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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6611661266136614

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 925
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
590
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:19

  budivelnik написав:Ну-Ну
І які це новітні технології в будівництві дозволяють опалюватись не за рахунок
газу , вугілля, електроенергії ????


Ну вы хоть из положения выходите с достоинством :) Электроэнергия то причем здесь, если вспомнить, что мы говорим о потреблении газа, а доля газа как топлива для генерации э/э в Украине составляет 0.0% :mrgreen:

  budivelnik написав:Зі стелі


По большому счету, это не вырванная из контекста фраза, а стиль, в котором вы ведете эту дискуссию (при этом с уважением отношусь к вашим мыслям на ветке о цене российской агрессии)
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:23

Прошу прощения у всех, что ввязался в разговор с "умниками" не по теме.

По теме. Гагарин закончил 28,22/28,25, http://obmenkh.com.ua/ - 28,23/28,28.
Евро не очень уверенно пробил 1,14 и пытается закрепиться, фунт ниже 1,29, брент в течение дня дёргался туда-сюда, но в результате на моменте 75,45.
Доу за день упал на 2,5%, S&P на 3%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 жов, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:26

  ЛАД написав:budivelnik
Если я "ольгінець", то Вы просто идейный "умник".
Такие же идейные "умники" у нас в 30-м ходили раскулачивали, а в 37-м писали доносы, в Германии кричали "Хайль Гитлер!" и верили в то, что они "суперменши", в ИГИЛ кричат "Аллах акбар!".
Радикализм опасен в любом виде, в любой форме и в любой стране.


Патриотизм - последнее прибежище негодяя (с) Правильно говорят.

Терпеть не могу, когда одна из сторон дискуссии объявляет о своей монополии на любовь к Родине, и на этом пытается подать аргументы визави как несостоятельные.

Если кто-то на финансовом форуме на неполитические темы позволяет себе назвать другого "ольгинцем", скорее всего, что других аргументов, если таковые вообще были, не осталось ))
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:36

  zРадио написав:.....
Еще 10 лет назад мы потребляли 45 млрд кубов в год, сегодня - 33. А добыча как была 20, так и остается.

Поэтому все возможно при желании и наличии правильных людей в правильных креслах. ...

Снижение потребления произошло по большей части "благодаря" снижению промпроизводства, особенно химии, потреблявшей очень много газа.
О снижении численности населения Вы правы, но говорить не берусь - а вдруг у нас ситуация улучшится и к нам хлынут мигранты. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:41

  ЛАД написав:
  Alex2006 написав:
  ЛАД написав:Побьём, но чуть позже. Возможно, скоро.
А где 2006 с "эффектом 20-х чисел"?

Ну это уже даже не смешно. Я же уже объяснял 100 раз об этом и вы даже комментировали мой пост, значит точно должны были его читать:
viewtopic.php?p=4440267#p4440267
В этом месяце это 29-31 числа.

А какие числа были "20-ми" в августе? сентябре? Не подскажете? А то я как-то "эффекта 20-х чисел" не заметил. :)

Потому что он был скомпенсирован большим вбросом гривны на МБ. Без него там был бы нехилый рост, а так, все прошло спокойно :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:44

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.....
Еще 10 лет назад мы потребляли 45 млрд кубов в год, сегодня - 33. А добыча как была 20, так и остается.

Поэтому все возможно при желании и наличии правильных людей в правильных креслах. ...

Снижение потребления произошло по большей части "благодаря снижению промпроизводства, особенно химии, потреблявшей очень много газа.
О снижении численности населения Вы правы, но говорить не берусь - а вдруг у нас ситуация улучшится и к нам хлынут мигранты. :)


Люди идут за деньгами (почти как месседж Супрун:), поэтому там, где падает производство, будет падать и население.

Хочется верить, что худшее в части экономики уже позади, однако на инерционных парах мы еще какое-то количество населения потеряем. С одной стороны население становится более мобильным, и барьеров для трудовой эмиграции все меньше, а с другой - рабочие места тоже виртуализируются.

Работать территориально в Украине, но на экономику более богатых стран, очень эффективно. Поэтому дно по демографии нащупаем в каком-то обозримом будущем.

Возможно, что и иммиграция когда-нибудь станет трендом, как вы отметили
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:24

Ещё 2 момента.
О нашем ценообразовании и связи с курсом.
19 жовтня 2018 року, вона (Xiaomi) презентувала на світовому рівні недорогий телевізор під назвою Mi TV 4A, який оснащений величезним 58-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4K і підтримкою технології динамічного освітлення HDR.
....Офіційна рекомендована ціна даного 58-дюймового Xiaomi Mi TV 4A становить всього $ 435.

https://itechua.com/gadgets/35805
Понятно, что в продаже у нас его ещё нет и быть не может. Поэтому посмотрел модели с меньшей диагональю 55". Нашёл цены от 22000 грн, т.е. от 780 долл. Причём нет в наличии. На сайте "Алло" уценённый по битым пикселям Mi TV 4A 55 стоит 26000 (полная цена была 36000), т.е. 920 (1270) долл.
Т.о. получается примерно вдвое (а скорее втрое) дороже. Так какой курс закладывают наши продавцы? :)
Хотя уверен, что при росте курса цена тоже вырастет, а нам объяснят: "Что ж вы хотите? Импорт!"
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:29

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  Сибарит написав:Не совсем понял, чего Вы хотите?
Возможности нанимать работников, не выплачивая за них ЕСВ и НДФЛ? Так не будет.
Помощи государства в подборе кадров? Это будет еще менее эффективно.

... хочу, щоб можна якось брати продавців "на випробувальний термін".... чи, щоб нову ТТ не перевіряли на рахунок найманих працівників, хоча б пів-року - рік....
  Сибарит написав:Кажется, я это уже писал, но мне кажется более логичным поставить продавца на старую точку, выхлоп от которой известен, а самому развивать новую.

... так переважно і роблять, але:
1)- зараз настільки "щепітільний" бізнес, що поки Я розкручу нову ТТ(а бо й не розкручу і закрию), то на "старій" ТТ, можу втратити багато постійних клієнтів, до яких в мене особливий підхід! - бо, Я знаю де і що кому розказати, а головне - яку і кому знижку зробити!(а це таких 70-80% клієнтів, під яких треба прогинатись.... особливо знижками! ) - інакше, ніяк! 8)
Значит нужно выращивать кадры. Берешь на первую точку наемного на месяц без оформления и торгуешь с ним вдвоем. Передаешь опыт. Заодно присматриваешься к человеку. Это инвестирование. После "обучения" оформляешь и ставишь человека на точку на постоянку. А сам либо развиваешь вторую точку, либо занимаешься чем-то другим ( например ремонтом в новой квартире)
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:32

  zРадио написав:Если кто-то на финансовом форуме на неполитические темы позволяет себе назвать другого "ольгинцем", скорее всего, что других аргументов, если таковые вообще были, не осталось ))

уверен, все местные ольгинцы, во главе с визжащим пенсионером ладом, аплодируют вам стоя за этот месседж
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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