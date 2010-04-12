Додано: Вів 23 жов, 2018 21:39

vovan_prm написав: Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.

Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"??? Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.