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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:23
Starikan написав:
.....
Средний класс на Западе - это далеко не только предприниматели.
У нас тоже.
Другое дело, что у нас и айтишники числятся ФОПами.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 22:28
vovan_prm написав:
...
Вот видите!!! , а наши родители уехать не могли а принципе.
А деды, даже переехать из колхоза в город.
Ну и?
Деды при этом смогли поднять страну из руин после той войны, а сейчас не могут удержать даже то, что имели.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 22:53
Опаньки, нефть на 4% упала, на каких новостях ?
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что не исключает увеличения добычи нефти в королевстве до 11-12 миллионов баррелей в сутки.
Как сообщалось в октябрьском докладе ОПЕК, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в сентябре увеличила добычу на 108 тысяч баррелей в сутки — до 10,512 миллиона баррелей в сутки. А по данным самой Саудовской Аравии, ее добыча выросла немного меньше — на 90 тысяч баррелей в сутки, до 10,502 миллиона баррелей в сутки.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 23 жов, 2018 23:00
ЛАД написав:
Деды при этом смогли поднять страну из руин после той войны, а сейчас не могут удержать даже то, что имели.
Так "подняли", что к концу 80-х не стало мыла, жратвы и курева ...
На коленях клянчили пожрать и закурить у бывших фашистов, домашние животные которых стали жить лучше, чем твои героические деды.
Молчал бы уже про этот позор.
Провтыкали деды три с половиной столетия с отсталой и варварской пида-рашкой, шагали с русскими и комуняками назад к обезъяне.
Слава нынешнему поколению, положившему конец этому позору.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 23:13
Libo написав: ЛАД написав:
Деды при этом смогли поднять страну из руин после той войны, а сейчас не могут удержать даже то, что имели.
Так "подняли", что к концу 80-х не стало мыла, жратвы и курева ...
На коленях клянчили пожрать и закурить у бывших фашистов, домашние животные которых стали жить лучше, чем твои героические деды.
Молчал бы уже про этот позор.
Провтыкали деды три с половиной столетия с отсталой и варварской пида-рашкой, шагали с русскими и комуняками назад к обезъяне.
Слава нынешнему поколению, положившему конец этому позору.
Я думаю что многие не понимают, слово "революция", это означает что надо эволюционировать быстрее
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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