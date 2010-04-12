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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:22
Привет из Днепра-5
К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,21/28,22 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.
Достижение курсом доллара на межбанке дополуденного максимума сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта динамика цен «ночной» гривни согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:31
Captain Obvious написав:
Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.
Ну, в принципе неплохо, да. но пока ожидаю большего.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:55
prodigy написав:
.... у НБУ на 3 мес(84дня) под 20% и у населения на 3мес(от 93 дней) под 15,75%(Укргаз) и под 15,6%(до 500к)Укрэксим
имхо: ставка 17%(Идея банк) на 3 мес не покрывает существенно риск убытка(валюта-гривна депо-валюта), я бы отнес на 3 мес под 18,0%
Имхо маловато. Если сегодня сдать даже по 28,20 (выше вроде нет), то при ставке 18% через 3 месяца получается 29,22. Это гарантирует, возможно, небольшую
прибыль либо, возможно, не очень значительный убыток. По итогу - смысла нет (на мой взгляд).
Лучше уж ОВГЗ на 3 месяца под 19% (вчера вечером zzzzzz
приводил результаты размещения, в частности, на 105 дней). Тоже не бог весть что, но всё же повыше - где-то 29,52.
Лично я на сегодня на 3 мес. хотел бы не ниже 20% чистыми.
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ЛАД
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56
Привет из Днепра-6
Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,21/28,22 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложениz. Эти цены оставались действующими до 11.53 Киева.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56
Captain Obvious написав: Captain Obvious написав:
Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.
Ну, в принципе неплохо, да. но пока ожидаю большего.
не плохо бы побить хай августа
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:58
prodigy написав: Captain Obvious написав: Captain Obvious написав:
Завтра и притока особо не будет, и возмещения нальют.
Должно быть интересно.
Ну, в принципе неплохо, да. но пока ожидаю большего.
не плохо бы побить хай августа
Побьём, но чуть позже. Возможно, скоро.
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?
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ЛАД
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:11
ЛАД написав:
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?
Я за него
В понедельник с коррсчетов в казначейство ушло более 3 млрд, что очень близко к величине сокращения остатков на вчерашнее утро. Сегодняшних данных пока нет.
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Сибарит
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:21
вангую, что под НГ курс не вырастет от нынешнего, а наооборот припадёт
3,5 ярда считай уже в закромах НБУ
курс 26.хх вполне реально увидеть в 2019 а м.б. и в 2018
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Yuri_61
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:23
Результати валютних інтервенцій НБУ
16-19.10.2018
млн дол. США
Купівля 20.00
Продаж 40.00
На позапрошлой неделе был результат получше +64 млн.дол.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:24
Привет из Днепра-7
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
повысился на 6,07 коп., составив 28,2094 UAH/USD.
По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,21/28,22 UAH/USD.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
Дата: 24 октября 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,22 UAH/USD
€ – 32,44/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
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дядя Caша
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