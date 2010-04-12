vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
Київ, 23 жовтня 2018 року – У вересні 2018 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 62,6, що на 2,3 п. більше, ніж у серпні 2018 року. Найбільших змін зазнав індекс очікувань розвитку країни в найближчий рік. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine
vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
Наш единщик(без наемного труда) из финасовых показателей вписывает ОДИН раз в квартал ОДНУ цифру, придуманную самостоятельно и никем не контролируемую. Но, как показывает практика, и это не для всех просто.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Характерная особенность украинского общества － нетерпимость разных слоев общества к другим слоям общества. Те кто не является ФОПом мягко говоря не долюбливают ФОПов и считают их жуликами, все с доходами с ниже среднего недолюбливают айтишников и требуют, чтобы они не пользовались упрощенной системой, все ненавидят маршруточников, все выступают против свободных зон с льготной системой инвестирования, в результате зависти ни зон, ни инвесторов, все － уже лень тыкать буквы в телефоне, список безграничный, а в результате последнее место по доходам в Европе, вот поэтому я говорю своему сыну, жизнь одна － уезжай отсюда, срач здесь будет долгие годы. Уже часть семьи граждане США.
freeze написав:Характерная особенность украинского общества － нетерпимость разных слоев общества к другим слоям общества. Те кто не является ФОПом мягко говоря не долюбливают ФОПов и считают их жуликами, все с доходами с ниже среднего недолюбливают айтишников и требуют, чтобы они не пользовались упрощенной системой, все ненавидят маршруточников, все выступают против свободных зон с льготной системой инвестирования, в результате зависти ни зон, ни инвесторов, все － уже лень тыкать буквы в телефоне, список безграничный, а в результате последнее место по доходам в Европе, вот поэтому я говорю своему сыну, жизнь одна － уезжай отсюда, срач здесь будет долгие годы. Уже часть семьи граждане США.
Вот видите!!! , а наши родители уехать не могли а принципе. А деды, даже переехать из колхоза в город.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.
Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы. Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.
Доброй ночи! Прогноз по ключевой ставке 18,5%. По МВФ шаг вперёд сделан, но это уже было заложено в базовый сценарий НБУ. Госбанки не просто так первыми подняли ставки и гребут рефинанс. Без правильного бюджета МВФ займ не даст. И торговля за потоки ещё будет жёсткой. Всем удачи!
vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
Семейный и приватный бизнес - да.
А публичные компании с листингом на американских биржах по закону Sarbanes-Oxley (SOX), главным по сути нормативным документом SEC, обязаны проходить контроль эффективности внутренних процессов и корректности составления финансовой и налоговой отчетности. Что само по себе исключает вариант простого аутсорсинга данной работы, поэтому перва ведут учет собственными силами, а затем заказывают внешний консалтинг и аудит
freeze написав:В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.
Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы. Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.
Так что - никаких Мальдив в этом году? Тайланд, или Филиппины
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 23 жов, 2018 22:24, всього редагувалось 1 раз.
vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов. Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???
IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам. С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше. И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.
И не только "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников", а и любой пересичный американец ... Вытягиваешь из интернета и передаешь лойеру все свои налоговые формы из банков и брокеров, свои счета, активы, операции и т.п., отвечаешь на его вопросы и уточняешь некоторые моменты, и он сам готовит и подает декларацию. Если ты его не обманул с данными, дальше это его проблемы. Ты ему платишь порядка $300 и на год про все это забываешь. Разделение труда. Сапожник шьет сапоги, а налоговый лойер ведет его дела в налоговой. Раз в год. За скромную мзду.