Додано: Сер 24 жов, 2018 12:13

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева заметно выросли, растянув спред и обосновавшись на уровне 28,15/28,20 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации установившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке . Как стало известно позже, во вторник компенсировали НДС на сумму 223,7 млн. грн.



Около 10.26 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,16/28,20 UAH/USD.



По состоянию на 10.48 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,19/28,22 UAH/USD, ведомая агрессивными покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров.



К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,21/28,22 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.



Достижение курсом доллара на межбанке дополуденного максимума сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта динамика цен «ночной» гривни согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Как и предполагалось, касание безналичным долларом дополуденного максимума открыло шлюз продажам СКВ, которые затормозили рост «американца» на отметке 28,21/28,22 UAH/USD и выровняли рынок в баланс спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.53 Киева.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

повысился на 6,07 коп., составив 28,2094 UAH/USD.



По состоянию на 12.20 благодаря продажам экспортеров, выровнявшим рынок, цена безналичного «американца» на межбанке не покинула отметку 28,21/28,22 UAH/USD.



Около 12.45 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,21/28,22 UAH/USD.



К 13.10 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,21/28,22 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 23 октября по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 октября по спросу и по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1473, просев до $1,1460 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1463 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 24 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 24 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,18/28,20 UAH/USD, евро – 32,44/32,50 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB, Киев опт 28,13-14/28,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,13-14/28,17 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,14/28,18 UAH/USD, розница – 28,12/28,22 UAH/USD; Запорожье – 28,12/28,21 UAH/USD; евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,428 RUB/USD.



Сохранение «бычьего» тренда на отечественном валютном межбанке в секторе доллара обеспечили очередная незначительная «порция» компенсации НДС Казначейством, исключившая «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы и привычные «придержки» экспортерами валюты обязательной части продаж до касания курсами «американца» локального максимального уровня. Этот сценарий торгов 24-го были ожидаемым и не вызвал удивления.



Наличный рынок поддержал «быков» межбанка аналогичным трендом.



Складывается впечатление, что на Институтской считают текущую ситуацию на межбанке валютным аналогом «ветрянки», которую надо просто пережить, не допуская «осложнений». Временные рамки «бычьего» тренда ограничены конечным объемом компенсации НДС, после чего высоко вероятно наступит пауза в курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня, в течение которой мы не исключаем попытку отката на почве сжатия гривневой ликвидности.



В дебюте ноября на межбанк вернутся «зеленые быки». Их туда приведут нерезиденты, у которых наступит время очередной репатриации дивидендов. Полагаю, на этот раз агрессивность покупок СКВ «варягами» будем ниже обычной. Как было отмечено ранее, в неурочное время в октябре нерезиденты довольной активно запасались СКВ. С одной стороны готовясь к размещению валютных ОВГЗ, с другой, заблаговременно запасаясь СКВ, пользуясь ситуативным снижением ее цены ниже уровня 28,00 UAH/USD.



US