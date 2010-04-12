Додано: Сер 24 жов, 2018 15:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 6,90 коп., на торгах среды понизился на 6,37 коп., оказавшись на уровне 28,2131 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,07 коп., составил 28,2094 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 октября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,20 UAH/USD на фоне жесткого доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось спустя 19 минут, подняв цену доллара на это время к цифре 28,16/28,20 UAH/USD.



К 10.45 дефицит предложения СКВ со стороны экспортеров пролонгировал «бычий» тренд «американца», оказавшегося в указанный час на цифре 28,19/28,22, а через 28 минут доллар обосновался на уровне 28,21/28,22 UAH/USD. С этого часа придерживавшие доселе валюту экспортеры инициировали продажи, которые с одной стороны остановили рост цен «американца», с другой, сбалансировали рынок.

Установившееся равновесие покупок и продаж удерживало эти цены доллара на межбанке до 13.20 Киева.



С указанного часа продавцы СКВ начали постепенно покидать рынок, склоняя чашу весов в направлении спроса. Последний, полагаю, в значительной степени поддерживался ожиданиями пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на «дежурном» появлении незначительных «порций» компенсации Казначейства, дающих повод для роста на фоне расширения гривневой ликвидности.



После 13.20 поэтапное, как правило, по полкопейки в час, повышение цен безналичного доллара было продолжено на фоне пустеющего межбанка.

Этот «ползучий» рост затянулся до самого финиша торгов, подняв курс доллара к 28,24/28,28 UAH/USD в сопровождении нулевой по сути ликвидности.



Сессия валютного межбанка в среду завершилась в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке 24 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2131 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2131 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.13 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы. Во вторник Казначейство добавило гривневой ликвидности на 223,7 млн. грн.



Во-вторых, установившийся «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала в комплекте с мероприятиями Казначейства дал возможность экспортерам отказаться от «необязательных» продаж СКВ ради гривни для текущих расходов, а также «придерживать» обязательную часть выручки до локальных максимумов курса доллара и лишь затем начинать ее продажи.



В-третьих, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.



В-четвертых, как и накануне, регулятор не стал вмешиваться в ход торгов межбанка.



Оперативная «утилизация» гривневых «вливаний» Казначейства подтверждалась снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться надолго.



Во-вторых, к среде наступает пике притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.



Дата: 24 октября 2018 г. 16.24



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра – 28,12/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,13-15/28,22-23 UAH/USD)

€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия роста курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены. При этом, валютчики Днепра сделали ставку на «плюрализм» действующих цен, размыв курсы валютообменного сервиса. Последним анонсировался «индивидуальный подход» к каждому клиенту, сменивший ставку на расширение спреда, которое не обеспечила приличные обороты во вторник.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным ростом более значимых бидов, поддерживая клиентский «принос» и обеспечивая тем самым текущую сбалансированность спроса и предложения. Последняя, к слову, сохранилась до самого финиша торгов, принеся долгожданные бонусы в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 24 октября 2018 г. 17.24

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,17/28,22 UAH/USD (с утра 28,13-14/28,17 UAH/USD, к полудню 28,16-17/28,18-22 UAH/USD)

€ 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50-55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.



После обеда на столичном наличном рынке ничего существенного не произошло – равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия торгов.

Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 24 октября 2018 г. 16.58



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)

€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.



В период до полудня на рынке города цены обеих позиций стали подниматься, реагируя на рост курса безналичного «американца». Наличный доллар в Запорожье акцентировал рост в более значимых бидах.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранился восходящий тренд в более значимых бидах наличной пары доллар-гривня. Подобным образом местные валютчики безуспешно пытались выровнять рынок.



По итогам среды на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского спроса, и этот «перекос» совместно с «бычьим» настроением в ценах, не позволили вырасти оборотам. Последние, заслужив «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.









Дата: 24 октября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,21/28,23 UAH/USD (с утра - 28,18/28,20 UAH/USD, около 10.33 - 28,20/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,22 UAH/USD)

€ – 32,42/32,47 UAH/EUR (с утра – 32,44/32,50 UAH/EUR, около 10.33 - 32,46/32,53 UAH/EUR, к полудню - 32,44/32,50 UAH/EUR)

RUB 0,425/0,431 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, около 10.33 - 0,425/0,429 UAH/RUB, к полудню - 0,424/0,428 UAH/RUB)



US



