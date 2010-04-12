... а Я якраз і писав вище про МАЛИХ дітей, а це якраз діти дошкільного віку!
- то ж де 17 °, а де 21-23С °!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:46
Я ніколи не помиляюсь©)))))
... а Я якраз і писав вище про МАЛИХ дітей, а це якраз діти дошкільного віку!
- то ж де 17 °, а де 21-23С °!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:49
Коли ж Ви навчитесь не бути поверхапайком- а серйозно розглядати проблему
1 90% енергоносіїв йдуть на опалення
2 Витрати на опалення залежать від параметрів житла( площі/утеплення/енергоприладів) а не від кількості населення яке в цьому житлі проживає
3 Кількість житла за останні 4 роки - збільшилась
2014 рік - 966,1 млн м2
2017 рік - 984,8 млн м2 + 2%
Тому якщо обєм використаних енергоносіїв впав, а кількість опалювальних метрів зріс - то це і є вплив утеплення і заходів по економії енергії.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:53
Я розумію що потролити то святе
У нас щороку народжується приблизно 300 000 дітей, тому до 5 років у нас всього 1,5 млн дітей - тобто у 3% житла ( а в реалі менше , бо як правило діти народжуються з лагом в 2-4 роки , а тому є море квартир де в одній квартирі 2 і більше дітей до 5 років) - треба тримати температуру вищу 17 градусів , у 97% житла- можна притримуватись наведенних мною температурних режимів
ПС
Хочете мати тепло - майте хоч +40 . одна умова - за свій а не сусіда рахунок..
Чи ви й дітей з допомогою сусідів штампуєте?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:55
А вы, если бы не натягивали сову на глобус, не приводили бы левую статистику не по делу!
Немалая доля "новых" квадратных метров, за счет которых и увеличивается общая статистика, НЕ отапливается газом и продуктами его применения
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:58
budivelnik
Если я "ольгінець", то Вы просто идейный "умник".
Такие же идейные "умники" у нас в 30-м ходили раскулачивали, а в 37-м писали доносы, в Германии кричали "Хайль Гитлер!" и верили в то, что они "суперменши", в ИГИЛ кричат "Аллах акбар!".
Радикализм опасен в любом виде, в любой форме и в любой стране.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:58
Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:
viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:01
Ну-Ну
І які це новітні технології в будівництві дозволяють опалюватись не за рахунок
газу , вугілля, електроенергії ????
Зі стелі але
80% новобудов мають або індивідуальне газове через двохконтурні котли , або індивідуальні газові котельні (модульні) на весь будинок
15% підключаються до існуючих теплових мереж , генерація тепла в яких проводиться з допомогою вугілля/мазуту/газу/відходів виробництва
5% - електроопалення ( пряме або з допомогою теплових насосів)
Так що не вам радіо сперичатись зі мною по питанням які не входять в основне коло ваших інтересів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:06
Перестанете ретранслювати московські темники- зніму з вас звання ольгінця
А от ви не можете привести прикладів мого радикалізму (політичного) на цих сторінках , точно так само як не можете привести прикладів написаних мною чи моєю родиною доносів і точно так само не можете звинуватите мене у викриках хайль які викрикало 2 млн осіб під харковом в армії любимця сталіна генерала власова....
так само ви не можете привести жодного вбивства в 2014-2018 році у Львові чи на Галичині по політичним мотивам , в той час коли ваші діти , які були підбурені вами вбили немало Українських Активістів на Слободжанщині
Так що
чия б корова мичала - а ваша б мовчала.
Спочатку всебе з сепаратизмом ( сьогоднішнім) розберіться, а вже після того лізьте в історичні нетрі 50 річної давнини.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:07
А какие числа были "20-ми" в августе? сентябре? Не подскажете? А то я как-то "эффекта 20-х чисел" не заметил.
zРадио, Долярчик с кем Вы затеяли спорить?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:10
Re: Валютный рынок в контексте
... та ні, з мене досить
... буду краще дивитись оце:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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