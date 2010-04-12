budivelnik написав:Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.
Кто бы спорил, а я согласен.
Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный.
Потратив больше на газ, тепло и горячую воду, они неизбежно меньше потратят на другие товары и услуги, в которых те же акцизы, пошлины, рента, НДС, зарплата персонала с налогами, ННП и т.д.
А где выигрышь? Нигде (кроме бонусов коболевым-витрентам)! Увеличение госсектора в структуре экономики, и только!
А государство, как известно, не самый эффективный менеджер, что мы и видим на примере Нефтегаза - собрали с части потребителей сверхприбыль, 30% которой вернули в экономику, а 70% - держат у себя мертвым грузом. Ни инвестиций в добычу (не путать с разговорами об инвестициях в добычу, которыми мы все уже сыты за 4 года), ни возврата денег в Бюджет для финансирования актуальных экономических запросов...
Друже,Будівельник. А чого у Вас в підпису написано,що ЛАД - писака за 30 московських срібляків?
А тому що він періодично ретрансльовує в заувальованому вигляді московські темники , а так як на затуманеного раша-тудей пропогандою він не тягне ( виглядає розумнішим) звідси й висновок
На ідейного він також не тягне.
З Вашого повідомлення в мене один висновок - впевнений на 90%,що Ви ніколи не були в Харкові.Там таких як ЛАД 80%,якщо не більше.Я там буваю часто,повірте,важко розмовляти на політичні теми,бо ми знаходимось на різних полюсах. Заходив декілька разів до Гагаріна,навіть з ним є певні суперечливі погляди,тому стараюсь уникати таких тем.
Долярчик Работать не пробовали ? Не сидеть с 9 до 18 в своем сарайчике, а именно работать ? А то у вас, выторгу по 40 гривен в день, но новострой покупаем. Значит, трындите в обоих случаях. А чтобы ваш трындеж не был так заметен, то трындите всё больше и больше
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Для особо идейных. До 52% уменьшить долг заложено в бюджете на следующий 2019 год. Рост ВВП заложен около 3%. (3800-3000):3000*100% = 27%, а никак не 3%. Если кто верит в такой рост ВВП в следующем году, то я для них, наверно, действительно "писака за 30 московських срібляків".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:Недавно уже задавал вопрос, каким образом мы при это планируем сократить задолженность с 61 до 52% ВВП (цифры по памяти, возможно, не точно)?
Проста математична відповідь Нехай ВВП 3 000 млрд грн , тоді 61% від ВВП = 1 830 грн Яке повинно бути ВВП щоб 1 830 млрд грн + 6 млрд доларів * 28 грн/долар -стало52% Відповідь 1830 млрд грн + 148 млрд грн / 0,52 =3800 млрд грн Що там у нас закладено по росту ВВП до 2020 року ? ПС Існують ще варіанти а - зміцнення курсу валюти ( наприклад до 26) б - одночасно і зміцнення курсу і ріст ВВП
Увы, без увеличения долга, мы не удержим курс (отрицательное сальдо торговли уже по результатам 9 месяцев 2017 превысило 5 млрд долларов), а без удержания курса, не обеспечим прирост ВВП (даже чисто математически). Круговая порука.
Поэтому нужно продолжать удерживать % долга / ВВП. Снижать его сегодня и неэффективно, и нереализуемо, а увеличивать дальше - рискованно.
Сибарит ... ні, не так! - податки платити треба! .. але ж зрозумійте, що за тиждень може змінитись і три і п'ять робітників.... - то що, Ви пропонуєте зразу всіх оф. оформити і заплатити за кожного хоча б по 820грн ЄСВ..... а через ще три місяці закритись, бо бізнес йде в мінус, лише 20 робітників помінялось, зато Я такий собі молодець - ЗА КОЖНОГО ЗАПЛАТИВ ЄСВ! - Ви так собі це уявляєте?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 24 жов, 2018 20:56, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
budivelnik написав:Таким чином , піднімання тарифів урядом- збільшує податкове навантаження на тих хто платить і не отримує субсидій на користь тих хто користується енергоносіями і не оплачує за це використання.
Кто бы спорил, а я согласен. Только не забывайте, что у не-получателей субсидий тоже карман не бездонный....
1 Ні я , ні моя сімя ні вверх(мама) ні вниз (діти) - не отримуємо субсидій 2 Збільшення вартості енергоносіїв спонукає тих хто за ці енергоносії платить утеплитись по самі помідори самостійно ( тим більше що для цього у них є а - ресурси б - площі їх житла як правило більші від середньостатистичних , а тому економія від утеплення також більша 3 Мене не хвилюють тарифи , по тій простій причині , що по старим за 140 м2 житла+70 м2 мансарди я платив 2000 м3 газу х 6,9 = 13 800 2000 квт*годин х 1 = 2000 грн холодна вода здається 500 Всього за рік - 16 300 Підняття ціни на газ до 8500 збільшить мої витрати на 3200 грн ( а в доларах і не змінить) Тому роблю сам і закликаю тих хто може а - замість вереску про тарифи - максимально утепліться б - замість розгойдування човна шляхом переоповідок про крах - спробуйте переконати як можна більшу кількість населення - що страшні не тарифи , страшні сквозні дірки у дверях/вікнах , струмочки води з кранів/унітазів і нормальна температура в приміщенні (наприклад в надмінних і багатих бритів чи німців) не вища 17 градусів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
ЛАД написав:Для особо идейных. До 52% уменьшить долг заложено в бюджете на следующий 2019 год. Рост ВВП заложен около 3%. (3800-3000):3000*100% = 27%, а никак не 3%. Если кто верит в такой рост ВВП в следующем году, то я для них, наверно, действительно "писака за 30 московських срібляків".
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі 2014 1566728__+111797____+7.7% 2015 1979458__+412730____+26.3% 2016 2383182__+403724____+20.4% 2017 2982920__+599738____+25.2% Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637 То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..
То чай Мені по барабану що деякі пенсіонери внаслідок місцязнаходження ретранслюють ворожі темники- це справа цих пенсіонерів Але мені не по барабану- коли ці темники вбивають в голови не пенсіонерів
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників