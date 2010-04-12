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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6608660966106611>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:56

  hxbbgaf написав:На Драйзера, 6 в отделении почты пенсии не дают, большими буквами написали "Денег нет". Приплыли?


Еще раз появитесь на валютной ветке со своими провокациями и слухами, выгоню с портала.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:11

"легке" життя ФОПів™))) ч. 2

  Сибарит написав:Не совсем понял, чего Вы хотите?
Возможности нанимать работников, не выплачивая за них ЕСВ и НДФЛ? Так не будет.
Помощи государства в подборе кадров? Это будет еще менее эффективно.

... хочу, щоб можна якось брати продавців "на випробувальний термін".... чи, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік....
  Сибарит написав:Кажется, я это уже писал, но мне кажется более логичным поставить продавца на старую точку, выхлоп от которой известен, а самому развивать новую.

... так переважно і роблять, але:
1)- зараз настільки "щепітільний" бізнес, що поки Я розкручу нову ТТ(а бо й не розкручу і закрию), то на "старій" ТТ, можу втратити багато постійних клієнтів, до яких в мене особливий підхід! - бо, Я знаю де і що кому розказати, а головне - яку і кому знижку зробити!(а це таких 70-80% клієнтів, під яких треба прогинатись.... особливо знижками! ) - інакше, ніяк! 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:12

  striped написав:
  ЛАД написав:Вы недооцениваете упрощёнку. Она нужна и полезна не только на базарном уровне.
Ео вообще-то, я сомневаюсь в полезности и необходимости того, о чём пишет freeze. Мне кажется, что для подъёма и укрепления среднего класса необходимым и достаточным условием является подъём экономики страны. Не может быть сильного и многочисленного ср. класса в нищей стране.


Я так смотрю у Вас дефицит общения? По любому поводу есть что сказать и чему окружающих поучить. Откуда такой избыток времени? Может поможете ВВП подымать вместо бесплатных советов?
........

1. Есть что сказать не по любому поводу. Но по достаточно многим, благодаря тому, что относительно много знаю. Хотя и далеко не всё, поэтому не стесняюсь спрашивать. К сожалению, не всегда получаю адекватные ответы.
2. Учить можно только того, кто хочет учиться. Поэтому здесь я никого и ничему учить не пытаюсь. Если кто-то из моих постов узнает что-то новое, буду рад. Так же, как я благодарен тем, из чьих постов узнаю что-то новое я.
3. Избыток времени благодаря тому, что я настоящий (практически не работающий) пенсионер. Хотя Вы ошибаетесь, если полагаете, что я трачу на форум так уж много времени.
4. А можно я, с Вашего позволения, не буду "ВВП подымать" в 68 лет?
А советы не хотите, не читайте. Тем более что, как Вы правильно заметили, они бесплатные.
5. Если Вы считаете, что моих постов ("советов") слишком много и они Вам не нужны, поставьте меня в игнор. Если они Вам не нравятся - тоже.
Если Вы нс ними не согласны, с интересом почитаю Ваши возражения. Это будет полезнее.
Честно говоря, не думал отвечать, но Вам поставили 5 "+". Правда, 3 из них вполне ожидаемые. Расстроил только "+" от Зорьки, но, возможно, это за вторую часть Вашего поста. Но если даже за первую ..., что ж, я не Мона Лиза, чтобы всем нравиться (тем более, что ей тоже вроде не все восторгаются :) ).
Надеюсь, дал почти исчерпывающий ответ на Ваши вопросы и пожелания.

P.s. Особенно понравились "+" от Yuri_T и Василя. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 жов, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:23

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:budivelnik
В огороде бузина (с)
Как говорится, назвался груздем - пройди осмотр психиатра :mrgreen:
Прибыль перечисляется в виде дивидендов, и, разумеется, речь о посленалоговой прибыли. Налог на прибыль - это налог на прибыль, и платят его все, кто прибыль получает.
Так вот с посленалоговой прибыли размером в 39,5 млрд в Бюджет было перечислено лишь 30% - 13,3 млрд.
Все остальные налоги, о которых вы упомянули, уплатил в Бюджет не Нефтегаз, а его пользователи и сотрудники.
Як мене нервують невігласи.....
1 Офіційна інформація Нафтогазу
За оперативними даними станом на 29.12.17 сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного бюджету у 2017 році склав 106,0 млрд грн.
Цей обсяг включає, зокрема,
податок на прибуток у сумі 14,3 млрд грн,
ПДВ – 30,2 млрд грн,
рентні платежі – 33,9 млрд грн,
дивіденди – 13,3 млрд грн.
Всього 14,3+30,2+33,9+13,3=91,7 млрд грн
Де в цих 91,7 млрд - гроші сплачені співробітниками ?
2 Будь яку вартість товару сплачує покупець , але коли ви платите за хліб - а податки платять селянин-млин-пекарня-продавець - то ви можете заявити що 100% вами оплачено а весь ланцюжок нехай йде погуляє... але тоді ви будете виглядати мудельманом і ...доболом.
3 В 2015-і раніше - Нафтогаз був дотаційним
В 2017 - він , наголошую він-сплатив до бюджетів усіх рівнів 106 млрд грн , з яких бюджети усіх рівнів у вигляді
субсидій
пенсій
зарплат бюджетників
сплатили ( тобто повернули населенню)106 млрд грн.

Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:25

  tea написав:
  ЛАД написав:
Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.


https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-razreshil-naftogazu-privlech-1-mlrd-1540375849.html
Интересно, под какой % займут.

В мене виникає інше питання.Нафтогаз - суперприбуткова компанія і за показниками минулого року практично зрівнялась з Газпромом.А після підвищення цін на газ з 1 листопада можна сміливо вірити,що в цьому році по прибуткам випередить Газпром.
Тоді питання - навіщо прибутковій компанії кредит?
Я зрозумію,якщо Нафтогаз хоче перекредитувати старі борги на нові з меншою ставкою.

Насчёт меньшей ставки сильно сомневаюсь.
Доходы Нафтогаза обсуждать не могу. Там, похоже, всё настолько запутано, что без пол литра не разберёшься.
Но я больше запостил это по др. поводу.
Просто, чтобы отметить, сколько мы хотим (необходимо) занять.

В ближайшее время мы хотим получить около 2 млрд. от МВФ, 1 млрд. от ЕС, 0,8 млрд. от ВБ, 2 млрд. хочет занять по евробондам Минфин, 1 млрд. Нафтогаз. Итого уже 6-7 млрд. Всё ли это? Похоже, что нет.
Так это только государственные заимствования. А сколько ещё будет перекредитования бизнеса?

Недавно уже задавал вопрос, каким образом мы при это планируем сократить задолженность с 61 до 52% ВВП (цифры по памяти, возможно, не точно)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:32

  Долярчик написав:... хочу, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік...

и не забудь попросить, чтобы для твоего ЧП налоги отменили.
и еще не забудь попросить, чтобы пенсию потом таки платили.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:32

  budivelnik написав:Таким чином

Друже,Будівельник.
А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:33

... на перший-другий, ФОПи - розрахуйсь!)))))

... а, взагалі, цікаво було б почути думки всіх тутешніх ФОПів! - а чого їм потрібно(чи заважає) для розвитку їхнього бізнесу?

- ну, товариство, сміливішше!
... хто там?
Чай
Фрізі
Будівельник
і інші..... - що скажете?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 24 жов, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:33

  ЛАД написав:Недавно уже задавал вопрос, каким образом мы при это планируем сократить задолженность с 61 до 52% ВВП (цифры по памяти, возможно, не точно)?
Проста математична відповідь
Нехай ВВП 3 000 млрд грн , тоді 61% від ВВП = 1 830 грн
Яке повинно бути ВВП щоб 1 830 млрд грн + 6 млрд доларів * 28 грн/долар -стало52%
Відповідь
1830 млрд грн + 148 млрд грн / 0,52 =3800 млрд грн
Що там у нас закладено по росту ВВП до 2020 року ?
ПС
Існують ще варіанти
а - зміцнення курсу валюти ( наприклад до 26)
б - одночасно і зміцнення курсу і ріст ВВП
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:36

  tea написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Друже,Будівельник.
А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок
Розумна людина, різного роду нечисть безкоштовно на ці сторінки ретранслювати не буде.
Це може робити або ідейний ворог, або проплачений.
На ідейного він також не тягне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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