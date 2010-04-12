Привет из Днепра-3
Около 10.26 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,16/28,20 UAH/USD.
US
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:28
Привет из Днепра-3
Около 10.26 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,16/28,20 UAH/USD.
US
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:30
Но рано или пiздно Казначейству же придется налить?
То есть пружина стягивается?
То есть тот день надолго останется в наших сердцах?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36
Re: Валютный рынок в контексте
Вітаю!
Дніпро опт 28,15-28,22
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:51
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.
Дата: 24 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.34
Мелкий опт «неформал»
$ 28,13-14/28,17 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Дата: 24 октября 2018 г. на 10.33
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,46/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB
Дата: 24 октября 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,12/28,21 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
US
|