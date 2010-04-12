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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6610661166126613>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:07

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... хочу, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік...

и не забудь попросить, чтобы для твоего ЧП налоги отменили.
и еще не забудь попросить, чтобы пенсию потом таки платили.

... Я тут 100500 раз писав, що Я ХОЧУ ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПЕНСІЇ!!! - тільки щоб прийняли такий закон, по якому можна написати таку заяву на відмову і все! - ні ти державі нічого не винен(Я про ЄСВ), ні держава тобі нічого не винна(песію) 8)

... хоч Я і так АПСОЛЮТНО не претиндую/розраховую на неї!!! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:14

  tea написав:[
...........
З Вашого повідомлення в мене один висновок - впевнений на 90%,що Ви ніколи не були в Харкові.Там таких як ЛАД 80%,якщо не більше.Я там буваю часто,повірте,важко розмовляти на політичні теми,бо ми знаходимось на різних полюсах.
Заходив декілька разів до Гагаріна,навіть з ним є певні суперечливі погляди,тому стараюсь уникати таких тем.

Чай, в Харькове есть разные взгляды. И не берусь сказать, что с такими взглядами, как у меня, 80%. Есть (и достаточно много) гораздо более радикальных (в обе стороны). На мой взгляд, у меня достаточно уравновешенное мнение. Возможно, ошибаюсь. :)
Почти уверен, что и во Львове, и в Ровно не у 80% такие взгляды, как у Будивельника и Василя.
А подпись у Будивельника появилась от обиды, что я включил его в свою подпись. Хотя вещи явно не равноценные - отказ разговаривать и политические обвинения, согласитесь, вещи слегка разные.

Различия во взглядах в разных регионах Украины действительно существуют и вполне реальны. Сегодня, по-моему, кто-то уже давал ссылку на опрос. Точно не помню, поэтому повторю - https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-shchodo-vplivu-na-ukrainu-inshikh-krain. Результаты достаточно интересные.
В таких условиях надо пытаться примирить реально существующие противоречия во взглядах, а не разжигать их или пытаться заставить смириться (покориться?) ту или другую сторону. Давить можно только явных врагов, а не пытаться записать во враги всех, кто не согласен с твоими личными взглядами.
Сегодня не выходные, поэтому на эту тему больше писать не буду. Если захотите, можно будет поговорить через 2 дня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:17

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:і нормальна температура в приміщенні (наприклад в надмінних і багатих бритів чи німців) не вища 17 градусів....

... угу, цікаво, які слова зараз вигукують вслух сім'ї з малими дітьми, читаючи оце)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:надо пытаться примирить реально существующие противоречия во взглядах, а не разжигать их или пытаться заставить смириться (покориться?) ту или другую сторону. Давить можно только явных врагов, а не пытаться записать во враги всех, кто не согласен с твоими личными взглядами.

+1
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:30

  budivelnik написав:2 Збільшення вартості енергоносіїв спонукає тих хто за ці енергоносії платить утеплитись по самі помідори самостійно


Мотивируют 3 года, а потребление как было на человека 500 кубометров в год, так и осталось. Потребление сокращается только на знаменателе - т.е. на сокращении населения.

  budivelnik написав:Підняття ціни на газ до 8500 збільшить мої витрати на 3200 грн ( а в доларах і не змінить)


Ну лично я тоже лучше переплачу за тепло, чем получу очередную девальвацию с соответствующим повышением цен на все. В этом плане я "разрешаю" на себе наживаться и никаких лодок не раскачиваю... к слову, не используйте кремлевские месседжи :mrgreen:

Проблема то в другом, в который раз уже обращаю вниманию - в том, что есть деньги на инвестиции в увеличение добычи, которая снижала бы импортозависимость, а значит и давление на курс и инфляцию, но никому, видимо, это не нужно. Как впарить "импортный паритет", если 100% потребностей закроет внутренняя добыча? :mrgreen: Для этого импорт нужен...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:31

Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі
2014 1566728__+111797____+7.7%
2015 1979458__+412730____+26.3%
2016 2383182__+403724____+20.4%
2017 2982920__+599738____+25.2%
Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 :D
то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637
То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией?
Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 :!: :lol: или :mrgreen: (?)
Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:32

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:і нормальна температура в приміщенні (наприклад в надмінних і багатих бритів чи німців) не вища 17 градусів....
... угу, цікаво, які слова зараз вигукують вслух сім'ї з малими дітьми, читаючи оце)))
А як захвилювались в Африці-там же нижче ніж 35 - не має.....
Санітарні норми для дитячих закладів - при цьому ці норми для чужих дітей , тобто з перестраховкою
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23902.html
Температура повітря в приміщеннях дошкільного навчального закладу повинна становити: в приймальні, ігровій для дітей у віці до 2 років - +22 - 23° C, для дітей від 2 до 3 років - +21 - 22° C; в роздягальні і груповій для дітей від 3 до 5 років - +21 - 23° C, для дітей старше 5 років - +19 - 21° C. Температура повітря в спальнях повинна бути +19 - 21° C, у туалетних для дітей до 3 років - +20 - 22° C, для дітей старше 3 років - +19 - 20° C. У залах для занять музикою та фізичною культурою температура повітря повинна бути +18 - 19° C, приміщеннях басейну - +29 - 30° C, медичних приміщеннях - +21 - 22° C, теплих переходах - +15 - 16° C.
Як бачите для дітей вже від 19..., я написав - 17 і це нормально для дітей в Німців і Бритів - то може вони тому й такі багаті і не стоять за 40 грн пів дня ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:38

  zРадио написав:.....
Проблема то в другом, в который раз уже обращаю вниманию - в том, что есть деньги на инвестиции в увеличение добычи, которая снижала бы импортозависимость, а значит и давление на курс и инфляцию, но никому, видимо, это не нужно. Как впарить "импортный паритет", если 100% потребностей закроет внутренняя добыча? :mrgreen: Для этого импорт нужен...

Снизить импортозависимость, согласен, можно и нужно.
Закрыть 100% потребностей внутренней добычей - вряд ли. Разве что сланцы. Но это не прогнозируемо, то ли есть, то ли нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:40

  ЛАД написав:
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі
2014 1566728__+111797____+7.7%
2015 1979458__+412730____+26.3%
2016 2383182__+403724____+20.4%
2017 2982920__+599738____+25.2%
Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 :D
то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637
То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией?
Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 :!: :lol: или :mrgreen: (?)
Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?
1 Я не винуватий що старі ольгінці не вміють користуватись відкритими статистичними данними
2 Я не винуватий що вихованці школи марксизму-ленінізму не вивчили що для збільшення ВВП потрібні надходження капіталів і це проходили всі країни які розвивались
Тобто брали спочатку в кредит, за кредитні гроші розбудовували все ( від заводів до армії) і вже тоді збільшивши ВВП починали віддавати кредити
Це елементарно, але ольгінцям це не доступно
3 Тепер ще однин аргумент
23 роки ми розпродували військове майно і тільки зіткнувшись в протистоянні з 2-3 армією світу змогли
а - відновити втрачене
б - почати розбудову нового
Це потребувало коштів ?
Так на хвильку , чотири роки по 100 млрд грн = 400 млрд грн
За цих же 4 роки ми збільшили свій борг всього на 550 млрд грн (зовнішній + внутрішній)
То може признаєте що ми все таки збільшили ВВП, якщо практично все збільшення боргу пішло тільки на армію
Чи ольгінцям це не до душі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:45

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.....
Проблема то в другом, в который раз уже обращаю вниманию - в том, что есть деньги на инвестиции в увеличение добычи, которая снижала бы импортозависимость, а значит и давление на курс и инфляцию, но никому, видимо, это не нужно. Как впарить "импортный паритет", если 100% потребностей закроет внутренняя добыча? :mrgreen: Для этого импорт нужен...

Снизить импортозависимость, согласен, можно и нужно.
Закрыть 100% потребностей внутренней добычей - вряд ли. Разве что сланцы. Но это не прогнозируемо, то ли есть, то ли нет.


Не забывайте, что 2 тренда будут идти навстречу друг другу. Население продолжит убывать, поэтому при росте добычи через 10 лет мы бы покрыли всю потребность.

Еще 10 лет назад мы потребляли 45 млрд кубов в год, сегодня - 33. А добыча как была 20, так и остается.

Поэтому все возможно при желании и наличии правильных людей в правильных креслах.

PS: по запасам - 1 трлн кубов разведанного без учета сланцевого
PPS: сокращение населения - это, конечно же, не предлагаемый выход, а объективная реальность
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 24 жов, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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