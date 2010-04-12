Додано: Сер 24 жов, 2018 21:40

ЛАД написав:

2014 1566728__+111797____+7.7%

2015 1979458__+412730____+26.3%

2016 2383182__+403724____+20.4%

2017 2982920__+599738____+25.2%

Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017

то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637

То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

Так у нас проект росту ВВП кожного року +3% , а в реалі2014 1566728__+111797____+7.7%2015 1979458__+412730____+26.3%2016 2383182__+403724____+20.4%2017 2982920__+599738____+25.2%Так що у випадко коли в 2018 буде знову +3% так само як і в 2017то це буде 2 982 920 + 599 738 =3 582 637То в 2019 буде 4 000 000млн - а не 3 800 000 млн вирахуваних мною..

И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией?

Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015 или (?)

Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям? И о чём можно говорить с человеком, который занимается настолько явной и дешёвой демагогией?Оказывается ВВП у нас бурно рос и в 2014, и в 2015или(?)Вот только не понятно, почему при таком бурном росте, какого нет ни у одного гос-ва в мире, мы регулярно выпрашиваем кредиты. Наверно, на колоссальные инвестиции в промышленность и с/х? В ближайшее время мы будем впереди планеты всей и по технике, и по технологиям?

1 Я не винуватий що старі ольгінці не вміють користуватись відкритими статистичними данними2 Я не винуватий що вихованці школи марксизму-ленінізму не вивчили що для збільшення ВВП потрібні надходження капіталів і це проходили всі країни які розвивалисьТобто брали спочатку в кредит, за кредитні гроші розбудовували все ( від заводів до армії) і вже тоді збільшивши ВВП починали віддавати кредитиЦе елементарно, але ольгінцям це не доступно3 Тепер ще однин аргумент23 роки ми розпродували військове майно і тільки зіткнувшись в протистоянні з 2-3 армією світу змоглиа - відновити втраченеб - почати розбудову новогоЦе потребувало коштів ?Так на хвильку , чотири роки по 100 млрд грн = 400 млрд грнЗа цих же 4 роки ми збільшили свій борг всього на 550 млрд грн (зовнішній + внутрішній)То може признаєте що ми все таки збільшили ВВП, якщо практично все збільшення боргу пішло тільки на арміюЧи ольгінцям це не до душі?