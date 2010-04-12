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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6606660766086609

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 924
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:53

  hxbbgaf написав:На Драйзера, 6 в отделении почты пенсии не дают, большими буквами написали "Денег нет". Приплыли?

Сто раз могли бы оформить на карту, не толпиться очередями на почте и не ныть тут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:00

  zzzzzz написав:Друзья проведем голосовалку ?

25 октября заседание правления НБУ по монетарной политике. Текущая учетная ставка - 18%
Пишем свои прогнозы.

Моя ставка - 18% ( без изменений )

Извините, что с задержкой, некогда было.

Моя ставка - повысят на 0,5%, до 18,5%.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:04

Шо за пиз.ец сейчас происходит , макаронники с лапотниками подписывают и лобызаются в дёсна?
Карлик на пресконференции писсит :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:2) - перевірки податкової?


нема такої проблеми ВЗАГАЛІ

або ви щось тойво - шахер махруєте і боїтесь цих перевірок.
отримав прибуток - сплатив податок - спи спокійно


і це все що стримує ваш (горизонтальгний) скейлінг? :)
%% на депо це курям на сміх в порівнянні із прибутком від вашого бізнесу, де як ви вже писали всі зуби зїли і знаєте все на 120%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58

Re: Валютный рынок в контексте

  greenozon написав:або ви щось тойво - шахер махруєте і боїтесь цих перевірок.
отримав прибуток - сплатив податок - спи спокійно

Ви читаєте і не вчитуєтесь?
  Долярчик написав:2) - перевірки податкової? - якщо не розширюватись, а так, як Я зараз "сам - п'ю, сам - гуляю", тобто, сам собі продавець-консультант/бухгалтер/директор) - то перевірки мені по-барабану...
- а от, якщо Я захочу розширювати свій бізнес(а колись пробував тричі, коли був мараторій на перевірки) - то тут, явні "палки в колеса", бо треба на інші ТТ(торгові точки) ставити найманих працівників, а це вже купа гемору.... - бо ще не знати, чи піде/не піде в тому новому місці бізнес.... чи той, чи інший реалізатор буде справляитись..... - а вже маєш все офіційно оформити і всі податки і ЄСВ заплатити! - а за тиждень може і троє змінитись - і що? - кожного оформляти?

  greenozon написав:і це все що стримує ваш (горизонтальгний) скейлінг?
%% на депо це курям на сміх в порівнянні із прибутком від вашого бізнесу, де як ви вже писали всі зуби зїли і знаєте все на 120%

... так, в бізнесі виходить більші %%(щось ~ 36-38%річних), але все! - він ОБМЕЖЕНИЙ! - а щоб його розширювати, заважає.... - читайте вище! 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:10

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:На Драйзера, 6 в отделении почты пенсии не дают, большими буквами написали "Денег нет". Приплыли?

Сто раз могли бы оформить на карту, не толпиться очередями на почте и не ныть тут.

Какой-ты савременный , не всем рождёным в 20-от веке это дано, не доверяют они бамажным карточкам.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:22

budivelnik

В огороде бузина (с)

Как говорится, назвался груздем - пройди осмотр психиатра :mrgreen:

Прибыль перечисляется в виде дивидендов, и, разумеется, речь о посленалоговой прибыли. Налог на прибыль - это налог на прибыль, и платят его все, кто прибыль получает.

Так вот с посленалоговой прибыли размером в 39,5 млрд в Бюджет было перечислено лишь 30% - 13,3 млрд.

Все остальные налоги, о которых вы упомянули, уплатил в Бюджет не Нефтегаз, а его пользователи и сотрудники.

По НДС Нефтегаз является налоговым агентом государства для потребителей, по ЕСВ и НДФЛ - для сотрудников.

Рентные же платежи является неотъемлемой частью себестоимости добычи, и включаются в цену реализации, соответственно, их также оплатили потребители.

Ну и на закуску - из Бюджета за 2017 год Нефтегазу перечислено 64 млрд грн в качестве компенсации финансирования последним субсидий и льгот. Государство исполнило свои обязательство на 100%.

А Нефтегаз и не думает выполнять постановление Правительства о перечислении госкомпаниями не менее 75% своей чистой прибыли в Бюджет. Размер "недоплаты" составляет (75% - 30% ) * 39,5 млрд = 17,8 млрд грн.
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 24 жов, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:22

  Libo написав:
  ЛАД написав:
  Libo написав:Что купил? :roll:

Вы сами ответили в следующем посте:
Той пенсии все равно на пару ужинов с малопьющей и непритязательной дамой.

:lol:


Ну значит не нищенствуешь, раз шаришься по бабам и просадил все за три дня.
Значит просто прибедняешься. :?

Уважаемый, давайте всё же останемся на Вы.
Ну и я никогда , вроде, не писал, что лично я нищенствую. Как, впрочем, и о том, на что потратил пенсию, а только о её размере. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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