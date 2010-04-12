freeze написав:В первом полугодии 2018 года совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53% и достиг $7,6 млрд. На Филиппинах этот показатель вырос в шесть рhttps://news.finance.ua/ru/news/-/437086/v-yuzhnoj-azii-bum-investitsij-tuda-perenosyat-proizvodstvo-iz-kitayaаз. Как так у ребят там получается, почему не идут инвестиции в Украину, надо бы отправить Порошенко и Гройсмана в командировку на несколько месяцев, чтобы доложили ответы на эти важные вопросы. Хотя уже смысла нет их отправлять, надо следующих будет отправить, сразу после инаугурации.
Конец ссылки содержит ответ на ваш вопрос. Можно привести список вполне объективных причин, почему в Юго-Восточную Азию, а не, скажем, в Румынию (не говоря уже о воюющей Украине), но они неоднократно обсуждались.
Согласен, надо бы отправвить, только вернутся ли?...