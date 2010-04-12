Додано: Сер 24 жов, 2018 20:54

zРадио написав: budivelnik написав: Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання. Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання. Кто бы спорил, а я согласен.

Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный.... Кто бы спорил, а я согласен.Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный....

1 Ні я , ні моя сімя ні вверх(мама) ні вниз (діти) - не отримуємо субсидій2 Збільшення вартості енергоносіїв спонукає тих хто за ці енергоносії платить утеплитись по самі помідори самостійно ( тим більше що для цього у них єа - ресурсиб - площі їх житла як правило більші від середньостатистичних , а тому економія від утеплення також більша3 Мене не хвилюють тарифи , по тій простій причині , що по старим за 140 м2 житла+70 м2 мансарди я платив2000 м3 газу х 6,9 = 13 8002000 квт*годин х 1 = 2000 грнхолодна вода здається 500Всього за рік - 16 300Підняття ціни на газ до 8500 збільшить мої витрати на 3200 грн ( а в доларах і не змінить)Тому роблю сам і закликаю тих хто можеа - замість вереску про тарифи - максимально утеплітьсяб - замість розгойдування човна шляхом переоповідок про крах - спробуйте переконати як можна більшу кількість населення - що страшні не тарифи , страшні сквозні дірки у дверях/вікнах , струмочки води з кранів/унітазів і нормальна температура в приміщенні (наприклад в надмінних і багатих бритів чи німців) не вища 17 градусів....