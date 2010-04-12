Додано: Сер 24 жов, 2018 19:37

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший во вторник относительно доллара 6,90 коп., на торгах среды понизился на 6,37 коп., оказавшись на уровне 28,2131 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,07 коп., составил 28,2094 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 24 октября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ заметно выросла до 28,15/28,20 UAH/USD на фоне жесткого доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось спустя 19 минут, подняв цену доллара на это время к цифре 28,16/28,20 UAH/USD.



К 10.45 дефицит предложения СКВ со стороны экспортеров пролонгировал «бычий» тренд «американца», оказавшегося в указанный час на цифре 28,19/28,22, а через 28 минут доллар обосновался на уровне 28,21/28,22 UAH/USD. С этого часа придерживавшие доселе валюту экспортеры инициировали продажи, которые с одной стороны остановили рост цен «американца», с другой, сбалансировали рынок.

Установившееся равновесие покупок и продаж удерживало эти цены доллара на МЕЖБАНКЕ до 13.20 Киева.



С указанного часа продавцы СКВ начали постепенно покидать рынок, склоняя чашу весов в направлении спроса. Последний, полагаю, в значительной степени поддерживался ожиданиями пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на «дежурном» появлении незначительных «порций» компенсации Казначейством, дающих повод для роста на фоне расширения гривневой ликвидности.



После 13.20 поэтапное, как правило, по полкопейки в час, повышение цен безналичного доллара было продолжено на фоне пустеющего межбанка.

Этот «ползучий» рост затянулся до самого финиша торгов, подняв курс доллара к 28,24/28,28 UAH/USD в сопровождении нулевой по сути ликвидности.



Сессия валютного межбанка в среду завершилась в районе этой отметки(28,25/28,29 UAH/USD).



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 24 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2131 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2131 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.13 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 октября, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство, начав с предыдущей недели, компенсирует НДС незначительными порциями, насыщая рынок гривневой ликвидностью. Получив компенсацию, экспортеры прекращают «необязательные» продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы. Во вторник Казначейство добавило гривневой ликвидности на 223,7 млн. грн.



Во-вторых, установившийся «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала в комплекте с мероприятиями Казначейства дал возможность экспортерам отказаться от «необязательных» продаж СКВ ради гривни для текущих расходов, а также «придерживать» обязательную часть выручки до локальных максимумов курса доллара и лишь затем начинать ее продажи.



В-третьих, «зеленых быков» межбанка поддержали такие же настроения на наличном рынке.



В-четвертых, как и накануне, регулятор не стал вмешиваться в ход торгов межбанка.



Оперативная «утилизация» гривневых «вливаний» Казначейства подтверждалась снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 484,9 млн. грн. к отметке 54 167,4 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 24 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался довольно агрессивный спрос на доллар, «бычий» тренд которого грозит затянуться надолго.



Во-вторых, к среде наступает пик притока экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Как и накануне, после заметного ее подорожания.



В-третьих, значительная часть времени торгов валютного межбанка в секторе доллара проходила в условиях равновесия покупок и продаж, подтверждая п2, что также увеличивает ликвидность сделок.



Курсовая динамика наличной пары доллар-гривня в среду, как и накануне, наблюдалась в первой половине дня, реагируя на «зеленое» ралли межбанка.

Затем, одновременно с относительной стабилизацией на торгах безналичным долларом, рост курса наличной СКВ прекратился, ограничившись перед закрытием символическим повышением более значимых бидов.

В целом, в течение сессии 24 октября в наличной паре доллар-гривня более-менее заметно поднялись лишь биды «американца», а позиция «предложение» по сути сохранилась на уровнях открытия.



Причина повышенного внимания «неформалов» наличного рынка к позиции «спрос» очевидна: клиенты наличного рынка небезосновательно рассчитывая на продолжение подорожания безналичного «американца», вослед за которым вверх пойдет и наличный доллар, стали неохотно «сдавать валюту», формируя риски «перекоса» рынка в сторону спроса и, как следствие, падения оборотов.



С этим недугом дилеры рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Крыжополь) боролись акцентировав внутридневное повышение долларовых цен в позиции «спрос».



За исключением Запорожья, валютчикам которого, несмотря на внутридневной рост курс доллара, так и не удалось выровнять покупки и продажи «американца» - по итогам дня на местном рынке сохранилось доминирование спроса.



Рынки остальных вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.



Эта сбалансированность, как и накануне, в большинстве случаев не обеспечила ликвидность бонусами – обороты остались на уровне предыдущей сессии.



Исключение составил рынок Днепра, «реабилитировавшийся» после вторничного конфуза и доложивший о заметном прогрессе на участке ликвидности.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 1,0-5,0 коп.



По сравнению. с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 7,0-9,0 коп., позиция «предложение» прибавила столько же.



Как и в предыдущем обзоре, укажем на «ненадежность» «прогноза» наличного «неформального» рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию. Причина прежняя, базирующаяся на радикальном отличии «гривневого снабжения» безналичного и наличного рынков. Это отличие сводит на нет объективность данного «эмпирического» прогноза. Особенно в контексте продолжения компенсации НДС Казначейством, пополняющей рынок гривневой ликвидностью и ставящей изначально «наличку» и межбанк в неравные условия.



Впрочем, судя по всему, пролонгация неспешной компенсации НДС Казначейством предопределяет сохранение «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на ближайших торгах. «Зеленые быки» сохранят свое доминирование на межбанке, несмотря на заметное увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа, характерное для четверга. Как мы указали выше, экспортеры не станут совершать «необязательные» продажи СКВ ради гривни, которой из «снабжает» Казначейство, а также не будут торопиться с «обязательной» реализацией части внешнеторгового выторга, пока цена доллара на межбанке не достигнет района максимального значения.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 24 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 24 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке.



Дилеры, не без участия роста курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены. При этом, валютчики Днепра сделали ставку на «плюрализм» действующих цен, размыв курсы валютообменного сервиса. Последним анонсировался «индивидуальный подход» к каждому клиенту, сменивший ставку на расширение спреда, которое не обеспечила приличные обороты во вторник.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным ростом более значимых бидов, поддерживая клиентский «принос» и обеспечивая тем самым текущую сбалансированность спроса и предложения. Последняя, к слову, сохранилась до самого финиша торгов, принеся долгожданные бонусы в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 24 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара поднялась на 5,0 коп., офера прибавили 1,0 коп. Акцентирование внутридневного роста цен в более значимых бидах – результат небезуспешных попыток наших валютчиков стимулировать клиентский «принос», обеспечивая обороты и сбалансированность спроса и предложения.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера поднялись на 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,17/28,23 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 24-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс уже с открытия сессии пришлось поддерживать повышением цен, акцентируя это в более значимых бидах. Потенциальные продавцы оптовых партия наличного доллара, убедившись в «надежности» «бычьего» тренда «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ , резко снизили «принос» СКВ, создавая риски как для «перекоса» рынка, так и заметных потерь в ликвидности.



Пытаясь избежать этих неприятностей оптовики-«неформалы» Днепра к 12.10 Киева подняли действующие цены до уровня: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB, одновременно, «размыв» их.

Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому солидному клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.



После обеда оптовики Днепра ограничились незначительным ростом более значимых бидов, поддерживая клиентский «принос» и обеспечивая тем самым текущую сбалансированность спроса и предложения. Последняя, к слову, сохранилась до самого финиша торгов, принеся долгожданные бонусы в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 24 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 7,0 коп., офера прибавили 1,0 коп. Более заметное внутридневное подорожание позиции «спрос» - следствие успешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентский «принос», обеспечив обороты, а заодно сбалансировать спрос и предложение.



По сравнению с закрытием 23 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросла на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 октября уровнями 32,25/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные потери обеих позиций.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая транслировалась клиентами на наличный рынок.



При этом вследствие обострившихся проблем с клиентским «приносом», ставшими небеспочвенных ожиданий клиентов пролонгации «бычьего» тренда на рынке доллара, повлекших за собой «придержки» валюты, наши валютчики были вынуждены асимметрично поднимать действующие цены, акцентировав рост в бидах.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Короче говоря, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, снижая в течение среды обе позиции наличного евро, учли заметную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex стартовавшую около 10.15 Киева и уронившую евро под отметку 1,1400 около 14.00 Киева.



Достаточно скромными внутридневными потерями наличная пара евро-гривня обязана подорожанию наличного доллара и общеизвестному дефицита наличного евро в Украине.



Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1467 к $1,1395, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 38 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, понизив в течение среды спрос и офера наличной пары евро-гривня, не забыв о заметном росте наличного доллара в это же время.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1473 пара евро-доллар до 09.00 Киева медленно снижалась, консолидировавшись с указанного часа в районе уровня $1,1460.

Стартовала европейская сессия форекса, и уже с 10.10 Киева пара евро-доллар инициировала динамичную коррекцию на скверной статистике из еврозоны. Откат пары затянулся до 15.10 Киева, когда евро прикоснулся ко внутридневному минимуму $1,1384.



В дальнейшем пара евро-доллар немного восстановилась и с 18.25 консолидировалась в диапазоне $1,1388-1,1398, который не покидала до 20.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро на европейской сессии рынка forex «подкосили» слабые экономические данные и проблемы вокруг бюджета Италии, проект которого был отклонен Брюсселем во вторник. В четверг состоится заседание ЕЦБ. Пресс-конференция Марио Драги несет в себе определенные риски для евро на фоне проблем еврозоны.



Евро упал до двухмесячного минимума после выхода крайне слабых, не дотянувших до прогнозов, данных валютного блока, усилив акцент на пресс-конференции Марио Драги в четверг, которую опционные трейдеры, кажется, считают совершенно неважной. Темпы роста еврозоны замедлились до самых слабых за последние два года в начале IV квартала, в то время как активность частного сектора в Германии замедлилась до самого слабого уровня с 2015 года, при этом фабричные заказы упали впервые за четыре года.



Единая европейская валюта упала до минимума ниже $1.1400, уровня, невиданного с 20 августа, после того, как данные спровоцировали шквал продаж по автоматическим стоп-ордерам трейдеров ниже $1,1435, согласно информации европейского дилера.



Волатильность евро предполагает, что у трейдеров на рынке опционов низкие ожидания того, что Драги удивит рынки, но последние статданные обозначили проблему, сможет ли президент ЕЦБ сохранить прежнюю риторику, как в сентябре, учитывая риски Италии и Brexit.



Еврокомиссия 23-го отклонила проект бюджета Италии на следующий год.



Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис дал Риму три недели на выработку нового проекта. Итальянские власти в ответ заявили, что у них нет «плана B».



В свою очередь еврокомиссар по финансам Пьер Московичи указал, что одобренный нынешним правительством Италии 15 октября проект госбюджета не соответствует обязательствам, которые были приняты на себя предыдущим кабинетом министров в июле прошлого года.

«У инвесторов есть веские причины для осторожности», - говорит ведущий валютный аналитик BNY Mellon Саймон Деррик. Среди таких причин эксперт указал на проблемы с итальянским бюджетом.



При этом слабость фунта стерлингов и валют развивающихся рынков на фоне небольшого отскока европейских фондовых площадок сделала еще один день «зеленым» для доллара; индекс Bloomberg Dollar Spot Index поднимается еще на 0,3%, чтобы достичь более чем годичного максимума.



Фунт стерлингов падает на 0,55% до $1,2908, самого низкого уровня с 4 октября.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудит со своей партией ее план Brexit в среду на фоне продолжающихся спекуляций по поводу ее отставки и после разговоров о том, что заседание кабинета закончится конфликтом.



Инвесторы, которые ждали, что Риксбанк даст рынкам сильный сигнал о повышении ставки в декабре, были разочарованы; шведская крона ослабела после комментариев главы ЦБ Инввеса. Пара евро-шведская крона поднимается на 0,3% до 10,3881, что является самым высоким уровнем с 15 октября. Центральный банк Швеции придерживается своего более раннего заявления. Это дает ему окно с декабря по февраль, чтобы увеличить ставку на 25 пунктов.



Иена падает против большинства валют G10, так как восстановление акций в Китае снижает спрос на активы тихой гавани.



Пара доллар-иена повышается на 0,1% до ¥112,58.



Австралийский доллар-доллар-США-доллар восстанавливается, удерживается на уровне $0,7089.



Луни остается в обороне до принятия стратегического решения BOC. Доллар США к канадскому доллару вырос на 0,1% до 1,3098. Все 23 экономиста, опрошенные Bloomberg, предсказывают, что политики BOC повысят ключевую ставку на 25 б.п. до 1,75%, третий раз в этом году и пятый с того момента, как центральный банк начал повышать ставки в прошлом году.



В среду курс евро опустился ниже отметки $1,14 впервые с середины августа.



Таким образом, падение относительно предыдущего дня составляет около 0,7%.

Негативом для единой европейской валюты выступают, в том числе статданные.



Хорошее состояние экономики еврозоны критично для Евроцентробанка, который планирует в следующем году начать повышение процентных ставок.



Согласно предварительным данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в октябре упал до 52,7 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее.



Аналитики ожидали более умеренного снижения - до 53,9 пункта.



Индикатор активности в сфере услуг еврозоны опустился в текущем месяце до 53,3 пункта с 54,7 пункта в сентябре, промышленный PMI снизился с 53,2 до 52,1 пункта, эксперты ожидали его уменьшения до 53 пунктов.



Внимание участников торгов на этой неделе также сосредоточено на заседании ЕЦБ.

Евро по состоянию на 15.25 Киева торгуется в районе $1,1393 против $1,1473 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится на указанный час в районе ¥128,37 по сравнению со ¥128,99 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,68 против ¥112,44 во вторник.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2918 против $1,2983 днем ранее.



Индекс доллара USDXr, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,51%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,26%.



Стало быть, 23 октября вечером пара евро-доллар не смогла пробить отметку $1,15 снизу, ограничилась лишь достижением максимума на $1,1491. А в среду пара в дебюте европейской сессии рынка forex начала падать и все-таки вышла вниз из диапазона $1,1430-1,1620.



Пара покинула диапазон, несмотря на то, что обычно сильные уровни перед важными новостями не прорываются. Обычно цена перед важной новостью остается в «боковике», а после новости начинается повышенная волатильность.



Тренды сразу после важных новостей почти никогда не начинаются, и перед новостями тем более. Впрочем, у всякого правила есть исключения. После заседания ФРС 26 сентября трендовое снижение на укрепление доллара началось уже на следующий день.



24 октября пара евро-доллар вышла на уровни, на которых последний раз была в середине августа. Следующая поддержка находится на отметке $1,13 – это минимум от 15 августа. До уровня $1,13 технически снижению ничего не мешает. Формально все открыто для дальнейшего продолжения тренда на рост доллара, начавшегося после 26 сентября.



Но у нас есть определенные сомнения в том, что нынешнее падение пары положит начало «серьезному и быстрому» снижению.



Дело в том, что в США 06 ноября парламентские выборы, а 08 ноября – заседание ФРС. Вряд ли перед такими важными событиями пара евро-доллар сразу пойдет тестировать отметку $1,13.

Думается, есть шансы на то, что пара еще задержится чуть выше отметки $1,14, возможно даже еще сможет ненадолго подняться ближе к цифре 1,15, хотя эти шансы невысокие.



Как и прежде, мы ждем, что пара евро-доллар до конца года сможет пробить отметку $1,13.



Остается добавить, повторившись, что в целом «повестка дня» для основной валютной пары остается, как и прежде, спекулятивной. Любые новости являются лишь формальным поводом для спекулятивных движений, в то время как направление тренда уже очевидно – рост доллара на общем сворачивании аппетитов к риску.



Нефть была последним рисковым активом, который держался высоко вопреки уже имевшемуся негативному настрою на рынках (в 2014 году нефть поднялась до $115 к концу июня, хотя пара евро-доллар начала падать уже в мае, то есть ситуация повторилась).

Меж тем за последние 1,5 суток произошел обвал цен на нефть почти на $5 долларов, с $80,12 до $75.11 за баррель Brent.

С максимума 3 октября на отметке $86,74 нефть упала уже больше чем на $10.



Динамично корректируется американский фондовый рынок – индекс Dow Jones упал с максимума 03 октября на отметке 26951 пункта уже до 25000 пункта.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM в среду снова упал вплотную к минимумам года, на отметку 960 пункта.



Таким образом, падает все, о чем мы и предупреждали. И это при том, что обычно цикл сворачивания аппетитов к риску длится полтора-два года, а пока ему лишь полгода. Таким образом, есть вероятность дождаться более значительных «падений всего». Кроме доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,25/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», заметно повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившимся с закрытия вторника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Сохранение «бычьего» тренда на отечественном валютном межбанке в секторе доллара обеспечили очередная незначительная «порция» компенсации НДС Казначейством, исключившая «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы и привычные «придержки» экспортерами валюты обязательной части продаж до касания курсами «американца» локального максимального уровня. Этот сценарий торгов 24-го были ожидаемым и не вызвал удивления.



Наличный рынок поддержал «быков» межбанка аналогичным трендом.



Складывается впечатление, что на Институтской считают текущую ситуацию на межбанке валютным аналогом «ветрянки», которую надо просто пережить, не допуская «осложнений». Временные рамки «бычьего» тренда ограничены конечным объемом компенсации НДС, после чего высоко вероятно наступит пауза в курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня, в течение которой мы не исключаем попытку отката на почве сжатия гривневой ликвидности.



В дебюте ноября на межбанк вернутся «зеленые быки». Их туда приведут нерезиденты, у которых наступит время очередной репатриации дивидендов. Полагаю, на этот раз агрессивность покупок СКВ «варягами» будем ниже обычной. Как было отмечено ранее, в неурочное время в октябре нерезиденты довольной активно запасались СКВ. С одной стороны готовясь к размещению валютных ОВГЗ, с другой, заблаговременно запасаясь СКВ, пользуясь ситуативным снижением ее цены ниже уровня 28,00 UAH/USD.



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