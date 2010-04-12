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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6600660166026603>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:10

  M-Audio написав:
  vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.
Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.
С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.
И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.


И не только "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников", а и любой пересичный американец ...
Вытягиваешь из интернета и передаешь лойеру все свои налоговые формы из банков и брокеров, свои счета, активы, операции и т.п., отвечаешь на его вопросы и уточняешь некоторые моменты, и он сам готовит и подает декларацию.
Если ты его не обманул с данными, дальше это его проблемы.
Ты ему платишь порядка $300 и на год про все это забываешь.
Разделение труда.
Сапожник шьет сапоги, а налоговый лойер ведет его дела в налоговой. Раз в год. За скромную мзду.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:23

  Starikan написав:.....
Средний класс на Западе - это далеко не только предприниматели.

У нас тоже.
Другое дело, что у нас и айтишники числятся ФОПами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:53

Опаньки, нефть на 4% упала, на каких новостях ?

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что не исключает увеличения добычи нефти в королевстве до 11-12 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщалось в октябрьском докладе ОПЕК, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в сентябре увеличила добычу на 108 тысяч баррелей в сутки — до 10,512 миллиона баррелей в сутки. А по данным самой Саудовской Аравии, ее добыча выросла немного меньше — на 90 тысяч баррелей в сутки, до 10,502 миллиона баррелей в сутки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:12

  freeze написав:В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.

Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы.
Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.

Порошенко в начале очень много заливал про Ли Куа́н Ю и шо он пойдёт таким же путём , потом умолк.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:19

  Libo написав:
  M-Audio написав:
  vovan_prm написав:Да бросьте! Налоговый кодекс США состоит из 54 томов.
Как же там выживает "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников"???

IMHO там для общения с фискальными органами принято пользоваться услугами аудиторов. За некоторую плату аудитор стряпает отчёты, и сам отправляет во все инстанции. У нас подход исторически другой - усрусь, но буду делать всё сам.
С точки зрения эффективности, американский подход лучше: профессионал, оформляющий эти отчёты десятками в день, тратит на это минимум времени, в то время как владелец магазинчика занимается закупками и продажами. Да и ошибок допускает значительно меньше.
И, если я правильно понимаю, попытка в Америке оформить фискальные бумаги самостоятельно, без аудитора, вызовет как минимум непонимание, или даже подозрения в попытке провернуть что-то нечистое, и, как следствие, дело будет тщательно изучаться.


И не только "магазинчик с хозяином-продавцом и без наемных работников", а и любой пересичный американец ...
Вытягиваешь из интернета и передаешь лойеру все свои налоговые формы из банков и брокеров, свои счета, активы, операции и т.п., отвечаешь на его вопросы и уточняешь некоторые моменты, и он сам готовит и подает декларацию.
Если ты его не обманул с данными, дальше это его проблемы.
Ты ему платишь порядка $300 и на год про все это забываешь.
Разделение труда.
Сапожник шьет сапоги, а налоговый лойер ведет его дела в налоговой. Раз в год. За скромную мзду.

Это ключевое , а у нас проблемы всегда твои , поэтому и делаем всё сами.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:38

Re: Валютный рынок в контексте

У нас ФОП без найманих на 1 групі подає звіт раз в рік до 10 лютого і там немає нічого важкого.Тому користуватись послугами бухгалтера недоцільно.ФОП з найманими 2 група якщо розумний користується.300 грн в місяць останній раз мені озвучували якщо до 5 найманих , тобто 3600 в рік.Ну таке, кому як виходить, але мої знайомі як правило мають як ви кажете лойєра.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:44

Государственные органы власти запланировали более 143 тысяч проверок украинского бизнеса в 2019 году. Об этом сообщает Opendatabot (платформа для работы с открытыми данными).

ФАКТ. По информации представителей Opendatabot, самыми частыми станут проверки от спасателей (ГСЧС), службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, а также Госслужбы по вопросам труда.

ГДЕ. Наибольшее количество инспекций ожидается в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
........
Отметим, в прошлом году госорганы провели 27 тысяч проверок бизнеса. По сравнению с планами на 2019-й (143 тысячи), их станет больше впятеро.

https://etcetera.media/biznesu-ustroyat-v-pyat-raz-bolshe-proverok.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:50

Межбанк открытие. 28,17/28,21
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:55

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 23 октября по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 октября по спросу и по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1473, просев до $1,1460 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1463 на открытии торгов в Европе.

Дата: 24 октября 2018 г. на 09.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,18/28,20 UAH/USD
€ – 32,44/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:10

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева заметно выросли, растянув спред и обосновавшись на уровне 28,15/28,20 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации установившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .

US
дядя Caша
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