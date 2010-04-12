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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6608660966106611

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:39

  budivelnik написав:Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.


Кто бы спорил, а я согласен.

Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный.

Потратив больше на газ, тепло и горячую воду, они неизбежно меньше потратят на другие товары и услуги, в которых те же акцизы, пошлины, рента, НДС, зарплата персонала с налогами, ННП и т.д.

А где выигрышь? Нигде (кроме бонусов коболевым-витрентам)! Увеличение госсектора в структуре экономики, и только!

А государство, как известно, не самый эффективный менеджер, что мы и видим на примере Нефтегаза - собрали с части потребителей сверхприбыль, 30% которой вернули в экономику, а 70% - держат у себя мертвым грузом. Ни инвестиций в добычу (не путать с разговорами об инвестициях в добычу, которыми мы все уже сыты за 4 года), ни возврата денег в Бюджет для финансирования актуальных экономических запросов...
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:41

  budivelnik написав:
  tea написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Друже,Будівельник.
А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок

На ідейного він також не тягне.

З Вашого повідомлення в мене один висновок - впевнений на 90%,що Ви ніколи не були в Харкові.Там таких як ЛАД 80%,якщо не більше.Я там буваю часто,повірте,важко розмовляти на політичні теми,бо ми знаходимось на різних полюсах.
Заходив декілька разів до Гагаріна,навіть з ним є певні суперечливі погляди,тому стараюсь уникати таких тем.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... хочу, щоб можна якось брати продавців "на випробувальний термін"....

И не платить при этом налог и ЕСВ?
Вы представляете себе, что будет твориться на рынке труда? Да ни один работник тогда не пройдет испытание!
  Долярчик написав:чи, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік....

Как потребитель я категорически против. Я привыкаю к расположению торговых точек и совершенно не хочу, чтобы оно менялось каждые полгода.

В целом, я все понял: бизнесу мешает необходимость соблюдать законы и платить налоги.
Сибарит
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  #<1 ... 6608660966106611
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