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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66096610661166126613>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:39

  budivelnik написав:Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.


Кто бы спорил, а я согласен.

Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный.

Потратив больше на газ, тепло и горячую воду, они неизбежно меньше потратят на другие товары и услуги, в которых те же акцизы, пошлины, рента, НДС, зарплата персонала с налогами, ННП и т.д.

А где выигрышь? Нигде (кроме бонусов коболевым-витрентам)! Увеличение госсектора в структуре экономики, и только!

А государство, как известно, не самый эффективный менеджер, что мы и видим на примере Нефтегаза - собрали с части потребителей сверхприбыль, 30% которой вернули в экономику, а 70% - держат у себя мертвым грузом. Ни инвестиций в добычу (не путать с разговорами об инвестициях в добычу, которыми мы все уже сыты за 4 года), ни возврата денег в Бюджет для финансирования актуальных экономических запросов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:41

  budivelnik написав:
  tea написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Друже,Будівельник.
А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок

На ідейного він також не тягне.

З Вашого повідомлення в мене один висновок - впевнений на 90%,що Ви ніколи не були в Харкові.Там таких як ЛАД 80%,якщо не більше.Я там буваю часто,повірте,важко розмовляти на політичні теми,бо ми знаходимось на різних полюсах.
Заходив декілька разів до Гагаріна,навіть з ним є певні суперечливі погляди,тому стараюсь уникати таких тем.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... хочу, щоб можна якось брати продавців "на випробувальний термін"....

И не платить при этом налог и ЕСВ?
Вы представляете себе, что будет твориться на рынке труда? Да ни один работник тогда не пройдет испытание!
  Долярчик написав:чи, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік....

Как потребитель я категорически против. Я привыкаю к расположению торговых точек и совершенно не хочу, чтобы оно менялось каждые полгода.

В целом, я все понял: бизнесу мешает необходимость соблюдать законы и платить налоги.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:43

Долярчик
Работать не пробовали ? Не сидеть с 9 до 18 в своем сарайчике, а именно работать ?
А то у вас, выторгу по 40 гривен в день, но новострой покупаем. Значит, трындите в обоих случаях. А чтобы ваш трындеж не был так заметен, то трындите всё больше и больше
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:46

Для особо идейных. :mrgreen:
До 52% уменьшить долг заложено в бюджете на следующий 2019 год. Рост ВВП заложен около 3%.
(3800-3000):3000*100% = 27%, а никак не 3%.
Если кто верит в такой рост ВВП в следующем году, то я для них, наверно, действительно "писака за 30 московських срібляків".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:52

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Недавно уже задавал вопрос, каким образом мы при это планируем сократить задолженность с 61 до 52% ВВП (цифры по памяти, возможно, не точно)?
Проста математична відповідь
Нехай ВВП 3 000 млрд грн , тоді 61% від ВВП = 1 830 грн
Яке повинно бути ВВП щоб 1 830 млрд грн + 6 млрд доларів * 28 грн/долар -стало52%
Відповідь
1830 млрд грн + 148 млрд грн / 0,52 =3800 млрд грн
Що там у нас закладено по росту ВВП до 2020 року ?
ПС
Існують ще варіанти
а - зміцнення курсу валюти ( наприклад до 26)
б - одночасно і зміцнення курсу і ріст ВВП


Увы, без увеличения долга, мы не удержим курс (отрицательное сальдо торговли уже по результатам 9 месяцев 2017 превысило 5 млрд долларов), а без удержания курса, не обеспечим прирост ВВП (даже чисто математически). Круговая порука.

Поэтому нужно продолжать удерживать % долга / ВВП. Снижать его сегодня и неэффективно, и нереализуемо, а увеличивать дальше - рискованно.

При этом не забываем, что c 2021-го начинаются выплаты по VRI:
https://www.capital-times.com/ua-en/blo ... nstrument/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:54

хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

Сибарит
... ні, не так!
- податки платити треба!
.. але ж зрозумійте, що за тиждень може змінитись і три і п'ять робітників.... - то що, Ви пропонуєте зразу всіх оф. оформити і заплатити за кожного хоча б по 820грн ЄСВ..... а через ще три місяці закритись, бо бізнес йде в мінус, лише 20 робітників помінялось, зато Я такий собі молодець - ЗА КОЖНОГО ЗАПЛАТИВ ЄСВ!
- Ви так собі це уявляєте?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 24 жов, 2018 20:56, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:54

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.
Кто бы спорил, а я согласен.
Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный....
1 Ні я , ні моя сімя ні вверх(мама) ні вниз (діти) - не отримуємо субсидій
2 Збільшення вартості енергоносіїв спонукає тих хто за ці енергоносії платить утеплитись по самі помідори самостійно ( тим більше що для цього у них є
а - ресурси
б - площі їх житла як правило більші від середньостатистичних , а тому економія від утеплення також більша
3 Мене не хвилюють тарифи , по тій простій причині , що по старим за 140 м2 житла+70 м2 мансарди я платив
2000 м3 газу х 6,9 = 13 800
2000 квт*годин х 1 = 2000 грн
холодна вода здається 500
Всього за рік - 16 300
Підняття ціни на газ до 8500 збільшить мої витрати на 3200 грн ( а в доларах і не змінить)
Тому роблю сам і закликаю тих хто може
а - замість вереску про тарифи - максимально утепліться
б - замість розгойдування човна шляхом переоповідок про крах - спробуйте переконати як можна більшу кількість населення - що страшні не тарифи , страшні сквозні дірки у дверях/вікнах , струмочки води з кранів/унітазів і нормальна температура в приміщенні (наприклад в надмінних і багатих бритів чи німців) не вища 17 градусів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:00

pesikot
... в дууууже рідкісних випадках буває і 40грн виторгу.... і то лише до обіду :mrgreen:
.... також буває в дууууже рідкісних випадках, та цифра ще з двома нулями з-заді....- за день :wink:.....

п. с.
... там "брудної виручки", якщо хтось не зрозумів :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 24 жов, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:02

  ЛАД написав:Для особо идейных. :mrgreen:
До 52% уменьшить долг заложено в бюджете на следующий 2019 год. Рост ВВП заложен около 3%.
(3800-3000):3000*100% = 27%, а никак не 3%.
Если кто верит в такой рост ВВП в следующем году, то я для них, наверно, действительно "писака за 30 московських срібляків".
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі
2014 1566728__+111797____+7.7%
2015 1979458__+412730____+26.3%
2016 2383182__+403724____+20.4%
2017 2982920__+599738____+25.2%
Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 :D
то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637
То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

То чай
Мені по барабану що деякі пенсіонери внаслідок місцязнаходження ретранслюють ворожі темники- це справа цих пенсіонерів
Але мені не по барабану- коли ці темники вбивають в голови не пенсіонерів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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