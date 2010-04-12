МВФ чекає на відображення нової ціни на газ у тарифах на опалення Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) готова затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.
... от вчора та й сьогодні мова йде про ФОПів і, взагалі, про "середній клас" - і що потрібно для їхнього розвитку/процвітання...
Так от, Я, як ФОП і, взагалі, мікро-підприємець думаю, от що мені потрібно для розвитку мого мікро-бізнесу: 1) - кредити? - ні, бо і так "зайві" кладу на депо... - бо, кожна гуртівня дає свій товар в розтермінування як не на 2тижні, то на 2 місяці!(по суті - без% кредит) 2) - перевірки податкової? - якщо не розширюватись, а так, як Я зараз "сам - п'ю, сам - гуляю", тобто, сам собі продавець-консультант/бухгалтер/директор) - то перевірки мені по-барабану... - а от, якщо Я захочу розширювати свій бізнес(а колись пробував тричі, коли був мараторій на перевірки) - то тут, явні "палки в колеса", бо треба на інші ТТ(торгові точки) ставити найманих працівників, а це вже купа гемору.... - бо ще не знати, чи піде/не піде в тому новому місці бізнес.... чи той, чи інший реалізатор буде справляитись..... - а вже маєш все офіційно оформити і всі податки і ЄСВ заплатити! - а за тиждень може і троє змінитись - і що? - кожного оформляти?
... так що для мене, той другий пункт, якраз є основним стримуючим фактором мого бізнес-розвитку!(хоч, якщо чесно, то вже далеко і ентузіазму великого немає, на моменті, щось пробувати саме у торгівлі! )
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Fedor написав:В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром. Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит? Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою. Не впевнений, але мені здається, що вся ця суперприбутковість, про яку ви пишете, викликана рішенням арбітражу в славному місті Стокгольмі.
чекайте , але виплата так і не відбулася ? чи я прощелкам таку новину
budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет
Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?
У мене з Вами будуть розбіжності в термінах , але
За оперативними даними станом на 29.12.17 сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного бюджету у 2017 році склав 106,0 млрд грн. Цей обсяг включає, зокрема, податок на прибуток у сумі 14,3 млрд грн, ПДВ – 30,2 млрд грн, рентні платежі – 33,9 млрд грн, дивіденди – 13,3 млрд грн. Відрахування групи Нафтогаз до бюджету у 2017 році майже у 1,5 рази перевищили платежі за 2016 рік.
Ви почнете казати що податок на прибуток всього 14 млрд грн... , я й далі почну настоювати , що все що Нафтогаз перечислив державі(податки/ренту/дивіденти)=106 млрд грн - становить більше ніж 90% сум які отримав Нафтогаз за свої послуги.
Взагалі , маючи цифру в 30,2 млрд по ПДВ , я можу припустити що Додатково створенна Нафтогазом продукція становить 181,2 млрд грн 106 млрд виплатили напряму в бюджет =58,5% , ще якусь частину сплатили в бюджет як ЄСВ і ПДФО з працівників
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 жов, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет
Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?
це усього лише передвиборні байки гройсмана і сказано це було одразу після підняття ціни на газ для населення
Уряд спрямує 90% прибутку НАК "Нафтогаз Україна" у держбюджет. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час екстреного засідання уряду 19 жовтня, пише "Економічна правда".
"Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК "Нафтогаз" буде повернуто в бюджет, а з бюджету направлено на потреби українських громадян і української держави. Думаю, це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все має бути у державній скарбниці", – сказав прем'єр.
budivelnik написав:б - 90% прибутку ця компанія сплачує в Держбюджет
Уточніть будь ласка, в якому році Нафтогаз 90% прибутку сплатив в Держбюджет?
це усього лише передвиборні байки гройсмана і сказано це було одразу після підняття ціни на газ для населення
Уряд спрямує 90% прибутку НАК "Нафтогаз Україна" у держбюджет. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час екстреного засідання уряду 19 жовтня, пише "Економічна правда".
"Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК "Нафтогаз" буде повернуто в бюджет, а з бюджету направлено на потреби українських громадян і української держави. Думаю, це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все має бути у державній скарбниці", – сказав прем'єр.
Только прибыль эту 90% они уже будут брать после вычета надменных зарплат и пенсий. Гройсман - великий пустозвон.
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