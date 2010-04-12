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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6603660466056606

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:10

Жити по-новому! ©®™

  hxbbgaf написав:Пенсии не дают. Сейчас на Троещине беспредел, люди не могут получить уже 3 дня, денег нет! Вот так держат курс.

.... для цього на кожному кроці є ломбард, або "кредомаркет", або "швидкі гроші", або "ваша готівочка" :mrgreen:
- не дадуть людям з голоду померти :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:13

  Starikan написав:
  freeze написав:В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз.
Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы.
Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.

Конец ссылки содержит ответ на ваш вопрос.
Можно привести список вполне объективных причин, почему в Юго-Восточную Азию, а не, скажем, в Румынию (не говоря уже о воюющей Украине), но они неоднократно обсуждались.

Согласен, надо бы отправвить, только вернутся ли?...

В Таиланде вводят смертную казнь за коррупцию
Изменения в законе касаются как граждан Таиланда, так и иностранцев - чиновников или сотрудников международных компаний https://news.liga.net/world/news/v_tail ... orruptsiyu
xsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:25

  ЛАД написав:Не знаю, что за беспредел у вас на Троещине, я свою пенсию получил в срок и уже даже успел благополучно потратить. :)


Что купил? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:27

  KOKS написав:завтра вниз до 28.05 на мб


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