Додано: Сер 24 жов, 2018 19:22

В огороде бузина (с)Как говорится, назвался груздем - пройди осмотр психиатраПрибыль перечисляется в виде дивидендов, и, разумеется, речь о посленалоговой прибыли. Налог на прибыль - это налог на прибыль, и платят его все, кто прибыль получает.Так вот с посленалоговой прибыли размером в 39,5 млрд в Бюджет было перечислено лишь 30% - 13,3 млрд.Все остальные налоги, о которых вы упомянули, уплатил в Бюджет не Нефтегаз, а его пользователи и сотрудники.По НДС Нефтегаз является налоговым агентом государства для потребителей, по ЕСВ и НДФЛ - для сотрудников.Рентные же платежи является неотъемлемой частью себестоимости добычи, и включаются в цену реализации, соответственно, их также оплатили потребители.Ну и на закуску - из Бюджета за 2017 год Нефтегазу перечислено 64 млрд грн в качестве компенсации финансирования последним субсидий и льгот. Государство исполнило свои обязательство на 100%.А Нефтегаз и не думает выполнять постановление Правительства о перечислении госкомпаниями не менее 75% своей чистой прибыли в Бюджет. Размер "недоплаты" составляет (75% - 30% ) * 39,5 млрд = 17,8 млрд грн.