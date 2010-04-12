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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6599660066016602

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:23

  Starikan написав:.....
Средний класс на Западе - это далеко не только предприниматели.

У нас тоже.
Другое дело, что у нас и айтишники числятся ФОПами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:28

  vovan_prm написав:...
Вот видите!!! , а наши родители уехать не могли а принципе.
А деды, даже переехать из колхоза в город.

Ну и?
Деды при этом смогли поднять страну из руин после той войны, а сейчас не могут удержать даже то, что имели.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:53

Опаньки, нефть на 4% упала, на каких новостях ?

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что не исключает увеличения добычи нефти в королевстве до 11-12 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщалось в октябрьском докладе ОПЕК, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в сентябре увеличила добычу на 108 тысяч баррелей в сутки — до 10,512 миллиона баррелей в сутки. А по данным самой Саудовской Аравии, ее добыча выросла немного меньше — на 90 тысяч баррелей в сутки, до 10,502 миллиона баррелей в сутки.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:00

  ЛАД написав:Деды при этом смогли поднять страну из руин после той войны, а сейчас не могут удержать даже то, что имели.


Так "подняли", что к концу 80-х не стало мыла, жратвы и курева ...
На коленях клянчили пожрать и закурить у бывших фашистов, домашние животные которых стали жить лучше, чем твои героические деды.
Молчал бы уже про этот позор.
Провтыкали деды три с половиной столетия с отсталой и варварской пида-рашкой, шагали с русскими и комуняками назад к обезъяне.
Слава нынешнему поколению, положившему конец этому позору.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:13

  Libo написав:
  ЛАД написав:Деды при этом смогли поднять страну из руин после той войны, а сейчас не могут удержать даже то, что имели.


Так "подняли", что к концу 80-х не стало мыла, жратвы и курева ...
На коленях клянчили пожрать и закурить у бывших фашистов, домашние животные которых стали жить лучше, чем твои героические деды.
Молчал бы уже про этот позор.
Провтыкали деды три с половиной столетия с отсталой и варварской пида-рашкой, шагали с русскими и комуняками назад к обезъяне.
Слава нынешнему поколению, положившему конец этому позору.
:?


:mrgreen:

Я думаю что многие не понимают, слово "революция", это означает что надо эволюционировать быстрее :)


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курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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