budivelnik написав:Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.
Кто бы спорил, а я согласен.
Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный.
Потратив больше на газ, тепло и горячую воду, они неизбежно меньше потратят на другие товары и услуги, в которых те же акцизы, пошлины, рента, НДС, зарплата персонала с налогами, ННП и т.д.
А где выигрышь? Нигде (кроме бонусов коболевым-витрентам)! Увеличение госсектора в структуре экономики, и только!
А государство, как известно, не самый эффективный менеджер, что мы и видим на примере Нефтегаза - собрали с части потребителей сверхприбыль, 30% которой вернули в экономику, а 70% - держат у себя мертвым грузом. Ни инвестиций в добычу (не путать с разговорами об инвестициях в добычу, которыми мы все уже сыты за 4 года), ни возврата денег в Бюджет для финансирования актуальных экономических запросов...
Друже,Будівельник. А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок
На ідейного він також не тягне.
З Вашого повідомлення в мене один висновок - впевнений на 90%,що Ви ніколи не були в Харкові.Там таких як ЛАД 80%,якщо не більше.Я там буваю часто,повірте,важко розмовляти на політичні теми,бо ми знаходимось на різних полюсах. Заходив декілька разів до Гагаріна,навіть з ним є певні суперечливі погляди,тому стараюсь уникати таких тем.