Сто раз могли бы оформить на карту, не толпиться очередями на почте и не ныть тут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:53
Сто раз могли бы оформить на карту, не толпиться очередями на почте и не ныть тут.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:00
Извините, что с задержкой, некогда было.
Моя ставка - повысят на 0,5%, до 18,5%.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:04
Шо за пиз.ец сейчас происходит , макаронники с лапотниками подписывают и лобызаются в дёсна?
Карлик на пресконференции писсит
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:24
Re: Валютный рынок в контексте
нема такої проблеми ВЗАГАЛІ
або ви щось тойво - шахер махруєте і боїтесь цих перевірок.
отримав прибуток - сплатив податок - спи спокійно
і це все що стримує ваш (горизонтальгний) скейлінг?
%% на депо це курям на сміх в порівнянні із прибутком від вашого бізнесу, де як ви вже писали всі зуби зїли і знаєте все на 120%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58
Re: Валютный рынок в контексте
Ви читаєте і не вчитуєтесь?
... так, в бізнесі виходить більші %%(щось ~ 36-38%річних), але все! - він ОБМЕЖЕНИЙ! - а щоб його розширювати, заважає.... - читайте вище!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:10
Какой-ты савременный , не всем рождёным в 20-от веке это дано, не доверяют они бамажным карточкам.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:22
budivelnik
В огороде бузина (с)
Как говорится, назвался груздем - пройди осмотр психиатра
Прибыль перечисляется в виде дивидендов, и, разумеется, речь о посленалоговой прибыли. Налог на прибыль - это налог на прибыль, и платят его все, кто прибыль получает.
Так вот с посленалоговой прибыли размером в 39,5 млрд в Бюджет было перечислено лишь 30% - 13,3 млрд.
Все остальные налоги, о которых вы упомянули, уплатил в Бюджет не Нефтегаз, а его пользователи и сотрудники.
По НДС Нефтегаз является налоговым агентом государства для потребителей, по ЕСВ и НДФЛ - для сотрудников.
Рентные же платежи является неотъемлемой частью себестоимости добычи, и включаются в цену реализации, соответственно, их также оплатили потребители.
Ну и на закуску - из Бюджета за 2017 год Нефтегазу перечислено 64 млрд грн в качестве компенсации финансирования последним субсидий и льгот. Государство исполнило свои обязательство на 100%.
А Нефтегаз и не думает выполнять постановление Правительства о перечислении госкомпаниями не менее 75% своей чистой прибыли в Бюджет. Размер "недоплаты" составляет (75% - 30% ) * 39,5 млрд = 17,8 млрд грн.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 24 жов, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:22
Уважаемый, давайте всё же останемся на Вы.
Ну и я никогда , вроде, не писал, что лично я нищенствую. Как, впрочем, и о том, на что потратил пенсию, а только о её размере.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:32
У нас коррупцию готовы лечить ампутацией головы.
IMHO ближе всего - непрофессионализм властей. Если б гос. институты работали качественно - не помешала бы росту ни коррупция, ни война.
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