопровождаясь балансом спрос/предложение и курсовой стабильностью.



Сессия валютного межбанка во вторник завершилась в районе отметки 28,145/28,170 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 23 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1494 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 28,1494 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что часть выросшей гривневой ликвидности попала на межбанк, где конвертировалась в более «твердую» валюту.



В-третьих, убедившись в установлении «бычьего» тренда, экспортеры не торопились с обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки, выходя на рынок лишь по достижении долларом локальных максимумов. Это также стимулировало рост курса СКВ.



В-четвертых, «бычий» тренд «американца» на МЕЖБАНКЕ был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., обретя привлекательный для возобновления покупок СКВ вид.



Случившийся отток средств с коррсчетов НБУ подтвердили вышеприведенные «аргументы» восходящего тренда безналичного доллара. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора понизились с уровня 58 589,4 млн. грн. к отметке 55 484,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 23 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар.



Во-вторых, сохранившееся на рынке долларовое изобилие в комплекте с выросшим ко вторнику объемом притока экспортной выручки из-за рубежа, обеспечивали удовлетворения спроса игроков на СКВ. Разумеется, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.



В четвертых тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью) по известным причинам снята с повестки дня.



Курсовая динамика наличной пары доллар-гривня во вторник наблюдалась в первой половине дня. Затем, одновременно со стабилизацией на торгах безналичным долларом, рост курса наличной СКВ прекратился, ограничившись перед закрытием символическим повышением менее значимых оферов.



Большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Крыжополь) завершили вторничную сессию в балансе спрос/предложение, который, однако, не обеспечил прогресс на участке ликвидности – по итогам дня дилеры рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировали повторение показателей (преимущественно, «посредственных») предыдущей сессии.



Исключение составил наличный «неформальный» рынок Днепра, завершивший торги 23-го в дисбалансе (доминирование клиентского спроса), а также с заметным регрессом по части оборотов.



В течение вторника обе позиции наличного доллара выросли в цене. Причина подорожания очевидна – смена тренда с «медвежьего» на «бычий» в безналичной паре доллар-гривня, которая вызвала закономерную реакцию клиентов «налички», транслировавших «бычий дух» на эту ветку валютного рынка.



В отличие от «зеленого» безнала, внутридневной «привес» наличного доллара был скромнее. И это неудивительно – в то время как Казначейство «подкармливает» рынок безналичной пары доллар-гривня порциями гривневой ликвидности, наличный рынок довольствуется крохами с жалованья, пенсий и стипендий.



Дополнительным стимулом к подорожанию наличного доллара, немного замедлившегося пополудни, стало ожидание пролонгации текущего восходящего тренда безналичного «американца», темп подорожания которого напрямую будет зависеть от размера очередной «порции» компенсации НДС Казначейством.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-5,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова), офера прибавили 1,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника «биды» наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-6,0 коп., офера прибавили 4,0-8,0 коп. (лидерство роста за рынком Днепра).



В отношении предсказательских способностей наличного «неформального «рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию, вынуждены повторить прежнюю сентенцию, базирующуюся на радикальном отличии «гривневого снабжения» безналичного и наличного рынков. Это отличие сводит на нет объективность данного «эмпирического» прогноза. Особенно в контексте продолжения компенсации НДС Казначейством, пополняющей рынок гривневой ликвидностью и ставящей изначально «наличку» и межбанк в неравные условия.

Впрочем, в этой «несправедливости» есть свое ratio – «дежурные» «вливания» безналичной гривни финансовыми властями страны исключают по сути, альтернативные варианты восходящему тренду безналичного «американца». Причем динамика его будет жестко привязана к объему очередной порции компенсации НДС.



Рынок стал скучным и прямолинейным, интрига, повторимся, сохранилась лишь в «размере» гривневой «порции» и отчасти объеме притока экспортной выручки, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке. Последнее, впрочем, стараниями тех же прижимистых экспортеров, вряд ли окажет существенное влияние в контексте балансировки спроса и предложения. Равновесие покупок и продаж отнюдь не гарантирует стабилизации курса безналичной пары доллар-гривня, и вторничные торги, проходившие на межбанке значительную часть времени в условиях относительной курсовой стабильности, не спасли гривню от заметной девальвации по средневзвешенному курсу относительно доллара.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 23 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 23 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке.



Дилеры, не без участия роста курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены, акцентировав это в более значимых бидах для стимулирования клиентского «приноса». Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня, пытаясь подобным образом «взять свое» на вялом рынке. Получалось не очень – на фоне установившегося к финишу торгов преобладания клиентского спроса дилеры мелкого опта и розницы констатировали регресс в оборотах – ликвидность розничного сегмента наличного рынка Днепра, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение 23 октября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера поднялись на 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,10/28,18 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 23-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс уже с открытия сессии пришлось поддерживать повышением цен, акцентируя это в более значимых бидах. Потенциальные продавцы оптовых партия наличного доллара, убедившись в «надежности» «бычьего» тренда «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , резко снизили «принос» СКВ, создавая риски как для «перекоса» рынка, так и заметных потерь в ликвидности.



Пытаясь избежать этих неприятностей оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева подняли действующие цены до уровня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB. Это ненадолго сбалансировало рынок, хотя тамошние обороты не радовали.



После обеда оптовики Днепра приняли решение «пойти другим путем» и за счет растянутой маржи «спасти игру». Им пришлось пойти на «перекос» рынка в сторону клиентского спроса, но желаемого результата достичь так и не удалось – по итогам вторника обороты сделок в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, заслужив «тройку», констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 23 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросла на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 октября уровнями 32,25/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность обеих позиций.



По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре понизилась на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая транслировалась клиентами на наличный рынок.



При этом следовало очень аккуратно поднимать цены «американца», стараясь не «перегнуть палку» и не повредить клиентские покупки «американца».

Кроме того, внимательности требовало сохранение равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Во всяком случае, в дополуденную часть сессии.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, не изменяя в течение вторника обе позиции наличного евро, учли фактическую стабильность пары евро-доллар на мировом рынке forex. Во всяком случае, в течение украинской сессии форекса.



Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1455 к $1,1458, прибавив в течение этого промежутка времени «сиротские» 3 пункта.



Полагаю, наши дилеры учли этот «привес», не изменив в течение вторника ни спрос, ни офера наличной пары евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1463 пара евро-доллар до 06.15 Киева медленно снижалась, консолидировавшись с указанного часа в районе уровня $1,1454/



Начало европейской сессии форекса «ознаменовалось» провалом пары к цифре $1,1440, Потом этот провал сменился разнополярными размашистыми колебаниями в широком диапазоне $1,1450-1,1485, которые затянулись до 18.00 Киева. Около 18.05 пара евро-доллар подскочила в район отметки $1,1480 и до 21.00 Киева не покидала границы валютного коридора $1,1476-1,1488…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.





Доллар США незначительно дешевеет относительно евро на торгах во вторник, иена укрепляется наряду с другими активами «тихой гавани».



Пара евро-доллар на 15.30 Киева торгуется на уровне $1,1473 по сравнению с $1,1465 на закрытие рынка в понедельник.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%.



Курс доллара к иене снизился до 112,18 против ¥112,82 накануне.



Курс евро к иене уменьшилась до ¥128,70 по сравнению с ¥129,34 на закрытие предыдущей сессии.



Интерес инвесторов к защитным активам, включая иену, остается высоким на фоне торговой войны США с Китаем, усиления напряженности в отношениях стран Запада и Саудовской Аравии, а также обсуждения итальянского бюджета.



Во вторник Еврокомиссия может принять решение о том, стоит ли официально требовать от Италии внесения изменений в проект бюджета страны на 2019 год, предусматривающий в настоящий момент дефицит в размере 2,4% ВВП.



Ранее представители Еврокомиссии направили итальянским властям письмо с предложением внести изменения в проект бюджета до 22 октября, отметив, что расходы Италии на 2019 году представляются Брюсселю чрезмерными. Однако министр финансов Италии Джованни Триа в официальном ответе на письмо представителей ЕК отказался пересматривать проект, заявив, что бюджетные планы Италии не создают угрозы для финансовой стабильности ЕС.



В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Евроцентробанка, которое пройдет 25 октября. Ситуация вокруг бюджета Италии не повлияет на решения ЕЦБ, полагают эксперты BNP Paribas.



По их мнению, ЕЦБ подтвердит планы завершения программы количественного смягчения (QE) в декабре 2018 года и повышения ставки не ранее осени 2019 года.

«Мы не думаем, что опасения, связанные с Италией, могут существенно повлиять на предстоящие решения ЕЦБ», - написано в обзоре BNP Paribas.



На торгах в Европе евро и фунт обновили свои сессионные минимумы и резко ушли вверх.



«Канадец» и «австралиец» остались торговаться в «красной» зоне. Канадская валюта сдала позиции доллару США из-за падения цен на нефть марки Brent (-2,23%).



Пара евро-доллар подросла до $1,1477 на 21.02 Киева.



Рост пары был ограничен падением кросс-пары евро-фунт.



Фунт восстановил позиции на сообщении, что власти ЕС намереваются сделать предложение британскому премьеру Терезе Мэй, которое решит проблему ирландской границы, для заключения соглашения по Brexit. Доходность 10-летних американских облигаций составляет 3,478%.



Во вторник облигации торгуются без изменения по отношению к предыдущему дню, что позволяет покупателям отыгрывать потери.



Для евро есть негативный фактор. Премьер-министр Италии заявил, что правительство выслушает всех относительно бюджета, но назад не повернет. Об этом сообщило информагентство LiveSquawk.

Меж тем, технически евро ничего не мешает вернуться к уровню $1,1508. Если давление сохранится в дальнейшем, есть риски обновить минимум дня. На этой неделе многое решает новостной фон. А в таких условиях технический анализ может давать сбой.



Доллар тем временем во вторник обновил годовой максимум к корзине из 10 ключевых валют, а фондовые индексы ушли в «минус» на биржах по всему миру на фоне новой серии крупных размещений американских гособлигаций. За неделю казначейство США предложит инвесторам бумаги на $276 млрд. - сумму, близкую к историческому рекорду.



Напомним, что в понедельник были проданы векселя на 13 и 26 недель общим объемом $84 млрд.. На вторник запланированы аукционы 4-недельных бумаг на $40 млрд. и нового 8-недельного выпуска на $25 млрд. Одновременно состоится продажа 2-летних нот на $38 млрд., а в среду и четверг - 5- и 7-летних бумаг на $39 и $31 млрд.



Завершит лавину аукционов выпуск 2-летних бондов с плавающей ставкой на сумму $19 млрд. С учетом погашений Минфин США заберет с рынков $37,2 млрд., следует из данных на его сайте.



На фоне оттока ликвидности в американский госдолг растет спрос на доллар. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot, отражающий курс к корзине из 10 валют - от входящих в корзину МВФ евро и фунта до китайского юаня и индийской рупии - в понедельник достиг максимума с начала года на отметке 1196,99 пункта.



Укрепление американской валюты и ужесточение финансовых условий являются признаками разворачивающегося предновогоднего кризиса ликвидности, который может привести к схватке за доллары.



Прорыв доллара вверх только начался и может ускориться по мере приближения конца года.



На глобальных финансовых площадках сохраняется высокая степень напряженности.



Азиатские фондовые индексы в ходе вторничных торгов обвалились на 2,5-3%, европейский индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня с декабря 2016 года, развивающиеся рынки акций снизились почти на 2%.



Фьючерс на индекс S&P500 к 18.00 Киева теряет 1,39%, сигнализируя о падении на рынке акций США пятый день подряд.



Отток ликвидности, который организует американский Минфин, накладывается на тот факт, что с американского рынка временно ушли крупнейшие покупатели в лице корпораций, приобретающих собственные акции в рамках программ buyback.



Октябрь принес «окно» в выкупе - на текущей неделе около 80% компаний не проводят сделки, отмечают аналитики Deutsche Bank.



Судя по времени, которое индекс S&P уже провел ниже 200-дневной средней линии с начала текущей коррекции (она с начала этого года служила сильным уровнем поддержки), есть большая вероятность, что в этот раз коррекция американского рынка будет более глубокой, чем та, которая произошла в конце января - начале февраля.



Фундаментально по-прежнему нет причин для игры на повышение.



Во-первых, градус геополитической напряженности США с Китаем, а после недавних событий еще и с Саудовской Аравией остается высоким; во-вторых, вероятно поражение республиканцев по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Наконец, в-третьих, ФРС США намерена продолжать повышать ключевую ставку, что «не нравится» рынку акций.



Стало быть, накануне, 22-го, утром цена пары евро-доллар было сохранила восходящий тренд и поднималась до $1,1550, но довольно быстро была сброшена обратно под $1,15. Падение продолжалось весь день на открытии европейской сессии во вторник цена показала отметку $1,1440.

Де-факто, цена вернулась к поддержке в районе отметки $1,1430, от которой отскочила в пятницу. К текущему моменту цена поднялась от этой поддержки до $1,1477, таким образом уровень выдержал уже третье тестирование (в первый раз цена отскочила от $1,1430 9 октября). В результате цена с 1 октября находится в узком диапазоне $1,1430-1,1600.



При этом следует учесть, что на этой неделе в четверг будет заседание ЕЦБ. От самого заседания вряд ли можно ждать каких-то новостей. Дело в том, что ЕЦБ давно заявил, что свернет программу количественного смягчения до конца года (в IV кв. баланс ЕЦБ еще наращивается со скоростью Є15 млрд. в месяц), а также, что ЕЦБ гарантирует неповышение ставок до конца лета 2019 года.



Дискуссии о повышении ставок в этом году ЕЦБ даже не собирается начинать, так что сообщить что-то действительно интересное по итогам заседания Драги вряд ли сможет.

Однако по опыту последних лет именно на заседаниях ЕЦБ происходят самые большие движения рынка. Волатильность по итогам заседаний ЕЦБ была больше, чем по итогам заседаний FOMC ФРС или публикаций ежемесячных данных по рынку труда.



Поэтому заседание ЕЦБ может быть использовано крупными игроками для создания сильного движения. Например, если глава ЕЦБ скажет на пресс-конференции какие-то слова об улучшении перспектив роста инфляции, это будет воспринято как «бычий» сигнал для евро даже несмотря на то, что такие слова Драги по сути не поменяют ничего в перспективах монетарной политики ФРС.



Это важно потому, что до заседания ЕЦБ пара евро-доллар вряд ли уже выйдет из диапазона $1,1430-1,1600.



По опыту последних лет в неделю перед ключевым событием цена стоит в целом в диапазоне, обозначенном до этого. А вот по итогам заседания ЕЦБ рынок может попробовать взять стопы выше отметки $1,16, поскольку они уже вполне созрели.



При этом варианте получается, что наш прогноз о старте тренда на рост доллара и скором снижении к отметке $1,13 относительно евро пока не может воплотиться в жизнь.



У пары был шанс пробить отметку $1,1430 на прошлой неделе, но к текущему моменту темп снижения, взятый после заседания ФРС 26 сентября, видимо, себя исчерпал.

Впрочем, говорить об этом определенно можно будет, если цена еще раз вернется выше отметки $1,15, пока же цена пары евро-доллар пребывает на цифре $1,1477, и еще одну попытку тестирования минимума $1,1430 исключать нельзя.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,25/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по просевшему на 3,0 коп. спросу и потерявшему 2,0 коп. с закрытия понедельника предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Курсовой отскок безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка ожидало подавляющее большинство отечественных экспертов. Это не вызвало удивления, а наличный рынок поддержал сдержанный «бычий» тренд «зеленого» безнала ростом цен наличного «американца».



Причин появления на валютном межбанке, а затем и на наличном рынке «зеленых быков» несколько.



Во-первых, порционная компенсация НДС Казначейством расширяет гривневую ликвидность, сужая «ассортимент» продаж СКВ игроками на межбанке до «обязательных» 50% экспортной выручки. Разумеется, нельзя исключать появление части выросшей гривневой ликвидности и на торгах межбанка, стимулировав подорожание безналичного «американца».



Во-вторых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., а текущие цены СКВ обрели необходимую для покупок привлекательность.



В-третьих, экспортеры, убедившись в смене тренда на рынке доллара, старались «до последнего» «придерживать» СКВ, появляясь на рынке с продажами лишь по достижении курсами локальных максимумов.



Наличный рынок продемонстрировал более сдержанную курсовую динамику, чем безналичный доллар на межбанке. Причина «сдержанности» очевидна: в отличие от межбанка, где гривневую ликвидность с завидной периодичности подпитывают НБУ, Минфин и Казначейство, наличный рынок пребывает на жесткой гривневой диете.



Полагаю, состоявшаяся на вторничной сессии межбанковского рынка смена тренда с «медвежьего» на «бычий» будет иметь свое продолжение на торгах среды, когда выросшая стараниями Казначейства гривневая ликвидность будет отчасти компенсирована увеличенным притоком экспортной выручки из-за рубежа.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67961 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4309 раз. Подякували: 7834 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 21:00 http://obmenkh.com.ua/ 28,17/28,22.

А кто знает, что случилось с нефтью - брент обвалился с 80 до 76,58? Между прочим, гагарин закончил день 28,15/25,22, а28,17/28,22.А кто знает, что случилось с нефтью - брент обвалился с 80 до 76,58? Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 жов, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10679 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3328 раз. Подякували: 3132 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 21:05 Сибарит написав: freeze написав: Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна? Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?

Может субсидии? и... безусловный доход Может субсидии? и... безусловный доход спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1726 З нами з: 09.09.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 21:21 Re: Валютный рынок в контексте vovan_prm написав: Может субсидии? и... безусловный доход Может субсидии? и... безусловный доход

Для среднего класса безусловный доход не годится. Только безусловная прибыльность Для среднего класса безусловный доход не годится. Только безусловная прибыльность Сибарит

Повідомлень: 3330 З нами з: 02.09.15 Подякував: 733 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 21:24 freeze написав: Сибарит написав: freeze написав: Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу Нет плана государственного по развитию и целенаправленному увеличению среднего класса, нет конкретных законов и подзаконных актов по этому вопросу

Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна? Есть упрощенная система налогообложения, которая направлена именно на это. Какая еще поддержка нужна?



Если количество среднего класса уменьшается, то поддержка нужна, если это нужно государству. Если количество среднего класса уменьшается, то поддержка нужна, если это нужно государству.

Если количество среднего класса уменьшается, нужно задуматься самому среднему классу.

На вторых выборах Кучмы был мэм на полит.рекламу:

"Якщо людина прагне працювати, але руки в неї не с того місця, то до чого тут Держава?!"

Упрощенная система налогообложения - это не путь в средний класс. Это здравый смысл, магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников не может нанять бухгалтера по определению с нашей неупрощенной общей системой.

Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.

Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

А конкретные шаги - да тут статью можно написать, для начала хотя бы убрать конские штрафы за любое мало-мальское нарушение, после этого шага у меня еще масса задумок.

И еще вто это:

https://twitter.com/lisitcya/status/1053709994141671425 Если количество среднего класса уменьшается, нужно задуматься самому среднему классу.На вторых выборах Кучмы был мэм на полит.рекламу:"Якщо людина прагне працювати, але руки в неї не с того місця, то до чого тут Держава?!"Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???И еще вто это: спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1726 З нами з: 09.09.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 21:27 Сибарит написав: vovan_prm написав: Может субсидии? и... безусловный доход Может субсидии? и... безусловный доход

Для среднего класса безусловный доход не годится. Только безусловная прибыльность Для среднего класса безусловный доход не годится. Только безусловная прибыльность

Действительно Так даже лучше ДействительноТак даже лучше спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1726 З нами з: 09.09.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 21:28 freeze написав: Если количество среднего класса уменьшается, то поддержка нужна, если это нужно государству.

Упрощенная система налогообложения - это не путь в средний класс. Это здравый смысл, магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников не может нанять бухгалтера по определению с нашей неупрощенной общей системой.

А конкретные шаги - да тут статью можно написать, для начала хотя бы убрать конские штрафы за любое мало-мальское нарушение, после этого шага у меня еще масса задумок. Если количество среднего класса уменьшается, то поддержка нужна, если это нужно государству.Упрощенная система налогообложения - это не путь в средний класс. Это здравый смысл, магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников не может нанять бухгалтера по определению с нашей неупрощенной общей системой.А конкретные шаги - да тут статью можно написать, для начала хотя бы убрать конские штрафы за любое мало-мальское нарушение, после этого шага у меня еще масса задумок.

Средний класс на Западе - это далеко не только предприниматели. Средний класс на Западе - это далеко не только предприниматели. Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14936 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1226 раз. Подякували: 2198 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6598659966006601> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Вів 23 жов, 2018 22:01 Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353 , 1354 , 1355

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tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 246448

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58