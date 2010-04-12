Долярчик написав:... хочу, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік...
и не забудь попросить, чтобы для твоего ЧП налоги отменили. и еще не забудь попросить, чтобы пенсию потом таки платили.
... Я тут 100500 раз писав, що Я ХОЧУ ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПЕНСІЇ!!! - тільки щоб прийняли такий закон, по якому можна написати таку заяву на відмову і все! - ні ти державі нічого не винен(Я про ЄСВ), ні держава тобі нічого не винна(песію)
... хоч Я і так АПСОЛЮТНО не претиндую/розраховую на неї!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
tea написав:[ ........... З Вашого повідомлення в мене один висновок - впевнений на 90%,що Ви ніколи не були в Харкові.Там таких як ЛАД 80%,якщо не більше.Я там буваю часто,повірте,важко розмовляти на політичні теми,бо ми знаходимось на різних полюсах. Заходив декілька разів до Гагаріна,навіть з ним є певні суперечливі погляди,тому стараюсь уникати таких тем.
Чай, в Харькове есть разные взгляды. И не берусь сказать, что с такими взглядами, как у меня, 80%. Есть (и достаточно много) гораздо более радикальных (в обе стороны). На мой взгляд, у меня достаточно уравновешенное мнение. Возможно, ошибаюсь. Почти уверен, что и во Львове, и в Ровно не у 80% такие взгляды, как у Будивельника и Василя. А подпись у Будивельника появилась от обиды, что я включил его в свою подпись. Хотя вещи явно не равноценные - отказ разговаривать и политические обвинения, согласитесь, вещи слегка разные.
Различия во взглядах в разных регионах Украины действительно существуют и вполне реальны. Сегодня, по-моему, кто-то уже давал ссылку на опрос. Точно не помню, поэтому повторю - https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-shchodo-vplivu-na-ukrainu-inshikh-krain. Результаты достаточно интересные. В таких условиях надо пытаться примирить реально существующие противоречия во взглядах, а не разжигать их или пытаться заставить смириться (покориться?) ту или другую сторону. Давить можно только явных врагов, а не пытаться записать во враги всех, кто не согласен с твоими личными взглядами. Сегодня не выходные, поэтому на эту тему больше писать не буду. Если захотите, можно будет поговорить через 2 дня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:надо пытаться примирить реально существующие противоречия во взглядах, а не разжигать их или пытаться заставить смириться (покориться?) ту или другую сторону. Давить можно только явных врагов, а не пытаться записать во враги всех, кто не согласен с твоими личными взглядами.
+1
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
budivelnik написав:2 Збільшення вартості енергоносіїв спонукає тих хто за ці енергоносії платить утеплитись по самі помідори самостійно
Мотивируют 3 года, а потребление как было на человека 500 кубометров в год, так и осталось. Потребление сокращается только на знаменателе - т.е. на сокращении населения.
budivelnik написав:Підняття ціни на газ до 8500 збільшить мої витрати на 3200 грн ( а в доларах і не змінить)
Ну лично я тоже лучше переплачу за тепло, чем получу очередную девальвацию с соответствующим повышением цен на все. В этом плане я "разрешаю" на себе наживаться и никаких лодок не раскачиваю... к слову, не используйте кремлевские месседжи
Проблема то в другом, в который раз уже обращаю вниманию - в том, что есть деньги на инвестиции в увеличение добычи, которая снижала бы импортозависимость, а значит и давление на курс и инфляцию, но никому, видимо, это не нужно. Как впарить "импортный паритет", если 100% потребностей закроет внутренняя добыча? Для этого импорт нужен...
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі 2014 1566728__+111797____+7.7% 2015 1979458__+412730____+26.3% 2016 2383182__+403724____+20.4% 2017 2982920__+599738____+25.2% Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637 То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..
И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией? Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 или (?) Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Температура повітря в приміщеннях дошкільного навчального закладу повинна становити: в приймальні, ігровій для дітей у віці до 2 років - +22 - 23° C, для дітей від 2 до 3 років - +21 - 22° C; в роздягальні і груповій для дітей від 3 до 5 років - +21 - 23° C, для дітей старше 5 років - +19 - 21° C. Температура повітря в спальнях повинна бути +19 - 21° C, у туалетних для дітей до 3 років - +20 - 22° C, для дітей старше 3 років - +19 - 20° C. У залах для занять музикою та фізичною культурою температура повітря повинна бути +18 - 19° C, приміщеннях басейну - +29 - 30° C, медичних приміщеннях - +21 - 22° C, теплих переходах - +15 - 16° C.
Як бачите для дітей вже від 19..., я написав - 17 і це нормально для дітей в Німців і Бритів - то може вони тому й такі багаті і не стоять за 40 грн пів дня ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав:..... Проблема то в другом, в который раз уже обращаю вниманию - в том, что есть деньги на инвестиции в увеличение добычи, которая снижала бы импортозависимость, а значит и давление на курс и инфляцию, но никому, видимо, это не нужно. Как впарить "импортный паритет", если 100% потребностей закроет внутренняя добыча? Для этого импорт нужен...
Снизить импортозависимость, согласен, можно и нужно. Закрыть 100% потребностей внутренней добычей - вряд ли. Разве что сланцы. Но это не прогнозируемо, то ли есть, то ли нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі 2014 1566728__+111797____+7.7% 2015 1979458__+412730____+26.3% 2016 2383182__+403724____+20.4% 2017 2982920__+599738____+25.2% Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017 то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637 То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..
И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией? Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 или (?) Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?
1 Я не винуватий що старі ольгінці не вміють користуватись відкритими статистичними данними 2 Я не винуватий що вихованці школи марксизму-ленінізму не вивчили що для збільшення ВВП потрібні надходження капіталів і це проходили всі країни які розвивались Тобто брали спочатку в кредит, за кредитні гроші розбудовували все ( від заводів до армії) і вже тоді збільшивши ВВП починали віддавати кредити Це елементарно, але ольгінцям це не доступно 3 Тепер ще однин аргумент 23 роки ми розпродували військове майно і тільки зіткнувшись в протистоянні з 2-3 армією світу змогли а - відновити втрачене б - почати розбудову нового Це потребувало коштів ? Так на хвильку , чотири роки по 100 млрд грн = 400 млрд грн За цих же 4 роки ми збільшили свій борг всього на 550 млрд грн (зовнішній + внутрішній) То може признаєте що ми все таки збільшили ВВП, якщо практично все збільшення боргу пішло тільки на армію Чи ольгінцям це не до душі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав:..... Проблема то в другом, в который раз уже обращаю вниманию - в том, что есть деньги на инвестиции в увеличение добычи, которая снижала бы импортозависимость, а значит и давление на курс и инфляцию, но никому, видимо, это не нужно. Как впарить "импортный паритет", если 100% потребностей закроет внутренняя добыча? Для этого импорт нужен...
Снизить импортозависимость, согласен, можно и нужно. Закрыть 100% потребностей внутренней добычей - вряд ли. Разве что сланцы. Но это не прогнозируемо, то ли есть, то ли нет.
Не забывайте, что 2 тренда будут идти навстречу друг другу. Население продолжит убывать, поэтому при росте добычи через 10 лет мы бы покрыли всю потребность.
Еще 10 лет назад мы потребляли 45 млрд кубов в год, сегодня - 33. А добыча как была 20, так и остается.
Поэтому все возможно при желании и наличии правильных людей в правильных креслах.
PS: по запасам - 1 трлн кубов разведанного без учета сланцевого PPS: сокращение населения - это, конечно же, не предлагаемый выход, а объективная реальность
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 24 жов, 2018 21:46, всього редагувалось 1 раз.