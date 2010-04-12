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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6605660666076608

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:25

МВФ чекає на відображення нової ціни на газ у тарифах на опалення
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) готова затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/24/641931/

шулєри можуть знову прокатати як антикорсудом 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:32

"легке" життя ФОПів™)))

... от вчора та й сьогодні мова йде про ФОПів і, взагалі, про "середній клас" - і що потрібно для їхнього розвитку/процвітання...

Так от, Я, як ФОП і, взагалі, мікро-підприємець думаю, от що мені потрібно для розвитку мого мікро-бізнесу:
1) - кредити? - ні, бо і так "зайві" кладу на депо... - бо, кожна гуртівня дає свій товар в розтермінування як не на 2тижні, то на 2 місяці!(по суті - без% кредит)
2) - перевірки податкової? - якщо не розширюватись, а так, як Я зараз "сам - п'ю, сам - гуляю", тобто, сам собі продавець-консультант/бухгалтер/директор) - то перевірки мені по-барабану...
- а от, якщо Я захочу розширювати свій бізнес(а колись пробував тричі, коли був мараторій на перевірки) - то тут, явні "палки в колеса", бо треба на інші ТТ(торгові точки) ставити найманих працівників, а це вже купа гемору.... - бо ще не знати, чи піде/не піде в тому новому місці бізнес.... чи той, чи інший реалізатор буде справляитись..... - а вже маєш все офіційно оформити і всі податки і ЄСВ заплатити! - а за тиждень може і троє змінитись - і що? - кожного оформляти?

... так що для мене, той другий пункт, якраз є основним стримуючим фактором мого бізнес-розвитку!(хоч, якщо чесно, то вже далеко і ентузіазму великого немає, на моменті, щось пробувати саме у торгівлі! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:35

Українці вважають, що найбільша проблема зараз корупція, а не війна
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/24/7196142/
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:42

  budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет

Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:46

  Fedor написав:В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.
Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?
Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.
Не впевнений, але мені здається, що вся ця суперприбутковість, про яку ви пишете, викликана рішенням арбітражу в славному місті Стокгольмі.

чекайте , але виплата так і не відбулася ? чи я прощелкам таку новину
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:50

  grab написав:
  budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет
Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?
У мене з Вами будуть розбіжності в термінах , але
За оперативними даними станом на 29.12.17 сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного бюджету у 2017 році склав 106,0 млрд грн.
Цей обсяг включає, зокрема, податок на прибуток у сумі 14,3 млрд грн, ПДВ – 30,2 млрд грн, рентні платежі – 33,9 млрд грн, дивіденди – 13,3 млрд грн. Відрахування групи Нафтогаз до бюджету у 2017 році майже у 1,5 рази перевищили платежі за 2016 рік.
Ви почнете казати що податок на прибуток всього 14 млрд грн... , я й далі почну настоювати , що все що Нафтогаз перечислив державі(податки/ренту/дивіденти)=106 млрд грн - становить більше ніж 90% сум які отримав Нафтогаз за свої послуги.

Взагалі , маючи цифру в 30,2 млрд по ПДВ , я можу припустити що Додатково створенна Нафтогазом продукція становить 181,2 млрд грн
106 млрд виплатили напряму в бюджет =58,5% , ще якусь частину сплатили в бюджет як ЄСВ і ПДФО з працівників
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 жов, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:53

yama
виплати ще немає, а по бухобліку можуть показати в якій-небудь статті активів звітності цю суму як довгострокову дебіторську заборгованість та отримати прибуток на папері. якось так.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:58

  grab написав:
  budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет

Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?


це усього лише передвиборні байки гройсмана :wink:
і сказано це було одразу після підняття ціни на газ для населення 8)

Уряд спрямує 90% прибутку НАК "Нафтогаз Україна" у держбюджет. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час екстреного засідання уряду 19 жовтня, пише "Економічна правда".

"Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК "Нафтогаз" буде повернуто в бюджет, а з бюджету направлено на потреби українських громадян і української держави. Думаю, це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все має бути у державній скарбниці", – сказав прем'єр. 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:21

  jump написав:
  grab написав:
  budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет

Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?


це усього лише передвиборні байки гройсмана :wink:
і сказано це було одразу після підняття ціни на газ для населення 8)

Уряд спрямує 90% прибутку НАК "Нафтогаз Україна" у держбюджет. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час екстреного засідання уряду 19 жовтня, пише "Економічна правда".

"Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК "Нафтогаз" буде повернуто в бюджет, а з бюджету направлено на потреби українських громадян і української держави. Думаю, це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все має бути у державній скарбниці", – сказав прем'єр. 8)

Только прибыль эту 90% они уже будут брать после вычета надменных зарплат и пенсий. Гройсман - великий пустозвон.
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Zebra
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