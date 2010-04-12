Додано: Сер 24 жов, 2018 09:51

Привет из Днепра-4



По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.



Дата: 24 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.34



Мелкий опт «неформал»



$ 28,13-14/28,17 UAH/USD

EUR 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 24 октября 2018 г. на 10.33



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,20/28,22 UAH/USD

€ – 32,46/32,53 UAH/EUR

RUB – 0,425/0,429 UAH/RUB



Дата: 24 октября 2018 г. на 10.40



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,12/28,21 UAH/USD

€ 32,35/32,50 UAH/EUR

RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

Тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 24 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 24 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



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