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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6598659966006601

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:39

  vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.
Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.
С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.
И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:44

Київ, 23 жовтня 2018 року – У вересні 2018 року індекс споживчих
настроїв (ІСН) склав 62,6, що на 2,3 п. більше, ніж у серпні 2018 року.
Найбільших змін зазнав індекс очікувань розвитку країни в
найближчий рік. Про це свідчать дані дослідження споживчих
настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine

Зображення

https://www.gfk.com/fileadmin/user_uplo ... 18_ukr.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:48

  M-Audio написав:
  vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.
Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.
С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.
И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.

Наш единщик(без наемного труда) из финасовых показателей вписывает ОДИН раз в квартал ОДНУ цифру, придуманную самостоятельно и никем не контролируемую.
Но, как показывает практика, и это не для всех просто.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:48

Re: Валютный рынок в контексте

Характерная особенность украинского общества － нетерпимость разных слоев общества к другим слоям общества.
Те кто не является ФОПом мягко говоря не долюбливают ФОПов и считают их жуликами, все с доходами с ниже среднего недолюбливают айтишников и требуют, чтобы они не пользовались упрощенной системой, все ненавидят маршруточников, все выступают против свободных зон с льготной системой инвестирования, в результате зависти ни зон, ни инвесторов, все － уже лень тыкать буквы в телефоне, список безграничный, а в результате последнее место по доходам в Европе, вот поэтому я говорю своему сыну, жизнь одна － уезжай отсюда, срач здесь будет долгие годы. Уже часть семьи граждане США.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:52

  freeze написав:Характерная особенность украинского общества － нетерпимость разных слоев общества к другим слоям общества.
Те кто не является ФОПом мягко говоря не долюбливают ФОПов и считают их жуликами, все с доходами с ниже среднего недолюбливают айтишников и требуют, чтобы они не пользовались упрощенной системой, все ненавидят маршруточников, все выступают против свободных зон с льготной системой инвестирования, в результате зависти ни зон, ни инвесторов, все － уже лень тыкать буквы в телефоне, список безграничный, а в результате последнее место по доходам в Европе, вот поэтому я говорю своему сыну, жизнь одна － уезжай отсюда, срач здесь будет долгие годы. Уже часть семьи граждане США.

Вот видите!!! , а наши родители уехать не могли а принципе.
А деды, даже переехать из колхоза в город.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:57

В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.

Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы.
Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:02

  M-Audio написав:
  vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.
Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.
С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.
И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.


Семейный и приватный бизнес - да.

А публичные компании с листингом на американских биржах по закону Sarbanes-Oxley (SOX), главным по сути нормативным документом SEC, обязаны проходить контроль эффективности внутренних процессов и корректности составления финансовой и налоговой отчетности. Что само по себе исключает вариант простого аутсорсинга данной работы, поэтому перва ведут учет собственными силами, а затем заказывают внешний консалтинг и аудит
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:08

  freeze написав:В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.

Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы.
Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.


Так что - никаких Мальдив в этом году? Тайланд, или Филиппины :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 23 жов, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:10

  M-Audio написав:
  vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.
Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.
С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.
И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.


И не только "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников", а и любой пересичный американец ...
Вытягиваешь из интернета и передаешь лойеру все свои налоговые формы из банков и брокеров, свои счета, активы, операции и т.п., отвечаешь на его вопросы и уточняешь некоторые моменты, и он сам готовит и подает декларацию.
Если ты его не обманул с данными, дальше это его проблемы.
Ты ему платишь порядка $300 и на год про все это забываешь.
Разделение труда.
Сапожник шьет сапоги, а налоговый лойер ведет его дела в налоговой. Раз в год. За скромную мзду.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:23

  Starikan написав:.....
Средний класс на Западе - это далеко не только предприниматели.

У нас тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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