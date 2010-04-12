vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
Київ, 23 жовтня 2018 року – У вересні 2018 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 62,6, що на 2,3 п. більше, ніж у серпні 2018 року. Найбільших змін зазнав індекс очікувань розвитку країни в найближчий рік. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine
vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
Наш единщик(без наемного труда) из финасовых показателей вписывает ОДИН раз в квартал ОДНУ цифру, придуманную самостоятельно и никем не контролируемую. Но, как показывает практика, и это не для всех просто.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Характерная особенность украинского общества － нетерпимость разных слоев общества к другим слоям общества. Те кто не является ФОПом мягко говоря не долюбливают ФОПов и считают их жуликами, все с доходами с ниже среднего недолюбливают айтишников и требуют, чтобы они не пользовались упрощенной системой, все ненавидят маршруточников, все выступают против свободных зон с льготной системой инвестирования, в результате зависти ни зон, ни инвесторов, все － уже лень тыкать буквы в телефоне, список безграничный, а в результате последнее место по доходам в Европе, вот поэтому я говорю своему сыну, жизнь одна － уезжай отсюда, срач здесь будет долгие годы. Уже часть семьи граждане США.
freeze написав:Характерная особенность украинского общества － нетерпимость разных слоев общества к другим слоям общества. Те кто не является ФОПом мягко говоря не долюбливают ФОПов и считают их жуликами, все с доходами с ниже среднего недолюбливают айтишников и требуют, чтобы они не пользовались упрощенной системой, все ненавидят маршруточников, все выступают против свободных зон с льготной системой инвестирования, в результате зависти ни зон, ни инвесторов, все － уже лень тыкать буквы в телефоне, список безграничный, а в результате последнее место по доходам в Европе, вот поэтому я говорю своему сыну, жизнь одна － уезжай отсюда, срач здесь будет долгие годы. Уже часть семьи граждане США.
Вот видите!!! , а наши родители уехать не могли а принципе. А деды, даже переехать из колхоза в город.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.
Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы. Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.
vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
Семейный и приватный бизнес - да.
А публичные компании с листингом на американских биржах по закону Sarbanes-Oxley (SOX), главным по сути нормативным документом SEC, обязаны проходить контроль эффективности внутренних процессов и корректности составления финансовой и налоговой отчетности. Что само по себе исключает вариант простого аутсорсинга данной работы, поэтому перва ведут учет собственными силами, а затем заказывают внешний консалтинг и аудит
freeze написав:В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.
Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы. Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.
Так что - никаких Мальдив в этом году? Тайланд, или Филлипины
vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
И не только "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников", а и любой пересичный американец ... Вытягиваешь из интернета и передаешь лойеру все свои налоговые формы из банков и брокеров, свои счета, активы, операции и т.п., отвечаешь на его вопросы и уточняешь некоторые моменты, и он сам готовит и подает декларацию. Если ты его не обманул с данными, дальше это его проблемы. Ты ему платишь порядка $300 и на год про все это забываешь. Разделение труда. Сапожник шьет сапоги, а налоговый лойер ведет его дела в налоговой. Раз в год. За скромную мзду.