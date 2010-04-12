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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6600660166026603

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:28

Привет из Днепра-3

Около 10.26 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,16/28,20 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:29

дядя Caша
залили ПДВ вчора на загальну суму 223,7 млн.грн.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:30

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева заметно выросли, растянув спред и обосновавшись на уровне 28,15/28,20 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации установившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.
Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .

US


Но рано или пiздно Казначейству же придется налить?
То есть пружина стягивается?
То есть тот день надолго останется в наших сердцах?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт 28,15-28,22
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:51

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.

Дата: 24 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 28,13-14/28,17 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 24 октября 2018 г. на 10.33

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,46/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB

Дата: 24 октября 2018 г. на 10.40

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,12/28,21 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 24 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 24 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.

US
дядя Caша
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