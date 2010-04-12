Додано: Сер 24 жов, 2018 16:32

... от вчора та й сьогодні мова йде про ФОПів і, взагалі, про "середній клас" - і що потрібно для їхнього розвитку/процвітання...



Так от, Я, як ФОП і, взагалі, мікро-підприємець думаю, от що мені потрібно для розвитку мого мікро-бізнесу:

1) - кредити? - ні, бо і так "зайві" кладу на депо... - бо, кожна гуртівня дає свій товар в розтермінування як не на 2тижні, то на 2 місяці!(по суті - без% кредит)

2) - перевірки податкової? - якщо не розширюватись, а так, як Я зараз "сам - п'ю, сам - гуляю", тобто, сам собі продавець-консультант/бухгалтер/директор) - то перевірки мені по-барабану...

- а от, якщо Я захочу розширювати свій бізнес(а колись пробував тричі, коли був мараторій на перевірки) - то тут, явні "палки в колеса", бо треба на інші ТТ(торгові точки) ставити найманих працівників, а це вже купа гемору.... - бо ще не знати, чи піде/не піде в тому новому місці бізнес.... чи той, чи інший реалізатор буде справляитись..... - а вже маєш все офіційно оформити і всі податки і ЄСВ заплатити! - а за тиждень може і троє змінитись - і що? - кожного оформляти?



... так що для мене, той другий пункт, якраз є основним стримуючим фактором мого бізнес-розвитку!(хоч, якщо чесно, то вже далеко і ентузіазму великого немає, на моменті, щось пробувати саме у торгівлі! )

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4