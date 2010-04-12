Еще раз появитесь на валютной ветке со своими провокациями и слухами, выгоню с портала.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:56
Еще раз появитесь на валютной ветке со своими провокациями и слухами, выгоню с портала.
US
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:11
"легке" життя ФОПів™))) ч. 2
... хочу, щоб можна якось брати продавців "на випробувальний термін".... чи, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік....
... так переважно і роблять, але:
1)- зараз настільки "щепітільний" бізнес, що поки Я розкручу нову ТТ(а бо й не розкручу і закрию), то на "старій" ТТ, можу втратити багато постійних клієнтів, до яких в мене особливий підхід! - бо, Я знаю де і що кому розказати, а головне - яку і кому знижку зробити!(а це таких 70-80% клієнтів, під яких треба прогинатись.... особливо знижками! ) - інакше, ніяк!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:12
1. Есть что сказать не по любому поводу. Но по достаточно многим, благодаря тому, что относительно много знаю. Хотя и далеко не всё, поэтому не стесняюсь спрашивать. К сожалению, не всегда получаю адекватные ответы.
2. Учить можно только того, кто хочет учиться. Поэтому здесь я никого и ничему учить не пытаюсь. Если кто-то из моих постов узнает что-то новое, буду рад. Так же, как я благодарен тем, из чьих постов узнаю что-то новое я.
3. Избыток времени благодаря тому, что я настоящий (практически не работающий) пенсионер. Хотя Вы ошибаетесь, если полагаете, что я трачу на форум так уж много времени.
4. А можно я, с Вашего позволения, не буду "ВВП подымать" в 68 лет?
А советы не хотите, не читайте. Тем более что, как Вы правильно заметили, они бесплатные.
5. Если Вы считаете, что моих постов ("советов") слишком много и они Вам не нужны, поставьте меня в игнор. Если они Вам не нравятся - тоже.
Если Вы нс ними не согласны, с интересом почитаю Ваши возражения. Это будет полезнее.
Честно говоря, не думал отвечать, но Вам поставили 5 "+". Правда, 3 из них вполне ожидаемые. Расстроил только "+" от Зорьки, но, возможно, это за вторую часть Вашего поста. Но если даже за первую ..., что ж, я не Мона Лиза, чтобы всем нравиться (тем более, что ей тоже вроде не все восторгаются ).
Надеюсь, дал почти исчерпывающий ответ на Ваши вопросы и пожелания.
P.s. Особенно понравились "+" от Yuri_T и Василя.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 жов, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:23
Re: Валютный рынок в контексте
Як мене нервують невігласи.....
1 Офіційна інформація Нафтогазу
За оперативними даними станом на 29.12.17 сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного бюджету у 2017 році склав 106,0 млрд грн.
Цей обсяг включає, зокрема,
податок на прибуток у сумі 14,3 млрд грн,
ПДВ – 30,2 млрд грн,
рентні платежі – 33,9 млрд грн,
дивіденди – 13,3 млрд грн.
Всього 14,3+30,2+33,9+13,3=91,7 млрд грн
Де в цих 91,7 млрд - гроші сплачені співробітниками ?
2 Будь яку вартість товару сплачує покупець , але коли ви платите за хліб - а податки платять селянин-млин-пекарня-продавець - то ви можете заявити що 100% вами оплачено а весь ланцюжок нехай йде погуляє... але тоді ви будете виглядати мудельманом і ...доболом.
3 В 2015-і раніше - Нафтогаз був дотаційним
В 2017 - він , наголошую він-сплатив до бюджетів усіх рівнів 106 млрд грн , з яких бюджети усіх рівнів у вигляді
субсидій
пенсій
зарплат бюджетників
сплатили ( тобто повернули населенню)106 млрд грн.
Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:25
Насчёт меньшей ставки сильно сомневаюсь.
Доходы Нафтогаза обсуждать не могу. Там, похоже, всё настолько запутано, что без пол литра не разберёшься.
Но я больше запостил это по др. поводу.
Просто, чтобы отметить, сколько мы хотим (необходимо) занять.
В ближайшее время мы хотим получить около 2 млрд. от МВФ, 1 млрд. от ЕС, 0,8 млрд. от ВБ, 2 млрд. хочет занять по евробондам Минфин, 1 млрд. Нафтогаз. Итого уже 6-7 млрд. Всё ли это? Похоже, что нет.
Так это только государственные заимствования. А сколько ещё будет перекредитования бизнеса?
Недавно уже задавал вопрос, каким образом мы при это планируем сократить задолженность с 61 до 52% ВВП (цифры по памяти, возможно, не точно)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:32
и не забудь попросить, чтобы для твоего ЧП налоги отменили.
и еще не забудь попросить, чтобы пенсию потом таки платили.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:32
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:33
... на перший-другий, ФОПи - розрахуйсь!)))))
... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?
- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
Чай
Фрізі
Будівельник
і інші..... - що скажете?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 24 жов, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:33
Проста математична відповідь
Нехай ВВП 3 000 млрд грн , тоді 61% від ВВП = 1 830 грн
Яке повинно бути ВВП щоб 1 830 млрд грн + 6 млрд доларів * 28 грн/долар -стало52%
Відповідь
1830 млрд грн + 148 млрд грн / 0,52 =3800 млрд грн
Що там у нас закладено по росту ВВП до 2020 року ?
ПС
Існують ще варіанти
а - зміцнення курсу валюти ( наприклад до 26)
б - одночасно і зміцнення курсу і ріст ВВП
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:36
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок
Розумна людина, різного роду нечисть безкоштовно на ці сторінки ретранслювати не буде.
Це може робити або ідейний ворог, або проплачений.
На ідейного він також не тягне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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